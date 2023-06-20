夏至來臨！一窺古人的消暑祕方，古今夏季漢服怎麼穿？

文／楚楚

常言道：「夏至不過不熱。」過了夏至以後，天氣將會逐漸炎熱起來，小暑與大暑緊接而至。小暑大暑，上蒸下煮，潮濕悶熱的島嶼，如蒸籠、如煮鍋，熱浪鋪天蓋地，衣服尚且穿不住，更遑論遮面的口罩了。今人可以躲在冷氣房，守在冰箱前，而電力發明的百年以前，古人又該如何度過難耐的酷暑？

住：居家納涼

在日常家居器用方面，寢具的改善可以有效地祛暑助眠，身躺涼滑降溫的「竹蓆」，頭枕釉面冰涼的「瓷枕」，手抱竹編通風的「竹夫人」，清爽入夢。無怪乎古人有「紙屏石枕竹方床，手倦拋書午夢長」的涼夏雅致。

「扇子」則是輕便實用的好夥伴，從團扇到摺扇，從羽扇到竹扇，不同的形式材質都為盛夏捎來一股涼風。文人墨客有在扇面題詩作畫的雅趣，閨閣女子於夏至互贈摺扇、胭脂以消夏，端午節贈送「端午扇」，則有「庶動清風，以增美德」的寓意。

而在電力發明以前，省力的風扇便已經出現，《西京雜記》記載一種名為「七輪扇」的風扇車，將扇子組裝成扇輪，透過連續轉動來鼓風，只需一人操作，便可以滿室生風。





食：解暑飲食

即使沒有電力，古人也自有享受冰塊的良方，周代以來，王公貴族可以在大寒前後鑿採冰塊，藏冰備用。彼時冰塊於儲存過程中會融化大半，珍稀非常，因此多用於祭祀。

戰國青銅冰鑑：雕刻精美的青銅冰鑑是冰箱的始祖，「回」字型的結構可以填放冰塊，用以冰鎮飲品。（圖／中國國家博物館）

而「冰鑑」堪稱古代的冰箱，雕刻精美的青銅冰鑑，有內壺、外鑑的雙層結構，在內壺與外鑑之間填滿冰塊，便可以冰鎮飲品。這樣實用的器皿，並非為了儲存生鮮蔬果，而是用來盛酒的禮器。

在唐代的墓室壁畫當中，則有「酥山」的圖像，這應該就是最早的冰淇淋，以奶油、酥油與冰塊製成，甚至以花、樹加以裝飾。可以想像，在當時王公貴族的宴會當中，以「酥山」這樣的甜品作為收尾，應當是一件非常體面的事。

唐章懷太子墓壁畫：唐代的墓室壁畫描繪出最早的冰淇淋「酥山」，以奶油、酥油與冰塊製成，甚至以花、樹加以裝飾。（圖／翻拍自「盛世壁藏」特展）

而宋代以後，出現以硝石製冰的技術，讓冰塊能夠普及平民百姓。《東京夢華錄》便記載著宋代都城常見「當街列床凳，堆垛冰雪」，小販出售「冰雪甘草湯」、「冰雪冷圓子」等清涼甜品。

明代唐寅《畫韓熙載夜宴圖軸》：宴會桌面可見盆中大量的雪白冰塊，與冰鎮的果品。（圖／國立故宮博物院）





衣：涼夏穿著

談起古人的夏裝，可以從兩個面向入手，一是衣料，二是款式。

材質堅硬、透氣吸濕的「葛布」，因為價格平易近人，是夏季熱銷的衣料。杜甫便曾因為端午節收到這樣一件衣裳而詩興大發，他寫「細葛含風軟，香羅疊雪輕，自天題處濕，當暑著來清」即可見葛布輕薄香軟的特性。

粗糙低廉的「麻布」也有吸濕排汗的功能，普通的大麻纖維深受平民喜愛，而頂級的苧麻纖維則有「輕如蟬翼，薄如宣紙，平如水鏡，細如羅絹」的美譽，歷代都被列為貢品。

以天然蠶絲製成的「紗布」如雲似霧，當然是夏裝首選，但畢竟價格昂貴，於是以芭蕉絲和蠶絲合製的「蕉布紗」於焉誕生，其清涼透光，最適合閒居在家時穿著。

葛布、麻布、紗布都是輕薄透氣的天然衣料，從多采多姿的夏布著眼，似乎就不難理解古人為何穿得住層疊的衣裳。而古代當然也有時興潮流的夏裝款式，倘若身處家宅內院，就更不必拘泥衣著得體，以輕鬆自在為優先。

五代南唐周文矩《荷亭奕釣仕女圖》局部：畫中可見二女於亭中對弈，左右人手持摺扇或團扇，仕女著直領對襟長衫，或外罩無袖背心，紗料光澤透膚。（圖／國立故宮博物院）

清孫璜《仕女團扇圖頁》：（左圖）著紗汗褂的少女；（右圖）著立領紗長衫的女子。（圖／美國佛利爾美術館）

至於當代人穿漢服，當然無須忌諱袖長與裙長，適度改良顯然更適合熱島效應下的都市生活。宋制漢服可以採用透氣清涼的衣料，或裁短袖長與裙長，抹胸、短袖對襟衫與中長裙的搭配，幾乎與現代裝束無異。而明制漢服中，原先作為厚重冬裝的半袖披襖款式，改以輕薄的夏布製作，內搭抹胸或主腰，也能穿出短袖的復古風格。

現代宋制漢服夏裝示例：裁短袖長與裙長，抹胸、短袖對襟衫與中長裙的搭配，幾乎與現代裝束無異。（組圖／楚楚提供）

現代明制漢服夏裝示例：原先作為厚重冬裝的半袖披襖款式，改以輕薄的夏布製作。或者選用透氣的蕾絲材質製作上衫，內搭抹胸或主腰。

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。