【百元手作料理】醉意兒／杏福時刻-杏仁凍

文／醉意兒

我有一個非常熱情的鄰居，已經白髮蒼蒼的她，每天都會下樓散步，每當我下樓倒垃圾時，總會看到她熱心的為住戶們作好垃圾分類，照顧著公共區域的花花草草，甚至還自掏腰包為我們的小花園增添新的花苗，雖然沒收到任何好處，卻365天全年無休的堅持這樣做。

有一回我在垃圾場，瞧見她正在整理紙箱，順道幫了把手，她投以開心的微笑，我們也開始聊起天來。

她說，住在一起是緣分，不管是你的還是我的，都不需計較那麼多，也許大家住在同一棟大樓裡十幾年都不知道彼此姓名，但是相聚即是有緣，現在年輕人們上班壓力大，回到家要是能看到美麗的家園，沉重的心才能真正的放鬆下來。奶奶無兒又無女，但是希望自己周遭的孩子們都能開開心心的度過每一天。

那天，我們聊了許多，我突然很感慨，原來身邊還是有這麼多願意默默付出、不求回報的好心人，於是回家後，我決定要給奶奶做一些小點心，作為感謝她這些年的努力付出。但當我興高采烈地拿著餅乾給她時，卻看見奶奶將餅乾分送給管理員，當時的我有點不開心，但沒有明說，只是笑笑的跟奶奶道了別。

當天晚上，管理員叫住了我，跟我說明了真實情況，這才發現我的不細心，我竟然沒有發現奶奶年歲已高，牙口已經不能食用餅乾了，而且三高困擾著她，太甜膩的東西也不適合了，我想到早上可能略顯不悅的臉，是不是也被奶奶察覺了，實在感覺羞愧。

因此回家後，我翻遍了食譜，找到了一種軟軟又不太甜的點心，特別調整了材料，利用純天然的食材，製作出滿滿的心意。

純天然的食材、便宜好做又健康。（圖／醉意兒 提供）

隔天一早，當我拿著新做的點心來到樓下時，卻看到奶奶早早的坐在長椅上向我招手，她遞給了我一杯杏仁茶跟一根油條，對我說：「昨天的餅乾真的好香，要不是我咬不動，我一定會吃光光的，我還拍照給我朋友看，他們都說你手藝很好呢！禮尚往來一下，請你吃吃我們老人家的早餐。」

她的感謝讓我有些心虛，我將冰涼的杏仁凍交給她，或許是心有靈犀般，我們不約而同選擇了一樣的口味。我對昨天的失禮訴說了抱歉，一來二去的不好意思，我們兩人就在歡言笑語中，我喝著杏仁茶、奶奶享用著杏仁凍，一個用美食搭起的橋樑，又一次跨越了年紀的鴻溝。

美食，是跨越年紀鴻溝的橋樑。（圖／醉意兒 提供）

『杏仁凍』製作流程 【材料】 杏仁粉150克、砂糖200克、吉利丁片20克、鮮奶1500克、紅豆、綠豆、巧克力、鮮奶等等（可加可不加，搭配自己喜歡的食材） 【所需器具】 1個鐵鍋、飯勺（攪拌棒）、模具或碗 【作法】 1. 將吉利丁片泡水備用。 2. 將杏仁粉、砂糖，攪拌均勻後加入鮮奶，小火加熱攪拌，攪拌到無顆粒狀為止。 3. 加入泡軟的吉利丁片，攪拌均勻，到無顆粒狀 4. 裝入模具後，進冰箱冷藏５－８小時。

可加入自己喜歡的口味，如抹茶、巧克力、杏仁茶，也可加入紅豆、綠豆等食材來增加口感唷！