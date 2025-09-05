【琅琅上口】小軟子＠絕命青年／流浪在外，是否都會想念家鄉的熟悉味道？

移居台灣4年了，我沒有成功習得一口流利的台灣口音，每每張嘴就被問：「欸你不是台灣人喔？」我也落落大方：「對，我是香港人。」

認識了新的台灣朋友，最常被問的就是：「有甚麼在台的港式餐廳推薦嗎？想要吃到道地的港味。」確實我有一堆口袋名單，但我沒有細分他們是不是「跟香港的味道很像」，因為我只推薦我覺得好吃的。

我最常去的港式飯堂

還記得初來台灣，就問移居多年的香港朋友：「台北有甚麼好吃的港式餐廳，好讓我們一解鄉愁？」她首先推薦了我們「茗香園」。在台北有多家分店的它確實也在後來成為了我其中一個常去的食堂。

如果期待會看到「香港茶餐廳風格的裝潢」，這裡也許不是能滿足你期盼的地方，尤其中山分店，餐廳就小小擠擠的。但我不是吃環境的那一派，吃飯還是以味道為主。

「碟頭飯」是茶餐廳的靈魂

滑蛋叉燒飯。圖片／Soft@Running Youth 提供

「黯然燒魂飯」因為港劇的帶動，深入台灣人心，但於我而言最「道地」的「碟頭叉燒飯」（碟頭飯意即將白飯放在盤子上，再將菜餚鋪在飯上的快餐。）一定得配半生不熟、加入牛奶炒成的「滑蛋」，淋上帶點焦甜的特製醬油，半肥瘦，邊邊烤焦的叉燒，天下一絕。一般的滑蛋叉燒飯還會伴有蔥花，但挑食的我不愛蔥，這道「滑蛋叉燒飯」只能欠缺綠色的點綴了。

咖哩豬扒飯。圖片／Soft@Running Youth 提供

另外推薦一道「咖哩豬扒飯」。「咖哩」在台灣是常見的料理，但港版的咖哩飯跟台灣夜市的「咖哩雞肉飯」或日式餐廳裡的「咖哩炸豬扒飯」都不一樣。我唸書的時候就滿喜歡吃學校附近的一家咖哩豬扒飯，螢光色的咖哩總帶著奇妙的吸引力：惹味、刺激、香。日本的咖哩一般帶甜，不會太辣，泰式的咖哩則常融合了甜、酸、辣、苦和奶味的多層次味道，而香港的豬扒咖哩通常就會多加了一種「香茅」的香料，風味獨特。

不過興許是「文化差異」，有些台灣朋友會覺得港料「口味太重」，因為港料一般會把肉類醃製一段時間，再下鍋用猛火煎炒，就是我們口中的「鍋氣要夠」，才能又香又好吃。

絲襪奶茶。圖片／Soft@Running Youth 提供

「絲襪奶茶」我喜歡點「樽仔」的，跟普通的「絲襪奶茶」有甚麼分別？就是一個冰在瓶子外，不會影響奶茶的口味跟質感，另外一個是冰在杯子裡面，就會有「越久放，口味變越淡」的問題。不是很多地方有這款「冰鎮樽仔奶茶」，所以如果來到，一定要喝喝看。

茗香園最「道地」的其中一個點，可能就是「沒有配菜」。真的一條都沒有。我的台灣朋友常說不習慣香港的餐點都沒有綠色蔬菜，香港人就那麼不喜歡吃菜嗎？當然不，只是在物價騰貴的香港，你要吃青菜嗎？另外單點吧。

在香港，茶餐廳的水一般用來洗濯餐具。圖片／Soft@Running Youth 提供

還有一個有趣的，台灣朋友去香港的時候可能不知道茶餐廳裡提供的水，我們一般都不喝，那是用來洗濯餐具的，因為我們都不太信任洗碗的阿姨？不過台灣普遍餐廳的餐具都滿乾淨，所以這杯茗香園的水，終於可以拿來喝了？

茗香園的「滑蛋蕃茄牛肉飯」也是我常點的菜色。其實菜單上的餐點，很多都比一般在香港吃到的茶餐廳都好吃，有些在觀光客中大有名氣的餐廳，我更覺得是「過譽」了。可能只是我個人口味？要吃好吃的「碟頭飯」，台北真的有，大概只是找不到一個恰北北的服務員而已？

滑蛋蕃茄牛肉飯。圖片／Soft@Running Youth 提供

最好吃的菠蘿油

如果你路過公館，一定要嘗試一下「何太守港式菠蘿包專賣店」的冰火菠蘿油。首先它真的是正宗的港式菠蘿包，你看它外表不是那種「手榴彈外型」的就知道。然後一定要現吃，酥香軟Q的口感，新鮮出爐的感覺！如果怕胖，普通的菠蘿包也是非常的好吃，比隨便在香港街頭買到的菠蘿包肯定要好吃！其實我覺得它是我其中一個吃過最好吃的菠蘿包（另外一家是台南的「李老闆香港菠蘿包」）。

冰火菠蘿油。圖片／Soft@Running Youth 提供

一鍋兩吃的港式麻辣雞煲

台灣的火鍋林林總總，麻辣、藥膳、昆布、牛奶，口味任君選擇，而我最喜歡的就是南部盛名溫體牛火鍋。不過有時候會想念香港的「雞煲」，而終於在前不久，我發現以前只在林口有店面的「一雞鍋」，台北、桃園也有分店了！

「港式雞煲」其實就是火鍋的一種，邊煮邊吃的雞肉料理。麻辣口味的雞煲通常先「乾吃」，把煎炒的雞肉都吃完後，再加上高湯變成火鍋。如果是其他口味的雞煲，例如「椰子雞湯」、「花雕醉雞」就是普通火鍋的吃法，所以要吃雞煲的話，我建議要嚐嚐「先乾後湯」的麻辣雞煲。不過可能台灣人能吃辣的程度比香港人高？就算我們點的是「BB辣」（微辣），但對我來說還是「超級辣」。因為這是邊煮邊吃的料理，所以辣椒會越煮越辣，雞肉會越煲越鹹，我都會先把辣椒夾起來，然後把雞肉煮個8-10分鐘直到都熟透後，把火關掉或調成很小很小的火。

雞煲。圖片／Soft@Running Youth 提供

吃不習慣的台灣朋友會覺得「雞煲」口味太重，一定要配米飯吃，但香港人可能習慣重口味，曾經在南部吃過另一家港式雞煲，但卻覺得雞肉沒有先醃製，不夠入味；這個降落台灣的港式雞煲其實也有一點為了符合台灣人對火鍋的期待而加上了「豬血糕」，所以不算是完全的「正宗」。不過有興趣嘗試港式雞煲的朋友，不妨試試這個麻辣口味！用加上高湯之後的湯頭煮一個冬粉，美味！

作家簡介： 「imeo3 / I貓」是小軟子在2024年創造的角色， 她是一隻不愛社交的I貓，還在學習如何適應人類社會中。圖片／Soft@Running Youth 提供 小軟子 / Soft@Running Youth 移居台灣的香港音樂人，絕命青年，Imeo3 的奴才；偶爾做做影片，教教唱歌；平常不是在寫歌就是在耍廢，不是在睡覺就是在吃。活在當下，明天的煩惱明天再說。

推薦｜茗香園、何太守港式菠蘿包專賣店、一雞鍋