《器子》影評：懸疑獵奇終局震撼，真相揭曉更勝肉體折磨

電影《器子》的導演簡學彬曾執導賣座浪漫愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》，這次風格大逆轉，挑戰非法器官交易的暴力犯罪動作類型，而犯罪類型一向是台灣影壇每年都會拍攝的影視題材，例如程偉豪導演的《目擊者》（Who Killed Cock Robin, 2017）或是《周處除三害》（The Pig, The Snake and The Pigeon, 2023），還是影集《誰是被害者》，均是以生猛爆裂的風格來對抗世俗社會的陰暗無情。

我在看電影《器子》的時候，部分橋段讓人直覺聯想到柯孟融導演的《絕命派對》（Invitation Only, 2009），《絕命派對》在當時(甚至是現在)應該也是台灣影史少見的虐殺肉體折磨題材，而電影《器子》也有著不少重口味的視覺呈現，像是釘槍釘身體、坐水凳（水刑）、電椅刑求、塑膠袋套頭等等的殘酷場面，雖然不似《絕命派對》那樣皮開肉綻，但是也視覺體感壓迫性高。

電影在一開場就以一連串的犯罪場面，試圖很明白直接的表述本片就是接近「極端暴力電影」（Extreme Cinema） 或 「虐殺電影」（Torture Horror）的風格類型。甚至男主角冤獄出獄後決心復仇然後意外尋找到愛女的故事，大弧度的劇情轉折與暗黑世界觀，也讓人想到韓片《原罪犯》（Old boy, 2003）。但《器子》的鏡頭語言仍帶有某種『節制』，其實離傳統「極端暴力電影」（Extreme Cinema） 或 「虐殺電影」（Torture Horror）又有一些差距（害怕血腥的觀眾可以不用太擔心）。

電影《器子》彷彿是導演簡學彬的犯罪動作類型嘗試（習作），因挑戰嘗試而有的企圖心（與鑿斧痕跡）其實也很明顯，就如同導演在映後所述，電影其實拍了很多素材，但為了集中在男主角張孝全的角色弧線，為了多集中一些情感戲的凝聚，不得不刪除一些旁支錯節，像是前段棒球隊孤兒院的某些鏡頭，一度以為這是另一部《熔爐》（도가니, 2011）了嗎？但是並沒有，劇情主軸一直都很努力的抓在張孝全甚至是李沐身上，只不過有時候會讓配角們顯得缺乏明確動機的陪襯感。

《器子》張孝全。圖/華映娛樂提供

電影《器子》的核心仍是以父愛動機去驅動的復仇故事，因此與純粹的虐殺或暴力電影不同，仍保有較明顯的情感線索。以及親情、友情、愛情的比重在電影中段明顯加重，而電影的懸疑性是一種近乎獵奇的設計，尤其尾段的謎底近乎揭曉時，會讓觀者感到比前段肉體折磨更大的刺激，這種翻轉差不多接近當年看周顯揚導演的《殺人犯》（Murderer, 2009）結尾那種劇烈拉扯感，劇情大反轉的扭力（不單只是父女情，還有那棒球隊的師徒情都是），電影要在有限的兩小時內取捨這麼多素材，好像也不容易。

男主角張孝全繼 《罪後真相》後再度詮釋這類被追捕洗刷冤屈的父親角色，這角色不僅是手段殘暴的復仇者，更是受傷悲憤的絕望父親，內在滿滿痛苦掙扎，戲份吃重。《器子》對於台灣電影來說，無論是犯罪動作類型題材的選擇還是導演本身風格上的轉變，都是可以留意的面貌。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《器子》張孝全。圖/華映娛樂提供