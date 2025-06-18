遠距離是戀愛殺手？用「科技連結」與「無壓力分享」化解時空阻礙

畢業季來臨，校園裡充滿著離情與不安。有人手牽手迎接新生活，有人卻在各奔前程前，遲疑著「我們還能一起走下去嗎？」

因為畢業，很多校園情侶面臨重大考驗，有的因繼續深造或就業等步調不一，或是因初入社會的忙碌產生齟齬；最困難的是面對遠距離的挑戰，無法及時因應對方心情的變化或環境與議題的互動，久而久之漸行漸遠。

遠距離戀愛，像是一場看不見對方表情的考驗。思念與日常被時差或距離拉開，彼此的生活節奏也不一樣。有些人撐不過去，有些人卻從中長出更強的陪伴能力。

大維和娟娟是我一對學音樂的好友，當年他們在校同心合一的申請歐洲音樂學院繼續修習聲樂與器樂。大維率先獲得義大利某家學校的入學許可，娟娟則沒入選，因為機會難得，大維決定先過去，娟娟則繼續再接再厲申請其他距離近的學校。娟娟的父母認為學鋼琴不容易在眾多申請好手中脫穎而出，力勸她改唸商。後來二個人一個在義大利，一個在美國，想說花二年時間，各自拿到碩士後就可以再聚首，不是多大問題。但當年沒有手機可以視訊，時差讓電話聯繫不便，加上所學不同，二個人便各自忙碌。

｢我想起來要打電話時，居然已過了好幾個月，想說打過去也會以爭執開場，心也就冷了。」大維搖搖頭說：｢後來她畢業後留在美國工作，現在是商場女強人喔。」

大維與娟娟當年原是人人稱羨的神仙伴侶，卻敵不過距離與生活節奏的差異。沒有即時的訊息工具，久而久之，聯繫變成壓力，思念產生誤會。分隔兩地的日子拉長，他們終究在不同國度各自展開人生。

而我的女兒與阿冠，則在科技時代擁有更多連結工具。

究竟遠距離是否是戀人的殺手，相知是否一定要相守才能維持熱度？

我的二女兒最近結婚，婚宴以校園為主題，跟先生阿冠回高中校園拍婚紗照，同學當伴郎伴娘穿著當年校服跳舞入場。

他們交往12年結婚，期間歷經二次遠距離：大學不同校，碩士我女兒在英國、阿冠留在台灣。

他們個性其實差異頗大，看書、電影、運動及喜歡的音樂類型也不相同，但他們很會聊天，也樂於參與對方和朋友的活動。很多人問他們感情始終不變的秘訣是甚麼，他們都笑著說不上來；我從旁觀察得到幾個可能的結論，一是他們每天都通好幾次的電話和視訊，現在科技進步，降低了遠距離聯繫的阻礙；二是他們沒有給對方非怎樣不可的壓力，三是彼此樂於分享所見所聞，不覺得雙方不同點就是差異或差距。

我女兒申請英國學校時，阿冠始終很支持：｢這是Cindy的夢想。」他不擔心有人會近水樓台橫刀奪愛，他很有自信：｢有誰比我好。」出國時，他陪著扛行李去倫敦宿舍安置，然後每天早晚視訊。

｢媽媽，我今天帶阿冠去買菜。」女兒跟我通電話時告訴我。

我嚇得問她：｢阿冠跑去英國陪妳喔？」

女兒笑呵呵地說：｢不是啦，我們視訊時我正好要去超市買菜，他就一路跟我聊天，我到超市拍不認識的青菜給他看，他立刻查資料說是像高麗菜類的，我就敢買。」

新冠疫情期間改成居家遠距上課，他們雖身處異地，會找一個時間開電腦同步追劇，邊用手機視訊交換心得；還會開電腦視訊只是為了一起唸書，也不聊天。

遠距離的日子裡，他們利用視訊經歷看似微不足道的日常，成為長距離相伴的橋樑。

好不容易結束遠距，女兒回台灣踏入職場，非常忙碌，常加班到很晚，阿冠則忙著K書準備司法官律師國考。他們也沒因為環境與忙碌的議題不同而吵架，倒是一起養了一條黃金獵犬。

在不同處求同，這是我最佩服他們的地方。女兒喜歡騎馬，阿冠愛屋及烏也陪著去錄影拍照；阿冠喜歡海釣，女兒也跟著去欣賞晨曦。願意互相陪伴，不會排斥對方的喜好，這也是共存共好的秘方。

至於他們有無因為第三者心癢過，女兒說：｢交往那麼久了，我們怎樣也無法想像離開是甚麼情況。」

時間會帶來重量，但讓感情歷久彌新的，還是願意攜手併進，探索與承擔世界的心。

愛情一向不是簡單的事，遇到的人是否就是對的人，也難在第一時間就知曉，如何談對等付出？尤其現在自我意識高漲，配合或妥協已非選項，相處的稜角是否有心磨圓，也要靠緣分與修養。但亙古不變的，是二個人樂於相伴相識，好好相處。

愛情之後就是生活了，生活涉及更多世代的政經變化與財務壓力，非有禍福與共的決心不可。這樣說來，遠距離無法克服，就更不用提日後的生活了。愛情是一場共同生活的修行。遠距離不見得是絆腳石，有時反倒像是一場模擬考，讓人提前學會如何在不同人生階段仍牽緊彼此的手。

如果能走過遠距離的孤獨與試煉，往後的柴米油鹽與人生起伏，也就多了一份攜手的底氣與信任。所以，不要怕遠距離的挑戰，讓遠距離成為證明你們是適合的最佳考驗。

●毓航，琅琅原創駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，是一位從事金融工作、經歷過離婚的單親中年女子。透過她的文字，將帶你一窺她日常的酸甜苦辣，以及你可能未曾想過的新世界。