《吸血鬼：諾斯費拉圖》影評：經典重拍詭異吸睛，女主演技癲狂匪夷所思

《吸血鬼：諾斯費拉圖》（Nosferatu）本週上映，值得一看！古典沉鬱，陰森駭人，這應該是導演羅柏艾格斯（Robert Eggers）最易懂且可看性高的作品，更是他首部登上台灣院線之作。哥德式美學，華麗冰冷，肅穆詭異，不寒而慄的心理壓迫，羅柏艾格斯不過度賣弄視覺特效，幾乎致敬1922年穆瑙（F. W. Murnau）的版本(例如那步步逼近的利爪倒影）。

本片應該是史上第四部改編伯蘭史杜克小說拍攝的吸血鬼電影，第一部是1922年穆瑙的《Nosferatu: A Symphony of Horror》，後來1979年荷索（Werner Herzog）也重拍《Nosferatu the Vampyre》；1992年科波拉（Francis Ford Coppola）加入更多改寫，慾望魅惑與奇幻炫技的《吸血鬼：真愛不死》（Bram Stoker's Dracula）是第三版。

而2024年的《吸血鬼：諾斯費拉圖》確實攝製水準優異，古典細緻，低迴內斂，美得就像是幅畫，本屆奧斯卡金像獎最佳攝影、最佳美術指導等四項提名毫無僥倖。從《女巫》、《燈塔》到這部翻拍經典的吸血鬼電影，電影一如導演羅柏艾格斯擅長的陰鬱深幽、神秘不安、情慾迷離（吸吮血（體）液本來就是極有性意味的行為）。他對於詭異莫名的氛圍營造的確有過人之處。

《吸血鬼：諾斯費拉圖》。圖/環球影業

那鼠群伴隨著諾斯費拉圖飄洋過海而來，象徵瘟疫傳染病來來到，這是人類對於疾病的恐懼，這部分新舊版都是類似的概念。而本片對於「Jump Scare」手法使用意外的多，導演羅柏艾格斯刻意不靠大量聲光特效，用寫實直接的恐怖片技巧，刺激觀眾的感官，讓心跳血液加速流動，與片中人共感。

這部電影更賦予女主角更多的空間發揮，這幾乎是之前幾版罕見的。從性啟蒙的角度，身體變化與病徵，還有婚姻關係，這個不容於世俗的奇特女子，成為與時代衝突的異類，恰好與吸血鬼成為命定一對。女主角莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）表演極為精采，詮釋戲裡那種中邪癲狂魔化的狀態簡直匪夷所思，相當搶眼。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《吸血鬼：諾斯費拉圖》。圖/環球影業