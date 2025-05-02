《冥婚鬧泰大》影評：從許光漢到Billkin，泰式改編搞笑加倍妖氣逼人

泰國奇幻喜劇《冥婚鬧泰大》（ซองแดงแต่งผี），本片改編自2023年台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，在泰國是不是有「撿紅包」這樣的習俗電影並沒有特別交代，但是在泰國「撿紅包」肯定跟在台灣不一樣，這也是改編可以發揮的地方，也就是如何從「文化語境」上去做在地轉譯。

雖說改編本來就不會照本宣科，但這個紅包IP來到南洋還是有入境隨俗。泰國版的大架構跟台版差不多，但泰版還是有部分幅度的改寫或是用其他在地元素取代，最大的改變是原本台版許光漢飾演的吳明翰為警察角色，在泰國版Billkin（Putthipong Assaratanakul）飾演的男主角則變成因犯案而轉為線人臥底的邊緣角色「明」，更廢呆但也更好笑。

而且也因為泰國獨有的性開放特色，讓這部繞著多元性別與同志議題的作品，散發更爲俗豔放縱的熱鬧喧囂，妖氣橫生，尤其是酒吧鬥舞橋段是一大亮點。就如同前面說的因為泰國社會對性別多元更開放，所以在「文化語境」（在地習俗、社會氛圍、歷史宗教等)上面，同樣是「撿紅包冥婚」，泰國版拍得更搞笑浮誇、妖艷放縱，這也是身為改編創作者針對其主要市場觀眾的不同視角塑造。

《冥婚鬧泰大》。圖/截取自金盞花大影業FB

兩版若是硬要比較（雖然拿原創與改編比並不公平），台版還是比較曲折感人（許光漢的悲喜演技真的強），而泰版莫名好笑（Billkin則以靈活喜感為擅長）。原本台版林柏宏的角色「毛毛」，在泰國版由Krit（Krit Amnuaydechkorn）飾演改名為「迪迪」，但跟另一個男主角「明」相比，泰國版的反倒不太特別，戲份也不若男主角Billkin 突出。

雖然Krit與Billkin原本即是著名的BL劇集CP，化學效應應該會不錯，但這部《冥婚鬧泰大》嚴格來說就是屬於是Billkin的電影，喜歡他就會喜歡這部片，從去年的《金孫爆富攻略》到本片，Billkin 應該算是泰國電影的人氣王了。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《冥婚鬧泰大》。圖/截取自金盞花大影業FB