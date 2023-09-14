周朝就有博愛識別標誌？中、西方古人都愛用但象徵意義卻大不同

文／送潮人

博愛座（優先席）近年來一直有許多爭議，其中最大的問題就在於有時隱性需求者被誤認為正在占用，甚至有受到旁人非議而被迫讓座的情況。然而早在周代，雖然只用於年長導致身體的衰老變弱，但是卻有另一種「博愛識別」方法──手杖。

「敬老」的本意

人類文明的根基在於知識的傳承與累積，從《禮記正義‧鄉飲酒義》中提到：「民知尊長養老，而後乃能入孝弟。民入孝弟，出尊長養老而後成教，成教而後國可安也。」可以發現，當有知識與經驗的賢能長者（古書有紀載：「老人衆多。非賢者不可皆養」）受到尊重後，社會才能更好地接受教育與教化。雖然體態與容貌可以大致判斷年紀，但是為求更好的識別，因此就有《禮記‧月令》中所提到﹔「養衰老，授几杖」的官方發放的手杖，而有了「杖」這樣的「博愛識別」之後，還分了「五十杖於家，六十杖於鄉，七十杖於國，八十杖於朝」這樣更細的等級，因此能在不同地方支杖，也代表該人物或是他的家庭能享有不同的禮遇，例如免除一部分的勞役等等。於是「杖」在傳統文化中就成為了年長與智慧的象徵。

杖的「重量」

明代陳繼儒在《太平清話》中有提到：「杖令人輕」以及「...支杖...一人獨享之樂」，說明杖在文人當中，是一種能在協助行走站立時，讓人在身心上都感覺輕盈快樂的器物。至於在使用身分上，也不限於年長者，例如《晉書·阮修傳》有紀載他：「以百錢掛杖頭，至酒店，便獨酣暢。」由於阮修四十二歲時遇害，因此並非是老年拄杖；宋代的釋德洪也有：「少年四方志，一杖餘氎巾」詩句，說明年輕人也可以策杖而行。

然而對於多數人而言，如果一隻杖不是單純用於支撐身體，而有其他文化意涵的話，多會聯想到西方紳士用的手杖，或是傳統貴族、神職人員的權杖（sceptre）、細長杖（wand）等等，這類的杖多有權力與物質品味的象徵，使用的材質與製作工藝也追求奢華繁複，因此往往承載了相當的身分重量，這與我們文化中古代文人所使用的藜杖、筇杖，有著大相逕庭的意象。

樸素與自然的品味

珍稀名貴的竹、木、牙、角、玉，往往是製作、點綴各類文房用具的上好材料，然而「杖」這項用具，卻鮮少使用名貴材質或是配件，這是因為與達官顯貴乘車騎馬不同，行走策杖追求的就是隱逸淡薄的生活，因此更重視樸素與自然易得的材質，例如莧科藜屬的藜、禾本科的筇竹，或是紫藤等等，時至今日，自然材質的杖多以木製為主，但是筆者依然曾經在東京的商店見到出售中的藜杖。

然而即便是自然易得的材質，在文人的品味下還是有著優劣之分，明代文震亨在《長物志》中有說明：「...方竹、筇竹、萬歲藤...古杖須長七尺，餘摩弄滑澤乃佳...有自然屈曲者一作龍頭諸式斷不可用」除了提到材質外，也說明要時常摩娑才能讓手杖更光滑潤澤，更重要的是杖頭如果出現龍頭的姿態，就不適合做杖使用，不同於許多人印象中杖頭以虬曲奇特為美的審美觀。材質上文人最推崇的當屬筇杖，例如宋代黄庶有詩句：「生來節便高，故有扶危力」，以及明代楊士奇有詩：「愛爾生正直，仗爾扶衰老。道路有險夷，出入常相保」，都是藉由筇竹有明顯竹節的特點，從生理上的身體支撐，引申成在人生中維持節操的意義。

（左）手持筇竹杖的牛兆濂（1867—1937）

（中）晚年時期手持藤杖的俞樾（1821—1907）

（右）身穿漢服，手持黃楊木雕仿筇杖的當代人。

（圖片來源／左：陝西省地方志辦公室，AI上色；中：維基百科；右：送潮人提供）

走出文房

文房是文人生活的一環，外出行走也是，這時的文房用具就不僅限於家居生活，更能擴展而隨人遠行。白居易有詩句：「行攜杖扶力，臥讀書取睡」就是一種簡單生活的註腳，歷代詩歌中「杖」的「出鏡率」甚至都比「硯」還高，儼然是一種生活與文學形象，蘇東坡的「竹杖芒鞋輕勝馬」以及「自愛鏗然曳杖聲」，也當是多數文人生命中最嚮往的境界吧！

●專欄「文房百寶」：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。每月一篇，敬請期待。