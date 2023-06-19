畢業之後我們都成為平凡的大人

文／Jin

實習的晚上，我在深夜的偵訊室見到了大一時候的助教學長。

學長是刑法總則的助教，我一直記得那門課，因為那是黃榮堅老師退休前最後一次開課，學長應該也就是老師的關門弟子，同時也是最後一位助教。黃榮堅老師在學術界的人品和成就之高，還有寫給一般社會大眾的法律書籍有多暢銷，基本上只要是法律系的人都知道。老師退休多年，但我覺得即便是現在才剛要唸法律系大一的學生，也都一定多少聽過他的名字。這讓我每次說出自己的刑法是向誰學的，總是獲得無數羨慕的眼光。

不過我並沒有在第一時間認出學長。理由可能是時間相隔太久了，對於這個人的面貌已經模糊；也或許是，其實我大學時候不是太認真上課的人，學長的課輔都安排在早八時段，我幾乎起不來去看他的臉。

一開始我看到的只是一個高大的中年男生，戴著細框眼鏡，左手拿著傘，右手拿著公事包，同時律師袍掛在手臂上，略帶倉促地走進偵訊室。委任他的被告坐著回頭看向他。他示意被告轉身坐好，然後抬頭連說了幾聲抱歉、外面下雨、有點塞車。接著放下雨傘和公事包，套上法袍開始扣扣子。

檢察官和他說，不急不急，沒有關係。而他穿好法袍後，立刻上前遞出委任狀。我在上面看到了熟悉的名字才一時明白，他就是我人生第一個遇到，直到今天都還是非常尊敬的助教學長。

黃榮堅老師教的刑法總則並不是通說，白話文來講，就是和最高法院採取的見解有某些不同之處。再更白話或者更現實一點，如果志在通過國家考試，有比這門課更好的選擇。當然我大一的時候是沒有顧慮也不知道這些的。我大一時只有感覺：黃榮堅老師的刑法體系好簡單、好單純。比方來說，別的班講了一堆客觀歸責理論，但黃榮堅老師認為那些都不是「因果關係」的判斷重點；別的班在努力區分共同正犯、教唆犯、幫助犯⋯⋯，但黃榮堅老師說他們本質上都一樣。

由黃榮堅老師所著的《基礎刑法學》，教科書中解說正犯、共犯的教的差異與區別方式。（圖／Jin提供）

關於老師的理論，老師寫了兩本厚厚的教科書，我在日後的時間裡，包含大四準備研究所考試、準備國考，包含畢業後心血來潮，才分期付款般地把它們念完。從頭到尾終於完整唸過一遍，佩服的不只有老師，還有助教學長。

學長厲害的地方在於，老師如此細緻完整、每個章節都將近或超過百頁的內容，能夠濃縮在寥寥幾張課輔講義紙上。雖然是濃縮，但幾乎是如實呈現：先介紹通說和實務見解，接著逐一質疑，最後提出可靠的觀點。大一可能單純跟著這個模板傻傻地寫期末考卷，但到了自己考過國家考試就會明白，能在考場上每一題都做到這種程度，很不容易；如果做得到六七成的話，大抵就離上榜不遠了。

學長就是我現在回過頭看大學生活，最好的助教模樣。他精準摘要了老師上課的內容，慎重地傳達或重現知識；知識不一定能夠直接派上用場，但他會努力幫你轉化成考試能用的樣子。

我研究所唸的是民法組，但不管任何考試，最高分的其實都是刑法。學長不認識我，也沒和我私下講過任何一句話，但這是我從他身上得到的東西。

多年以後再次聽到他開口，滿懷複雜的感受。

這個「複雜」不是負面形容詞，是綜合了感謝、好奇、企盼⋯⋯，還有疲憊的感覺。已經接近午夜十二點，雨後地下室潮濕的空間裡，所有人事物都像仙履奇緣一樣，耐心如同法力一般正在消散。包含檢察官、書記官、法警。包含我和學長。眼睛盯著空白的牆壁久了會留下殘影。我想像自己大一的時候，狹長的階梯教室早晨透著光，我坐在最後面，學長在最前面拿著麥克風。這樣的我們都在秒針一格一格轉動的同時，一點一滴消失。

坐在偵訊室中央的是詐騙集團車手，因為通緝而歸案。這是最常見不過的案子，學長能夠說的自然也不多，偵訊室裡所有人都心裡有數。

「被告是因為沒收到通知所以才沒有去開庭，他也不知道自己被通緝。」

「請考量被告已經承認犯罪，給予交保的機會。」

「謝謝檢座、謝謝書記官。」

程序來到結束了。這是今晚最後一個案子，書記官開始關電腦，法警開始關燈。檢察官帶著我走出偵訊室的時候，學長還沒走，他一個人遠遠站在人犯通道的盡頭。他駝著背脫下律師袍，然後又仰起頭，把襯衫最上面的扣子解掉，讓領帶從脖子稍稍鬆開。他撥了撥依然潮濕的頭髮。

我們往反方向走去，轉身瞥一眼，他像是時間隧道裡越來越小的光點。黃榮堅老師的刑法總則為期一年，共兩學期六學分，沒有其他作業或報告，期末考100％決定成績。不像許多老師在考試前會重點提示或稍稍洩題，兩個學期，黃榮堅老師都只有在期末考前和大家說一句：寫考卷要有生命力。

有生命力的意思是不要死背實務或學說見解，要勇敢寫自己的想法，勇敢把想法套用到題目的案件事實裡。可是兩次考試我都覺得寫得很差。好像很多東西沒寫到，也得出了一個好像不太不合理的結論，想說完蛋了，期末考100％，是不是要被當了。

不過最後拿到考卷時，助教在上面用紅字寫的都是「有生命力！」

我不知道學長是真心這麼認為，還是每個人都給予這樣的鼓勵。但那幾個紅字確實如同定心丸，讓我感覺到，好像真的能夠轉系走法律這條路。

而如今，我們都有成為一個有生命力的大人了嗎？