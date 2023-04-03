特殊建材「蚵殼」昇華漁村綠建築──台江國家公園遊客中心

風扳開巷子以及 被蒐集起來 趁著太陽的背面 我們說話的時候並不曉得海一輩子要產出多少蚵殼 ──〈所有的麻雀都停在上面〉， 陳顥仁 ，2020

文／陳顥仁

台江國家公園遊客中心在漁光島北邊，下了四草大橋的右手邊。對於尋常懶散如我，也是得從台南市區吃吃喝喝的行程抽身，騎著租來的摩托車一路往海邊騎，一邊還心心念念著剛剛吃飽，但是下一餐要吃什麼好困擾。

即使當時我連綠建築有幾大指標都不曉得，但當把機車停好，走近房子群的時候，身體就會感覺到。折板狀的多角度屋頂像一座純白的野生島，輕巧的柱列將房子撐出魚塭的水面，而魚塭則是一路連接到台江水系，讓水體跟著潮汐漲退，風從海面上來，把皮膚上多餘的溫度都帶走。魚塭裡有個裝置，一頭是白色錐體、一頭是紅色球體，兩個幾何形由一道金屬的圓弧線連接，倒意外軟化了周遭垂直水平的線條，讓建築量體與自然線條稍稍有了交會之處。

但當我真的走進遊客中心的群落時，最讓我驚喜的卻是成群的麻雀。我也不曉得我在何時喜歡上這種鳥類，但隨著麻雀在都市裡的數量不斷減少，能見到牠們的機率也隨之下降，每次在城市的街口看見麻雀上下跳動，總有種無以名狀的快樂。在遊客中心裡，麻雀站在屋頂上、站在窗簷上、站在地板上，還有些麻雀斜斜地抓著格子狀的鐵網，爪子輕輕碰著箱網裡的蚵殼。

蚵殼作為一種自然的建築材料，常常以各式不同的形貌出現在建築中，或磨成粉後成為粉刷的漿料，或像遊客中心一樣，以蚵殼的原貌組成一顆顆箱型的磚。蚵殼不僅是當地材料的再運用，更具備著高耐候性、耐磨性、防霉抗菌、隔熱等特性，用一種漁村的風物，創造另一種漁村的微氣候。

在搖搖晃晃的校車上，還沒陷入昏迷以前，從我的角度可以看見一間早餐店，而早餐店的隔壁，騎樓外搭著小小的鐵皮棚架。棚架下坐著兩個穿著花花綠綠袖套的阿姨，一手拿著刀、一手拿著牡蠣，在不曾歇止的流暢動作裡，一邊剖開牡蠣一邊扔出蚵殼，兩人前方有四五堆塑膠的黑色網簍，裏頭滿滿是這種黑黑綠綠、潮濕而腥黏，帶著海洋氣味的東西。

（左圖）利用金屬箱體固定的蚵殼磚。 （右圖）防風的建築量體上撲翅的麻雀。（圖／陳顥仁 提供）

隨著時間過去，我慢慢知道養蚵是怎麼回事，當海風吹來，那些在沿岸一串一串的木樁，還有岸上這些低著頭的人群。曬著太陽的時候我們都一樣，陽光刺進我們的皮膚，再跟著風一起走遠。成群的麻雀從牆邊飛起，落在前方小廣場的地上，又在轉眼間，飛上另一側屋頂上零落的漂流木。就在離地不到十米的地方，太陽要西沉了。

遊客聚集在橋上，其實並不窄的人行道上，也被相機的腳架和行人給占滿。更多機車就這麼停在路邊，一起盯著天空轉橘、轉藍，我常常在想著這些開心的人，我常常想著這些開心。直到我自己也騎上機車離開台江國家公園，沿途的街燈都亮起，我才突然發現我是離開的人、也是歸返的人，我將永遠懷抱著一顆矛盾的心，穿梭在這些光影交錯的建築之間。

遊客中心內與台江水系聯通的魚塭。（圖／陳顥仁 提供）

跟著【光與磚頭】散步看建築：

●2022新專欄登場：陳顥仁，詩集《愛人蒸他的睡眠》作者，也是建築美學發掘者。從日常的店舖、到修復改建的古蹟，陪伴你細讀建築，體會空間詩意，漫談那些帶有生活況味的台灣特色建築及其迷人風采，更多內容，敬請期待。