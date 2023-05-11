在父母勸和不勸離的壓力下 走出自己的路

做出離婚決定之前，必定已經過一番現實困境與期待改善的爭戰。

沒有人不想白首偕老，但當遭逢各種原因導致的感情變化，面對枕邊人的漠視、精神或肢體的霸凌等等不堪，結束比持續更需要勇氣。

不良婚姻不僅破壞生活的品質，甚至影響自我肯定與生存價值。有人形容，困頓的婚姻像在深海中溺水，離婚才能掙脫綑綁、浮出水面、呼吸空氣。

婚姻生活有如圍城，外人看不清楚，城內的故事涉及隱私，也難以向外人道。離婚不只是兩個人的事，還會影響父母和子女。現代的社會即使較自由開放，尊重自我意志實踐，但長輩設下的天然路障仍然存在。許多身陷不幸婚姻的婦女若欲離婚，尤其若已生養兒女，往往得像海軍陸戰隊爬行天堂路一般，在重獲自由前被割得遍體鱗傷。

正由於冰凍三尺非一日之寒，夫妻失和通常親友看在眼裡，難杜悠悠眾口。父母對子女鬧離婚，一定會擔憂不已與希望能當和事佬，多半會以過來人的身分，分享經驗，甚至施加溫情攻勢，期望子女忍辱負重。

「妳不能太自私，要為孩子著想，孩子是無辜的。」

「兒童心理受原生家庭的影響最大，妳要離婚也要等到孩子長大。」

「丈夫外遇，妻子也有責任，妳要檢討是不是忽略了丈夫的需求？」

「妳被家暴？一個巴掌拍不響，是不是妳個性有問題？要溫柔一點。」

「夫妻哪有不吵架或冷戰的？做太太和媽媽的，就是要多忍耐一點。」

「男人嘛，就像小孩子，要多寵著點讓著點，他年紀再大一點，就會好了。」

「女人離婚了可不值錢，男人離了照樣吃香，妳要給他也給自己一個機會。」

長輩的關切，可能加重當事人的心理負擔，延遲離婚的進行。

那麼，該如何面對父母勸和不勸離的壓力？

離婚的路孤獨崎嶇，且要面對貼標籤式的批評。（圖／莫一凡 提供，使用Midjourney）

降溫冷靜，事緩則圓

如果婚姻不是完全無法挽回，僅是岌岌可危，透過長輩的開導與介入，可能會有轉機。先降溫冷靜，可以緩衝緊張的氣氛，暫時放下離婚的念頭，或許事緩則圓。如果一段時間後，僵局仍無轉圜，那時再提離婚的主張，長輩也較有心理準備。

父母年紀大，如果事先不知情，突然面對晚輩離異，對他們的衝擊很大。尤其離婚往往要經歷一段時間，不可能孤軍奮戰，如果父母是屬於理性可溝通的長輩，那麼，事先取得父母的諒解與支持，對後續人生的重啟，會有相當的助益。

溫和堅持，走出自己的路

不過，多數的父母應該無法接受兒女想離婚的決定，因為影響的不僅是當事人，可能還有下一代。他們擔心你後來的人生軌道偏離，認為事情沒有壞到無法接受，希望雙方各退一步就海闊天空。但是，能不能忍耐和要過怎麼樣的日子，沒有任何人可以替你衡量和決定。

當年我的母親知道我堅持要離婚，先是數落、責備、痛罵、再來是苦苦哀求，父親則一言不發、老淚縱橫。我因此推延了離婚的意願，用時間來換取父母的諒解，讓他們逐步認知到，他們的女兒並非不能忍耐，並非無理取鬧。只是，我懷疑那樣的延遲有比較好？因為我殘忍地讓父母涉入與我相同的困境 - 觀望、期待到失望。而且，不快樂的父母相處，對孩子有更嚴重的負面影響。

如果夫妻雙方對分開有共識，態度明確，了解離婚的影響也能承受，那麼，先協調處理離婚事宜之後，再告知長輩親友，也未嘗不可。

撕掉標籤與自己和解

離婚之始會面對親友的質疑與責難，他們無心批判的言語，像標籤一樣，往往會烙印在心底，很難釋懷。

我早年常不自覺的自我控訴，認為自己「不負責任」、「破壞孩子的成長」、「讓父母蒙羞」，當孩子在學習歷程中出狀況時，覺得都是肇因於我決定離婚的負面影響。

後來我理解到，長期陷落在失衡與受傷的情境，對自己與孩子的影響更大。人生說長不長，說短不短，應該負責任地把自己過好。

父母一時之間無法接受，但他們還是兒女最強大的後盾，只有我們活得積極開朗，他們才會安心。

重獲新生，天地無限寬廣。（圖／雲山 提供，使用Midjourney）

現在回顧，我很慶幸，人生有翻轉的機會時，我有掌握住。

當計劃趕不上變化時，請做好自己的依靠。要相信自己的抉擇，撕掉別人貼上來的標籤，當你重獲新生，天地將無限寬廣。