【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／「冒牌者症候群」原來你不是不夠好！

文／野羊（陳暐婷）

其實選擇開展斜槓職涯，還能每條路都發展得有聲有色的斜槓人，通常都興趣廣泛，對自我的要求也比較高一些。

所以許多斜槓朋友們，都曾經歷過這樣的低潮 —— 就是那種無止境的「漂泊和不足之感」。人生好像一直在追尋著什麼，一個目標實現了還有下一個目標。因此過程中，總是感覺自己還在路上，還沒實現某個炫砲的理想，還沒幹成自己心目中那件值得一提的大事。

這就會讓人覺得很心虛，好像你非得要先達成了某件事情，才有資格去好好體驗人生，才有資格大聲說出自己的身份和名字。彷彿永遠到不了終點，永遠都在路上。

那種漂泊感，會讓人明明已經達到許多實際可見的目標和成就了，卻還是時常覺得不足和羞愧。感覺自己就像是個冒名頂替的冒牌貨！

關於類似的現象，最近有一個很貼切的名詞，心理學家們稱之為「冒牌者症候群」。

身為斜槓人，我也不時會受困於「冒牌者症候群」，被這種無止境的漂泊感推動著向前，然後在無力感中掙扎著載浮載沉。

小時候總以為過關之後，就從此幸福快樂了。於是關關難過關關過，直到過了一關又一關之後，才發現原來「追求」是無止境的。如果總是這樣忙忙碌碌、埋首奔波，成功了不敢歡慶太久，失敗了也沒空顧影自憐。會不會這樣恍恍惚惚，不知不覺就一生？

比如像我：

上班時想著，離職成為自由工作者就幸福快樂了；真的成為自由工作者後，又會接著想，要是接案收入趕快穩定、提升起來就好了；然後現在終於收入穩定、豐沛的長期接案中了，又開始衍生出其他自由工作職涯上的種種追求和煩惱。

出書之前，覺得能出一本書就好了；出了第一本書後，又覺得能出第二本書就好了；出了第二本書之後，又開始覺得，能一輩子靠著寫作為生，一直說自己想說的話，有人看還有創作自由就好了…。

讀博前想著，能考上目標的博士班就開心了；考上之後想著寫出第一篇研究論文就開心了，然後寫了一篇還有一篇……；接著開始想著能通過博士資格考就好了；通過了之後，現在又開始煩惱能趕快畢業就好了。想必未來畢業真的成功踏上學術之路了，還要繼續煩惱如何做好教學給學生帶來啟發，如何堅持研究初心不被權勢、利益所惑，如何持續有研究產出以追求大學教職的升等……。

於是就這樣，永遠覺得不夠，永遠處在趕往下一個目的地的半路上。還在漂泊、還在中途。好像沒有達到什麼目標，都無顏見江東父老。

最近因為爸爸總是見到我就要催我畢業，所以沒畢業都不太敢接他電話，有時甚至連回家都覺得心虛。但想想人生不過數十載，會不會這樣固執的等著、等著就錯過？

每天都別忘了，適時的給努力生活的自己拍拍手、摸摸頭。（圖／野羊 提供）

前陣子看到一位我很欣賞、喜歡的博士班學姊，在社群貼文裡分享自己的低潮和成長。覺得很驚訝，因為在我眼中，學姊就是實實在在的人生勝利組。不只長得漂亮、研究能力強，教學也非常出色。之前一邊讀博士班一邊在大學教書，最近還博士班畢業成為某知名大學的正職教師了。這樣優秀的人，竟然也會有沒自信、為達到某個自己或社會的標準而煩惱的時候。

學姊在貼文中說，她現在已經漸漸開始學會：「識別自己的勉強，接受他人的失望」了。

我覺得這句話實在太精準、太貼切了。有時候我們就是需要適時的放過自己，拍拍自己那雙努力挺直得有點酸的肩膀，說：「你已經做得很好了」！

所以，我決定私心好好盤點一下，去年除了例行工作之外所完成的新挑戰，給自己拍拍手，自我鼓勵一下。

去年完成的小成就包括：

1. 在大學裡全英文講授一門一整學期的課！(還很感人的收到外籍學生的私訊，問我下學期還有沒有再開別的課～～流淚)

2. 寫完一篇新的研究論文。

3. 完成自動化email系統建置，定時給我的讀者朋友們發送文章電子報。

4. 開始寫第一本小說，完成了1/5。

5. 寫了一整年的專欄。

6. 忙碌中居然還完成了5場演講。

7. 佛系經營的YouTube頻道，追蹤數終於破1,000了！(哈哈哈好容易滿足)

鞭炮放起來！辦桌辦起來！哈哈哈哈～～

想說的是，目標是追不完的，人生是學不完的。對生活抱持謙卑很好，但也別忘了要時常肯定自己的努力和表現。多給自己放放鞭炮、喝喝采，然後提醒自己該專注的是「過程」而非「結果」。不要輕易讓自己喪失了體驗和感受的能力，失去為平凡的小事驚喜、為微小的幸福感恩的能力。多打開自己的感官，找回赤子之心，去看見生活中日常的美好，就會覺得處處都有新鮮事，日日都是好日子。

散步時發現的幾朵落花，跌落地面漸漸融入塵土中的樣子，也很美呢！（圖／野羊 提供）

其實啊，一直在前往某個目標的路上是人生常態。但一直在路上也沒什麼不好，畢竟成功的快樂只是一下子，過程中的體驗和酸甜苦辣，才是最有滋有味的。

高處有高處的風景，低處也有低處的自在。活在當下，試著去接受並享受，每一時刻的狀態，提醒自己每個時期的人生都要好好過，每個睜開眼睛的一天都要好好感受生活。一直懷抱著感謝和豐盛的心情，人生就會有驚奇的改變！

像我最近就是：

粗心時，感謝總是包容的老公；繳費時，感謝有能力付帳的自己；拿藥時，感謝苦口婆心叮囑的藥劑師；繞遠路時，感謝父母給我生了雙能走能跳的壯腿。🦵😆

然後生活，就開始越過越幸福了！