【流浪‧市吃員】金大佛／挺過一世紀的戲院，播放著三代人的記憶

文／金大佛

旅人專程前往南投，或許是為了尋覓茶香，也許是祈求金雞垂憐，更多的是貪戀日月潭的湖光山色；然而我一路向南，卻只是為了看場電影。友人第一時間好奇是哪部電影讓台灣唯一不靠海的縣市獨家上映，逼得台中人得捨近求遠，真相揭曉後則直誇我為熱血青年。電影其實並非重點，眾多影城都能觀賞，但若想在擁有百年歷史的戲院看電影，全台僅存南投戲院。

南投戲院前身為「悅舞台」，早在1920年便致力於提供娛樂，昔日除了播放電影之外，還有戲曲表演。秀場文化興盛時期，豬哥亮和鳳飛飛等大牌明星也都曾受邀登台演出；1937年祖父蔡瑞炎接手後，正式更名為「南投大戲院」，隨著時代變遷、連鎖影城普及等現實因素，各地老戲院皆岌岌可危。11年前，在北部公關公司奮鬥的第三代掌門人蔡杰峰從雙親口中得知戲院即將謝幕、租給連鎖電子賣場的消息，當年才25歲的他便拋下大城市的江山、回到家鄉延續老戲院的生命。

為了吸引年輕族群前來戲院，蔡杰峰將停放宣傳車的空間改造為文青咖啡廳。如此一來，即便是不愛看電影的民眾，也能擁有親近南投戲院的理由；雖然去年決定專注戲院的事物，咖啡廳空間自此成了戲院的販賣部，但仍有簡單供應幾項咖啡，讓觀眾得以買杯咖啡配電影。亦保留三組雙人座位，因此若執意當作咖啡廳也是可行的，像我初次造訪南投戲院，醉翁之意便不在戲，僅是與同行人Umi來喝杯熱拿鐵，同時下定決心擇日再來體驗於百年戲院看電影的氛圍。

蔡杰峰的企劃力從咖啡外帶杯即可見一斑，結合電影票的設計呼應了戲院。他甚至也樂於為國片發想活動、和在地店家異業結盟，配合電影大綱發放專屬贈品，例如：《咒》上映期間有慈善宮的平安符可以索取，促使八字較輕的觀眾觀影過程不至於太畏懼。

影廳舒適度自然難以和新穎的影城比擬，不過戲院內外滿滿的歷史痕跡、反倒成了百年戲院最彌足珍貴的特色。最令我這異鄉人感到新鮮的是散場時當地民眾竟熱情上前攀談，分享戲院在南投人記憶裡扮演舉足輕重的角色，還介紹附近覓食好去處，這是我在城市看過無數場電影從未遇過的驚喜。

上個月因緣際會之下，有幸聽蔡杰峰分享扛下自家戲院的心路歷程。雖然曾經賠了上千萬，還一度淪為二輪電影院，而讓第三代當家堅持下去的動力是不希望南投人看電影還得跑外縣市，也希望能讓更多人知道台灣有這座百年戲院。

爾後心血來潮之際，我還是願意躍上公車、風塵僕僕前往南投，只為了來南投戲院看場電影，抑或喝杯咖啡。雖然時間成本並不划算、票價加上往返交通費也划不來，大城市更不缺設備完善的影城，但南投戲院獨家供應連鎖影城不會有的、傳承三代的人情味。

南投戲院是全台唯一仍有在營運的百年戲院。（圖／金大佛 提供）

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。