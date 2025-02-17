100萬投資攻略 存股賺股息還是短線衝刺？

文／毓航

佳佳是學財務金融出身的銀行員，因為上班時間非常忙，工作壓力也大，其實沒有多少時間可以關心個股和國內外金融變化，她笑說：｢朋友都以為我在銀行界，一定非常會理財，常問我買哪支股票好，現在可不可以買美債？其實我想說，饒過我吧，我真的一點都不知道！」

很多上班族應該有同樣的心聲，加班都加不完了，哪還有時間盯股市做技術操作？能乖乖省吃儉用存錢就很不錯了，為數不多的存款也不敢亂動，只能看著存摺數字緩慢上升，也算是一種安慰。

佳佳的男朋友就不這麼認為，他覺得儲蓄很慢，要在股市買低賣高，賺波段差價，財富累積比較快。所以他很認真地分析產業前景，學習各種線性操作模式，挑選股性活潑的熱門股票，自己做投資組合。跨過幾次經濟循環下來，有時賺得很快，但股市的黑天鵝或灰犀牛常來無影去無踪，賺賠一來一往，能夠打平甚至不虧損就很不錯了。

存股孳息做定期定額運用產生複利效果

存股泛指買進有配發固定收益的股票、ETF、債券或基金等金融工具，不管價格波動，長期持有，單純計算配息率是否超過定存利率加計通貨膨脹率，大約在5%至8%範圍內。因為穩定配息是筆可預期的被動收入，可以做很好的運用，例如把配息：(1)再投入類似金融商品取息、(2)繳房貸本金或利息、(3)定期定額買入黃金存摺增加資產等。這樣一來，除了原有的存股資金外，同時間額外增加了其他的生財資產，長期下來，錢滾錢複利的效果非常可觀。

存股仍需定期檢視產業前景及配息率變化

存股的意義在於本金部分不至於因為價格波動而產生虧損，不能發生賺了配息卻虧了本金的風險，所以選擇金融工具變得很重要。佳佳的母親是她存股的榜樣，她母親選擇每年買進中華電信或第一金之類的股票，係營收主要來自國內、配息率穩定、不太受國際因素影響的內需產業龍頭股，而且只進不出。她母親說：｢有一筆閒錢買股票，與其漲多賣掉後，還要再找其他標的買進，承擔本金虧損的價格風險，心臟要夠大顆，而且整天緊張兮兮，不如專心持有，只管收息。」這話看似有道理，但這種作法，還是要定期檢視手上股票，看看所屬產業的前景是否有變化。

有些產業受到國內外原物料及競爭者的影響、或上下游生態產業鏈改變，會逐漸沒落，就必須適時出脫轉換標的。你說我存股就是要省心，或我就是對產業變化缺乏敏感度，那怎麼辦？沒關係，這可從其配息率是否穩定看出來，一旦你所持有的股票配息率明顯下降，你就必須轉換。

投資理財跟減肥一樣是一輩子的課題。圖/shutterstock

存股選擇一籃子組合的ETF或股債平衡基金風險較低

佳佳詢問銀行的理專同事，得知現在存股已不時興買入個股，一來個股的價格波動風險高，二來配息率較其他固定收益型的ETF或基金為低。當前國內外的基金公司，已發展出許多一籃子組合的債券ETF、股票ETF、或股債平衡型的基金，標榜季配息或月配息，儘管配息有時因市場變化而配到本金，但大多數時間都具備價格及配息穩定的優點。

她理專同事有一客戶，買進某檔配息率高達8%平衡型基金，長期持有約10年，該基金價格歷經幾次金融風暴及新冠疫情期間上上下下的洗禮，因為她都沒有出脫，所以帳面價值又回到當初購買時的金額；不過若包含歷年的配息，則報酬率高達45%。更重要的是，那客戶運用孳息支付預售屋的工程款及後來的房貸利息，在原有的本金不變之外，多購置了一棟可收租金的房地產。

年輕族群與預備退休族存股比例不同

年輕族群存到第一桶金，有財可理，究竟應該先買房還是繼續投資累積資金，這個問題見仁見智，端看對自有房屋的需求程度決定。只是年輕族群若擬快速累積財富，賺資本利得與存股的比例或可依風險承受度拿捏高低；預備退休族則相對存股的比例要高於風險性資產。

理財跟減肥一樣是一輩子的課題，倘若在住的基本需求滿足之後，你有穩定的金流可以做理財規劃，但缺少時間研究股市，或是擔心大起大落的風險，選擇投資固定收益型的金融工具，是穩健也較簡單的方式。

註：財經狀況與國際政經情勢瞬息萬變，本文內容理財觀點為作者本人之經驗，並非絕對正確，請讀者自行斟酌參考。

●專欄「離婚心與事」：毓航，讀創故事駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，是一位從事金融工作、經歷過離婚的單親中年女子。透過她的文字，將帶你一窺她日常的酸甜苦辣，以及你可能未曾想過的新世界。更多內容，敬請期待。