過去一年紅線老是斷？呼叫月老～紅線換鋼絲，馬上就脫單！
過去一年，你的緣分總是雷聲大雨點小，紅線一扯就斷嗎？或許你缺的只是一份「戀愛故事強心劑」！2月琅琅原創精選桃花佳作，帶你看透愛情的百種模樣，找回追愛的勇氣。想對愛情更有想法、讓今年的桃花開得更穩？快跟著我們一起掌握讓緣分不斷線的秘密武器，在這裡遇見你的命中注定！聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）
《精靈結的紅繩》靳雨
譚苡婕本該在二十二歲死去，卻被古井精靈延展了三年半的壽命。她必須在期限內替精靈找到意中人，否則將重蹈上一代的命運。任務艱難，她遇見了總找她麻煩的蕭硯捷；而最信任的閨蜜卻背叛了她。就在危機四伏之時，蕭硯捷悄悄伸出援手，兩人的命運也因此悄然交織。古井精靈的心願能否完成？譚苡婕又能否守住自己的生命……看更多
逛書店
《紅線籤》杜小月
當年為雙方定情的紅色書籤，多年後意外跨越時空而回，悄悄牽引著女兒，讓她重返父親青春記憶中的九零年代。在那個日夜校並存的時空裡，一對男女因共用同一張書桌而認識。
來自日校的蘇尚賓，正值年輕，學生氣息滿溢，對未來充滿憧憬卻也略帶青澀；來自夜校的龍千寧，早早踏入社會，半工半讀，為生活辛苦奔波，心中卻藏著對夢想與愛情的渴望。兩人的世界原本不同，卻因書籤，悄悄交錯在了一起……看更多
《月老落跑怎麼辦》不會游泳的金魚
民間有個說法──逢九必衰。沒想到，許志明竟因此衰到沒了命，意外成為落跑月老的繼任者。從此，他化身為神界菜鳥，肩負起幫廣大信眾牽起紅線的重責大任。
然而，作為新手月老，他才剛上任，就得面對各種奇葩難題：如何準確配對緣分、如何處理信眾的刁難要求，甚至還要應付世上最棘手的情感問題——包括意外身亡的前妻。身為神又是凡人的許志明，能否在混亂中摸索出紅線的規則，完成自己的使命？愛情與緣分的考驗，才剛要開始……看更多
《媒有理想情人》姑婆御
林雅儀是紅娘事務所業績掛零的菜鳥員工，僅剩三週試用期的她，面對現實如履歷比稿、將愛量化為條件的婚友市場，她必須盡快在荒謬的擇偶清單中完成媒合。
與此同時，情傷十年的渣男前任及其好友意外出現，她被迫重啟封印的回憶鎖鏈。在殘酷職場與心碎間，她一邊為他人牽線，一邊摸索愛情的真諦：錯過的人是否能再相遇？理想情人真有標準答案嗎……看更多
你也有關於緣分的故事嗎？琅琅原創廣大募集投稿中～各種靈魂在這裡相遇都能發光。創作不設限，把你的專屬故事說給我們聽吧！
歡迎留言推薦，一起探索更多動人篇章！
