《艾諾拉》影評：簡單深刻，非常好看，堪稱年度最佳

《艾諾拉》（Anora）非常好看！精彩絕倫，毫無疑問，目前為止的年度最佳。導演西恩貝克（Sean Baker）榮獲本屆坎城影展金棕櫚獎之作。電影前半段以為是新版《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman），後半段又急轉成為當代版《卡比莉亞之夜》（Le notti di Cabiria），電影本身又是某種脫線喜劇（screwball comedy）的變形，電影從經典愛情電影公式「Screwball Comedy」出發，改寫成新世代的篇章。

電影接近三幕劇的架構，從第一章歡場女子《麻雀變鳳凰》的童話故事，到第二章一夜尋人的轉折，第三章俄國屁孩的富豪父母登場，成為女子夢碎的《卡比莉亞之夜》變奏曲，影片通俗流暢，幽默風趣，諷刺辛辣，片中尤拉鮑里索夫（Yura Borisov）飾演的俄國保鑣，原本是男配角的位置，但因為他其實是愛情電影的正派角色設定，所以可以看到導演在鏡頭安排上的特權（Privilege）設計（通常「愛情電影」裡對於主要角色的戲份安排的刻意化"獨特氛圍"營造"的美化，來跟次要角色做對照）。

沒想到西恩貝克可以這樣聰明地拍美俄緊張關係嘲諷，以及《夜晚還年輕》（Tangerine）、《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）、《火紅大箭男》（Red Rocket）對於情色產業的人物關注；例如《夜晚還年輕》的跨性別性工作者，《歡迎光臨奇幻城堡》的賣淫年輕媽媽，還有《火紅大箭男》的過氣色情片男星。西恩貝克一如以往對於脫衣舞孃與情色交易的場域文化描繪，電影情愛大尺度也沒在客氣的，從刻劃底層人物的掙扎，最能活現人性渴望掙脫困境的無畏無懼。

《艾諾拉》。圖/UIP

電影裡所有人都被俄國有錢富豪階層看不起，但他們又身為某種僵化權威的外來者，創作者用這樣的外來者角色去批判自由資本主義的美國人主角這招很有趣。片尾，善心俄國保鑣對女主角艾諾拉的關懷與付出，但是艾諾拉卻一直戴著自我保護的面具，直到最後一場戲，她才終於醒悟到，她原本只會為了錢財給予感情(身體)，但她卻發現，她最看不起的那種窮人，其實就是她自己。

女主角麥琪麥迪遜（Mikey Madison）表演恣意狂放，俗艷動人，她讓這個敢愛敢恨的當代歡場女子，有了不可侵犯的尊嚴。男配角尤拉鮑里索夫也將付出真心默默守護的俄國保鑣演繹的深具存在感，內斂深情。另外，導演西恩貝克選用的插曲「Greatest Day (Robin Schulz Rework)」也超好聽！片長139 分根本一下就過去，絕對要大銀幕，場次不多要看要快。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《艾諾拉》。圖/UIP