承載廟埕童年的漢堡，度世間一切苦「餓」

「三山國王，請祢保佑弟子下次來彰化，可以順利吃到惠鴻！」連續四次規劃至彰化一嘗惠鴻，屢屢遇上老闆身體不適、臨時公休，讓我不禁懷疑自己命盤是否剋漢堡店老闆，只好特別請求三山國王保庇食運。畢竟惠鴻與三山國王感情甚篤，老闆阿泓常請祂指點迷津。

興許是三山國王垂憐，參拜完隔天我竟真的如願以「嘗」惠鴻出品的漢堡，而不再是熱騰騰的閉門羹。

原以為店名「惠鴻」為老闆夫婦名字的相結合，實際上並沒有阿泓的戲份。最初是老闆娘鴻燕的好友相揪開早餐店，後來對方另有人生規劃，阿泓和惠鴻因此搭上線，命運也就開啟了新篇章；大眾對於早餐店想法跳脫不了便宜又快速，阿泓希望能和客人有深刻交流，毅然決然退出早餐戰場，轉而航向午、晚餐領域，「惠鴻早點」亦進化成「惠泓漢堡」。當然過程並非一帆風順，半途也曾一度觸礁、萌生棄守彰化、南行另尋生機的念頭，若不是有名常客主動資助他們乘風破浪，或許我也不會與三山國王結緣。

惠鴻漢堡是度一切苦「餓」的解方。（圖／金大佛 提供）

打破漢堡店必走美式路線的刻板框架，阿泓將空間大量結合宮廟元素，有的裝飾甚至是直接從廟宇移植過來，原汁原味營造廟埕聚餐的氛圍，經典台語老歌流瀉而出，樸質無造作的樂音充盈整個環境，不僅重現他兒時記憶，也由此相逢更多有緣人；此外，為了讓民間信仰融入生活，惠鴻隨處可見翻玩神明的創意驚喜，例如：手繪招牌上的「堡」生大帝，自製玉皇大帝、奧客退散符令、安太座光明燈等一系列逗趣貼紙供食客隨喜添香油錢索取。餐墊更印上遠觀為菩薩慈祥手姿、近看則是搖滾招牌手勢，搭配「度一切苦餓Love and Peace」字樣，興許象徵世間的厄與餓，和平與漢堡可以是解方。

其中一處隔間化身復古味濃郁的歌廳，牆面以數款台式風情貼紙，以及懷舊月曆妝點。值得一提的是阿泓偶爾會去搬家公司打工，倒不是漢堡難以溫飽，而是為了尋找心儀老件，就像「歌廳」裡的酒紅色沙發組，正是源自大戶人家的卡啦OK包廂。

惠鴻自製多款趣味貼紙供客人自取、金額隨喜。（圖／金大佛 提供）

惠鴻性格如此鮮明，因而被不少網友貼上文青標籤，但實際走訪後，個人倒認為氣氛更貼近街坊鄰居的柑仔店，只是這家柑仔店品項單純，僅供應漢堡、阿泓的柔情與鴻燕的熱情；享用煙燻三層肉漢堡的悠閒時光，不時夾帶著店外傳來的親切台語聲調，是阿泓與熟客正爽朗交談。鴻燕送餐之際，客人如話家常般：「無要緊，妳沓沓仔來。」惠鴻淡化了商業氣息，比其他人濃郁的、是主客間真摯溫暖的情誼。

阿泓昔日任職知名腳踏車經銷商，學習品牌傳達首要是創造絕佳體驗，大至桌椅長度、小至餐具和衛生紙擺放位置都是依照客人反饋，不斷地修正而成。每處看似自然隨興的背後，皆暗藏著鐵漢細緻的心意；他甚至為了學習如何更好地處理新鮮肉塊，特地前往台中拜師學藝，只為了帶給大家一顆美好的漢堡；至於為何以漢堡作為主調？源於阿泓成長環境並不富裕，一顆漢堡所承載的意義，便是年節限定的獨特饗宴；這份隆重的儀式感抱持至今，便轉化為想與所有人分享的信念。

這是我人生第一次，如此珍視手中的漢堡、與它層層的心意。

不過，惠鴻時代落幕在即，阿泓與鴻燕之後將雙飛他處，並以三山國王籤詩賜予的店名、打造全新品牌「Hosking 候時機」，在彰化繼續耕耘、帶來結合民俗文化的美食體驗。臨走前，鴻燕得知我要徒步回火車站，瞬時如擔憂金孫挨餓的阿嬤般、賞我一塊炸雞塊補充熱量。靜候時機成熟後，我肯定會再次以美食香客身分來彰化，只願三山國王能再次替我消災、順利找阿泓解「餓」。

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。