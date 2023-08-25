穿漢服逛鬼市集！台灣中元節特有典故、習俗與避邪穿搭攻略

文／楚楚

夜幕降臨，華燈初上，連排的三角旗切開天幕，閻羅王站上餐檯，黑白無常見錢眼開，金童玉女保駕葡萄美酒，美式漢堡被符咒鎮壓，玉米片化作怨貓幽魂⋯⋯等一等，這個畫風怎麼有些不太對勁？

原來是「有趣市集」配合民俗月，在中元節前夕推出「兄弟我還有點餓」鬼市集，連續三天的市集活動，由陰差鬼使牽引你的味蕾，嘗遍來自刀山油鍋的地獄美味，讓你下班下課吃飽喝足好上路。

民風開放的今天，人們對於中元節這樣的傳統節日，在敬畏尊重以外，也能開誠布公地討論，趣味幽默地共處，這不能不說是一種時代的演進。而你又是否曾經想過，「鬼月」究竟是從何而來？人們是否也曾流行「避邪」服飾呢？

餐點全都帶點詭異氣氛，像是（左起）骷顱泡澡飲料、被符咒鎮壓美式漢堡。圖／翻攝自有趣市集臉書粉專

今年度由有趣市集籌辦的「鬼市集：兄弟我還有點餓」結合電影《鬼門開》架設佈景，營造詭譎氣氛。（圖／楚楚提供）

中元節的起源，道教、佛教與民間

據信「中元節」起源於上古時代天子祭天、祭地、祭水的傳統，七月十五為初秋，原是穀物收成、酬謝天地的日子，民間有農作物收成，按例要敬稟祖先，這一天便自然成為祭拜祖先的傳統節日。依道教的說法，中元節為地官赦罪日，地官大帝會下凡考察人間善惡是非，民間普遍有祭祀儀式，祭祀祖先並普渡鬼魂，稱「中元普渡」。依佛教的說法，七月十五日為「盂蘭盆節」，盂蘭盆為梵語「烏蘭婆拏」的譯音，意為「解民倒懸」，起源於「目連救母」的傳說，人們在這一天會供養僧眾，佈施孤魂，將功德迴向眾生。

鬼門開前，基隆老大公廟會點亮千盞普渡公燈，指引「好兄弟」到陽間的路。記者許瀚分攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

南北朝的《荊楚歲時記》記載目連救母的傳說，提及目連為解救身在餓鬼道中的亡母，遂以百味五果，置盂蘭盆供養，後人紛紛效法；宋代的《東京夢華錄》記載中元節的盛況，包括市井販賣鮮花素果、冥器紙錢，搬演「目連救母」雜劇，並設立孤魂道場、祭拜祖先等。回顧傳統典籍，中元節的記載隨著時代的演進愈發豐富，然而搜索清代以前的歷史文獻，都沒有關於「鬼月」的說法，可知中國文化並沒有這樣的習俗。

鬼月的起源，臺灣特有習俗

聚焦臺灣的歷史典籍，康熙年間編修的《臺灣府志》與乾隆年間編修的《臺灣縣志》都有關於中元普渡、盂蘭盆會的記載，《臺灣縣志》更提及放水燈、作戲壓醮尾等習俗，卻都隻字未提「鬼月」。一直到日治時代以後，我們才能在文獻當中發現「鬼月」的蹤影，連橫的《臺灣通史》提及七月初一「開獄門」，街坊鄰里輪流普渡，崇鬼習俗興盛，排場鋪張奢侈；吳瀛濤的《臺灣民俗》也提及開關鬼門為臺灣習俗，過去會依地區或行業輪流普渡，遍及整個七月不間斷。我們大概可以推測，所謂「鬼月」也許是在1750年到1895年，屬於晚清的這150年間發展而成，至於具體細節如何，目前尚無文獻可資佐證。

關於臺灣「鬼月」的由來，有一個比較普遍的說法是，早期臺灣為移民社會，先民來臺開墾，由於戰爭疫病等原因，造成大量死傷，遂有許多「萬善公」、「百姓爺」、「義民廟」等無主祭祀。為了安撫孤魂、積德行善，人們於是逐漸形成大型的鬼魂祭祀活動，這樣的風俗也許就是成熟於缺乏文獻記載的晚清。

避邪配件與服飾

既然中元節的傳統意義是祭祀祖先，在服飾上理應沒有「避邪」的需求，畢竟沒有人在緬懷先人的前提之下還需要躲藏迴避。然而古有女鬼畫皮，今有紅衣女孩，繪聲繪影的鬼故事透過想像力的演繹，還是不免讓人膽戰心驚，於是自古以來總不乏避邪的隨身物件，元末明初的《明心寶鑑》便有玉石「定心寡慾，可以服鬼神」的說法，其餘如琥珀、桃木、紫檀、菩提等，也都是民間流傳的擋煞法寶；或者在建築構件、家居器用方面，以獸面獸形避邪，如螭龍雕花、獸面銜環等。

明晚期至清代的〈玉螭龍佩〉，國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》。（圖／楚楚提供）

而倘若提及「避邪服飾」，在傳統的中國文化裡，最著名的還是端午節的應節服飾。端午濕熱難耐，毒蟲與疫病橫行，人們遂穿著飾有毒蛇、蜈蚣、壁虎、蠍子、蟾蜍的「五毒紋樣」，以毒攻毒，例如明代的五毒艾虎補子、艾虎五毒水田紋錦等。至於傳統的中元節則沒有所謂的應節服飾或避邪服飾，只需心存敬畏，關懷生靈，慎終追遠，那麼得體舒適的服飾，都會是適合民俗月的服飾。

明代端午節的兒童服飾面料〈艾虎五毒水田紋錦〉，有避邪祈福的美意。國立故宮博物院藏。圖版取自《織品典藏資料檢索系統》。（圖／楚楚提供）

商家根據明代「五毒艾虎紋」補子進行復原製作的五毒艾虎補服，屬於晚明以後流行的節慶應景服飾。（圖／楚楚提供）