《冥婚鬧泰大》影評：從許光漢到Billkin，泰式改編搞笑加倍妖氣逼人

琅琅悅讀／ 朱哲輝Alan
《冥婚鬧泰大》。圖/截取自金盞花大影業FB
《冥婚鬧泰大》。圖/截取自金盞花大影業FB

《冥婚鬧泰大》（ซองแดงแต่งผี），本片自2023年台灣《關於我和變成家人的那件事》，在泰國是不是有「撿紅包」這樣的習俗電影並沒有特別交代，但是在泰國「撿紅包」肯定跟在台灣不一樣，這也是改編可以發揮的地方，也就是如何從「文化語境」上去做在地轉譯。

雖說改編本來就不會照本宣科，但這個紅包IP來到南洋還是有入境隨俗。泰國版的大架構跟台版差不多，但泰版還是有部分幅度的改寫或是用其他在地元素取代，最大的改變是原本台版許光漢飾演的吳明翰為警察角色，在泰國版Billkin（Putthipong Assaratanakul）飾演的男主角則變成因犯案而轉為線人臥底的邊緣角色「明」，更廢呆但也更好笑。

而且也因為泰國獨有的性開放特色，讓這部繞著議題的作品，散發更爲俗豔放縱的熱鬧喧囂，妖氣橫生，尤其是酒吧鬥舞橋段是一大亮點。就如同前面說的因為泰國社會對性別多元更開放，所以在「文化語境」（在地習俗、社會氛圍、歷史宗教等)上面，同樣是「撿紅包冥婚」，泰國版拍得更搞笑浮誇、妖艷放縱，這也是身為改編創作者針對其主要市場觀眾的不同視角塑造。

《冥婚鬧泰大》。圖/截取自金盞花大影業FB

兩版若是硬要比較（雖然拿原創與改編比並不公平），台版還是比較曲折感人（許光漢的悲喜演技真的強），而泰版莫名好笑（Billkin則以靈活喜感為擅長）。原本台版林柏宏的角色「毛毛」，在泰國版由Krit（Krit Amnuaydechkorn）飾演改名為「迪迪」，但跟另一個男主角「明」相比，泰國版的反倒不太特別，戲份也不若男主角Billkin 突出。

雖然Krit與Billkin原本即是著名的BL劇集CP，化學效應應該會不錯，但這部《冥婚鬧泰大》嚴格來說就是屬於是Billkin的電影，喜歡他就會喜歡這部片，從去年的《金孫爆富攻略》到本片，Billkin 應該算是泰國電影的人氣王了。

朱哲輝Alan，現為台灣人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊

《冥婚鬧泰大》。圖/截取自金盞花大影業FB

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
奇幻 喜劇 泰國 改編 影評 電影 同志 多元性別

逛書店

如何讓她欲仙欲死（修訂版）

NT$ 210

專案管理輕鬆學：PMP國際專案管理師教戰寶典（第三版）[適用PMBOK第七版（含敏捷管理）]

NT$ 450

肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅

NT$ 294

迷走神經自我檢測與療癒聖經：為壓力與病痛找到解方！修復創傷、焦慮、憂鬱、自閉症、偏頭痛、呼吸障礙、胃食道逆流等病症的自救寶典

NT$ 599

延伸閱讀

《冥婚鬧泰大》影評：從許光漢到Billkin，泰式改編搞笑加倍妖氣逼人

《罪人》影評：超現實的音樂之旅，魔幻迷醉的黑魅力

《噬亡村》第二季影評：在血脈與信仰中自噬而亡

《小王子 電影版》影評：10年後的我們還相信童話嗎？

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。