父母離婚了，孩子跟誰比較好？

「我以後會乖，媽媽妳不能不要我！」8歲的小傑聽到爸爸媽媽離婚，他分給爸爸，急得眼淚在眼眶打轉。

「媽媽沒有不要小傑，只是你跟著爸爸住，媽媽周末就會來接你。」

妹妹小莉躲在媽媽背後，緊緊拉著媽媽的手，但把懷中的玩偶遞出去：「哥哥，我把咪兔送給你。」

小傑抹了抹淚，轉而生氣起妹妹：「誰要妳的爛東西，」再繼續追問媽媽：「為什麼妹妹可以跟妳住？」

「因為妹妹比較小啊，而且你是男生。」

小傑繼續爭取：「我也還沒長大啊，我想跟媽媽住。」

「那爸爸怎麼辦？他沒人陪？」

蓓蓓跟我說，當天晚上，小傑就尿床了，退化成小娃娃。

我不忍心問蓓蓓，後來呢？因為我知道，小傑現在已經大學畢業，跟媽媽和小莉的互動並不親近，個性顯得拘謹和沉默，妹妹小莉感覺開朗得多。

父母離婚，孩子的世界瞬間崩解，他們沒有選擇的權利，也沒有能力處理憤恨的情緒，有人這樣形容「孩子的童年在父母離婚那刻就結束了」。大人因故得分開生活，究竟有沒有辦法降低對孩子的衝擊？

如果可以，不要讓孩子們分開

如果孩子不只一個，被迫分別歸爸爸或媽媽，父母親都很難跟另一邊的孩子有好的互動；孩子則容易怪罪自己，易忌妒氣恨其他手足，也會對自己的生活不滿足，因為他們不知道如果當初跟另一個大人生活的話，會不會比較好？

我當年離婚時，前夫的家人堅持兒子要留下來，女兒我可以帶走。有人勸我，小的妳要帶走，男人不會照顧孩子。

那是非常殘忍的一種選擇，身為母親的我，要割捨哪個骨肉都是要我的命。

我也不願意問他們「你們要跟爸爸？還是跟媽媽？」我捨不得孩子小小年紀得選邊站，我不忍心孩子不但要面臨家庭變故，手足還要分崩離析！

就像所羅門王判斷嬰兒爭奪的故事中，親生母親忍痛把孩子讓給另一個婦人，以阻止嬰兒被切成二半一樣，我寧願背負拋家棄子的罵名，和孩子們可能的不諒解，決定單獨搬離，讓孩子都跟著父親住，留在熟悉的生活環境，保有同學和兄弟姊妹。

爸爸媽媽最好協商讓孩子們一起給主要照顧者撫養，另一個則定期探視，以減少離婚對孩子的衝擊。這樣的好處是，兄弟姊妹形成命運共同體，不會有被撇棄的失落感，也可以相互扶持，在成長的過程和後續的人生旅途，他們比較有伴。

定期探視，關鍵時刻不缺席

如果情非得已，你不是能跟孩子生活的那個，請一定要按時間探視，讓他們有安全感。

這時候，相處重質不重量，穩定的聯繫與關懷，會逐漸弭平撕裂的傷口。

我相信孩子的世界還是風雲變色了，我從不敢問他們怎麼談論媽媽的離開，但我以行動讓他們知道我永遠在他們身邊。

我跟孩子約定好，每周末一定接他們來住一晚，我從未食言。

相聚的那天，他們在餐桌上一起做功課，吃我煮的家常菜，晚上則擠在二張併在一起的大床上聽我講故事。

親師會、學校運動會、畢業典禮，我一定到場。寒暑假，我會安排旅遊，帶他們一起長途旅行。

當他們需要我時，例如突然生病、或在學校被霸凌，一通電話，我會立刻趕到他們身邊。

儘管不能天天跟孩子生活，但精神上要讓他們感受到你與他們同在。

離婚造成孩子的童年崩解，用愛與關懷縫補，仍能有美麗新世界。（圖／莫一凡 提供，使用Midjourney）

不寵不溺，當孩子的好朋友

很多離婚的父母在與孩子見面時，總會帶著吃大餐、買東西，提供額外的零用錢，或讓孩子予取予求。

離婚不是罪惡，不要抱著補償的心理與孩子相處。不要讓他們有爸爸那邊不行媽媽這邊可以的僥倖心理。

同時，也不要因不在身邊，一見面就過度關心詢問，反而破壞親子關係。

讓孩子可以跟我們說心事，甚至罵我們，分享學習或交友的點點滴滴。以平常心，像一般的父母，他們就會正常的長大。

我始終戰戰兢兢地跟孩子相處，深怕他們受到父母離婚的負面影響。

我永遠記得，當孩子告訴我要帶同學來我家裡玩的那刻，我開心激動不已，因為他們接受了父母離婚的事實，不以為恥。

其實孩子也以愛與關懷陪伴我們走這段分岔的路。讓我們盡量讓修復裂痕，讓每個因父母離異受創的孩子，都仍有美麗新世界。

●專欄「離婚心與事」：毓航，讀創故事駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，離婚單親中年女子。與你分享離婚後的心境，以及你可能未曾想過的新世界。更多內容，敬請期待。