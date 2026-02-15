過去一年紅線老是斷？呼叫月老～紅線換鋼絲，馬上就脫單！

書名：《精靈結的紅繩》作者：靳雨









書名：《紅線籤》作者：杜小月

當年為雙方定情的紅色書籤，多年後意外跨越時空而回，悄悄牽引著女兒，讓她重返父親青春記憶中的九零年代。在那個日夜校並存的時空裡，一對男女因共用同一張書桌而認識。

來自日校的蘇尚賓，正值年輕，學生氣息滿溢，對未來充滿憧憬卻也略帶青澀；來自夜校的龍千寧，早早踏入社會，半工半讀，為生活辛苦奔波，心中卻藏著對夢想與愛情的渴望。兩人的世界原本不同，卻因書籤，悄悄交錯在了一起……看更多













書名：《月老落跑怎麼辦》作者：不會游泳的金魚

民間有個說法──逢九必衰。沒想到，許志明竟因此衰到沒了命，意外成為落跑月老的繼任者。從此，他化身為神界菜鳥，肩負起幫廣大信眾牽起紅線的重責大任。

然而，作為新手月老，他才剛上任，就得面對各種奇葩難題：如何準確配對緣分、如何處理信眾的刁難要求，甚至還要應付世上最棘手的情感問題——包括意外身亡的前妻。身為神又是凡人的許志明，能否在混亂中摸索出紅線的規則，完成自己的使命？愛情與緣分的考驗，才剛要開始……看更多











書名：《媒有理想情人》作者：姑婆御

林雅儀是紅娘事務所業績掛零的菜鳥員工，僅剩三週試用期的她，面對現實如履歷比稿、將愛量化為條件的婚友市場，她必須盡快在荒謬的擇偶清單中完成媒合。

與此同時，情傷十年的渣男前任及其好友意外出現，她被迫重啟封印的回憶鎖鏈。在殘酷職場與心碎間，她一邊為他人牽線，一邊摸索愛情的真諦：錯過的人是否能再相遇？理想情人真有標準答案嗎……看更多











