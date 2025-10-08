究竟存夠多少才可退休呢？五種不同的退休規劃

究竟存夠多少才可以退休呢？每個人，心中的定義各有不同。

我認識林先生是在十年前，那時他是我店裡的常客。每天早晨，林先生騎著腳踏車來，吃一份簡單的早餐，一杯小杯奶茶，一個煎蛋吐司，不用五十元即可搞定。看起來林先生是一位節儉之人。節儉並不代表口袋不夠深。

其實從事飾品生意的林先生並不缺錢，簡單生活不過是他的一種習慣。幾年後林先生賣掉了透天厝，去別處買了一間二樓公寓。他說，女兒嫁了，兒子結婚也搬出去住了，他與太太老倆口可不想每天打掃那麼大的房子。

林先生搬走後，我便沒有再見過他，直到那一日。

去年，我在一間復健科診所遇見了林先生。我因忙碌生意，過度使用這幅皮囊，全身的關節、筋骨太過負累，多處產生問題，那段時間我常去那間診所復健。不曾想，我卻在那裡遇見了林先生。

他每天在固定的時間，推著一位坐在輪椅上的老人來診所復健。我本以為那位老人是他家中長輩，相談之下才知，林先生正在從事長照2.0的工作。我很驚訝，心中揣度，難道林先生經商失敗，淪落至此？是我心胸狹隘了，事情並非我所想的那樣。

我試探地問了林先生：「你應該早就實現財富自由了吧，為何要從事這長照工作？」

林先生說：「存夠多少才算財富自由呢？未來的每一天會發生什麼，我們都無法預測。我早就退休不做生意了，可我也不想無所事事待在家裡，感覺自己像一個廢人。我喜歡說話，長照2.0這份工作很適合我，工作時間不長，常常換不同的對象，每天可以陪那些老人聊聊天，覺得快樂，又能獲得一份薪水，不會坐吃山空，多好。」

退而不休，林先生退下了賺錢卻勞心的生意，選擇了一份自己喜歡的工作，雖然收穫不豐，卻能獲得快樂。林先生人生觀豁達，但我想，是不是有足夠的財富作為底氣，才能夠有如此豁達的選擇呢？

誠如林先生所說，未來不可預測，倘若某一天臥病在床，醫療、照護的費用都是無底洞，有了一筆頗豐的退休金，才敢如此捨棄高收入的工作，選擇自己的喜好吧。

然而我在三重里民文學創作班的同學史小姐卻顛覆了我這樣的看法，她的退休生活又是另一番天地。

史小姐單身，年輕時在銀行工作，在房價低廉時，所資不多，買下了一間頂樓公寓，邀姊姊的一家人與她同住。史小姐在還不到五十歲時就選擇了退休。因為史小姐曾是銀行職員，我理所當然地以為，史小姐定是極會理財，才敢如此早早退休。

可是史小姐卻告訴我，她恰巧是那種不會理財的銀行職員，理財需要花時間研究，心臟要夠強，能承受跌損的失落感，而她沒有那樣的性格特質，因為不會理財，她甚至不太敢告訴別人自己曾是銀行職員。她還說，自己之所以敢這麼早退休，是因為她知道自己是一個節儉的人。

史小姐善用回收物當做花器，種植許多水根植物，窗檯下綠意盎然，不用花錢，也能把退休後的日子活成藝術。(圖/石晨曦)

走進史小姐的家中，便知道她所說不假。史小姐的家沒有精緻的裝潢，但環境卻別緻清雅，她善用資源回收物改造成別緻小物，點綴生活空間。朋友不要的盤子，她覺得花樣很美，撿起來，再為它尋一個架子，本該流落垃圾場的盤子搖身一變，成了精美的裝飾品。

几案上擺設了很多水耕植物，綠意盎然，那些盛載植物的容器也都是回收物，有自朋友處接收來的茶杯、酒杯、食器，有罐頭食畢後留下的玻璃瓶，有用寶特瓶改造的器皿。廚房裡放置碗盤、筷子、湯匙以及一些小器具的容器也都是用寶特瓶改造而成，環保，又美觀、整潔，不花費分毫，卻把日子活成了藝術。

史小姐外出背的包包也是自己用舊衣褲裁剪縫製的，三餐飲食自己料理，或與姊姊一家人共食，穿的衣服也是從朋友處接收而來，不追求流行，只求乾淨大方。史小姐還用打工換食宿，或寄宿的方式去了好幾個國家旅行。史小姐一直過著極簡的退休生活，確實不太需要多大的開銷。而姊姊一家人或多或少給了她心靈層面上的依靠。就像她開玩笑時說的，至少有姊姊在不愁沒有一碗飯吃。

史小姐用朋友不要的舊褲子DIY裁剪縫製成手提袋。(圖/石晨曦)

另有一位徐先生，從我認識他時，他就已經離開職場，那時他不過四十多歲。徐先生單身，學歷不高，年時靠打工維生，任職過很多不同行業，他文筆很好，因為打工經驗豐富還出版了一本職場經驗相關的書籍。

徐先生選擇離開職場後，去淡水租了一塊地種菜，自給自足，餘下的時間寫寫文章投稿各報副刊或社論版面，賺取的稿費雖不多，但他是一個極度環保的人，生活開銷非常少。他還做了一件令我瞠目結舌的事，就是將父親留下的價值五千萬遺產全數捐贈出去了。

他說：我現在這樣的生活就很好，完全不需要那些東西。

以我的認知，實在不能理解徐先生為何有這般勇氣，有朝一日臥病在床時又該當如何。我總是想得長遠，便也綑綁了手腳。

究竟存夠多少才可以退休呢？我想那是一個沒有答案的問題，因人而異，每個人需要的退休生活不同，簡單的，亦或奢華的。一位從事保險業的吳姓朋友退休生活精彩至極。吳小姐夫妻二人喜愛旅遊，我滑動她的臉書頁面，自2022年10月起至今一個月至少有二十多天都在旅途當中，每次回國只是短暫停留，又再出發，向下一個目的地。

至今她已走訪幾十個國家，滑開她的臉書頁面就是一齣世界風光秀。吳小姐的旅遊吃好、住好，與史小姐的旅遊截然不同。那樣的環遊世界花費必是不少，想必吳小姐的退休金準備的極其豐厚。

在台灣我常可看見很多高齡老人仍在工作，有的確實是為了溫飽，但也有的只是為了排解寂寞，像林先生那樣，純粹只是不想待在家裡，又找不到特別的興趣愛好，找一份自己喜歡又可以勝任的工作，尋求自我價值，寬慰心靈。

還有一種老人永遠在為下一代累積財富而努力工作。我家附近有一位老人，已擁有多間房屋，卻每日街頭巷尾奔波拾荒。他在推著回收物去賣的路途中遭遇車禍，出院後佝僂著腰身繼續每日拾荒。我問他為何如此放不下。他說孫子要買房，他想要為他出點力。我雖不能認同，但也不能否定他的想法，畢竟上一代人的價值觀如此，無可厚非。

每個人對於何時可以退休，要不要退休都有不同的選擇。每個人對於退休後該過怎樣的生活也都有不同的想法。我們永遠無法預知未來是健康到最後，還是會疾病纏身。

我只能說在考慮要存夠多少才退休的同時，也要照顧好自己的身體，環遊世界也好，追求未完成的夢也罷，又或者想要再就業，都需要健康的身體。健康才是老來最大的財富。