《白雪公主》影評：前有經典，何須複製？

在迪士尼真人版《白雪公主》上映之前，已經有許多優秀的《白雪公主》真人版電影問世：諸如 《魔鏡，魔鏡》或《公主與狩獵者》系列，甚至是改編舞台劇、音樂劇都是不勝枚舉。因此，迪士尼要在保留經典元素的前提下，打造一個耳目一新的作品，理應不是難事。

然而在歷經多次延期後，新版《白雪公主》是否有真的達到「大刀闊斧」地改編，看完後仍叫人不敢恭維。這次電影新增許多歌曲，村民、王子、壞皇后都有機會一展歌喉，但⟨Heigh Ho⟩ 這些經典原曲的旋律又過度頻繁地出現，讓多數的原創歌曲毫無記憶點。好在瑞秋演唱的新版主題曲〈Waiting on a Wish〉還能觸動人心，表達出白雪貫穿全片的信念。

觀眾最好奇的應該還是，迪士尼如何賦予一個符合當代思維的價值觀？這次白雪公主的格言「勇敢、真誠」似乎偷偷跟隔壁神仙姐姐木蘭借用。整部片也似乎只給王子跟白雪的感情一個完整且相較合理的故事，讓他們的 Happy Ending 顯得不會 “weird weird weird”，但許多行為動機仍是乏善可陳。

瑞秋的歌喉早已在許多作品有目共睹，也無疑是本片的一大亮點之一。然而不知道是不是她這幾年「太常出現」，讓她身上減少了某種迪士尼公主該有的夢幻感，過於童話又不寫實的服裝在她身上略顯格格不入。我一直都很欣賞她的表演，但或許《飢餓遊戲》或《西城故事》那種鄰家女孩會更適合她的戲路吧？

《白雪公主》。圖/擷取自IMDb

壞皇后依然是個自戀又空洞的無腦反派，世界上自大的極權國家何其多，找一個參考範本應該不難。然而《白雪公主》不僅讓蓋兒加朵的壞皇后顯得過度自傲又威嚴盡失，也未能凸顯她暴政之下讓社會陷入對立撕裂的混亂。我們已經在漫威看過多少廉價又免洗的反派，至少都還有親自帶著愛將征戰宇宙，但蓋兒加朵的壞皇后卻只剩出一張嘴（然後因應劇情需要送一顆蘋果？）的功用，迪士尼真的有想賦予這版《白雪公主》一個適合現代人的改編嗎？

整體而言《白雪公主》仍在故事上很大程度做到了「忠於原著」的改編，但卻沒有達成宣傳一直強調的「觀念現代化」。或許迪士尼在乎的仍是一個適合低齡觀眾的愛情冒險故事，從這個面向來看，或許小朋友以後在路上看到瑞秋的廣告，仍會認同她是白雪公主，但這版《白雪公主》在眾多翻演和改編電影中，仍是相形失色。

《白雪公主》。圖/擷取自IMDb