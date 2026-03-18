從白馬幻影到猴猴族：一場圍繞寶藏與傳說的福爾摩沙冒險

圖‧文｜Rendezvous Studio

對多數人而言，認識歷史或許是必要的，但真正令人著迷的，往往是那些歷史難以完全解釋、卻長久流傳在日常生活中的軼聞與傳說。

在基隆和平島一帶，曾流傳著一則神祕的故事：每當夜深人靜之時，海風與浪聲之間，偶爾會傳來清晰的馬蹄聲。有人說，那是一匹幽靈般的白馬在黑夜中奔馳，因此被稱為「白馬幻影」。據說曾有當地居民親眼見過牠的身影，也有長輩流傳一句話：「若看到白馬幻影，代表此地藏有寶物。」於是，這匹神祕的白馬被視為守護寶藏的存在，而寶藏據說就埋藏在附近一座西班牙人留下的古老廢墟之中。

這樣的故事聽來像傳說，但它卻不只存在於基隆。事實上，在宜蘭、臺中、臺南、屏東等地，也都流傳著類似的「白馬幻影」或幽靈守寶的故事。有些地方甚至出現不同的形象，例如屏東的「白馬穴」，或澎湖傳說中的「白兔」。不同地區的人們，在原本的故事上增添了想像與細節，使傳說逐漸變得更加神祕迷人。

〈現代啟示錄：白馬幻影 藏西班牙寶藏之謎〉，影片截圖。 圖片來源：基隆市文化局。

在《集合》第17集《猴猴族的祕寶》中，創作者便將這些散落在各地的傳說重新組合。故事中的白馬幻影不再只是單一形象，而能在不同情境中幻化成各種動物，守護著神祕的寶物。而這個寶物，也成為各方勢力爭奪的焦點。

圖片來源：集合017《猴猴族的祕寶》，頁41。

這次的故事背景設定在十八世紀的大航海時代。來自歐洲的冒險家、島上的族人，以及清朝軍隊，各自懷抱不同目的來到這片土地。有的人想尋找寶藏，有的人想守護家園，也有人希望在此建立新的勢力。衝突、合作與背叛交織在一起，讓這場圍繞寶物的冒險逐漸升溫。

圖片來源：集合017《猴猴族的祕寶》，頁52。

然而，當我們回頭看這些傳說時，也許會發現一個共同的主題：守護寶藏的神祕力量，與人類的貪婪與慾望。無論是在台灣各地，或世界各地的民間故事中，「神祕存在守護寶物」的情節屢見不鮮。正是這些想像與慾望，讓傳說在時間中不斷被講述、改寫與延續。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0017：猴猴族的祕寶，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。

書名：集合漫畫第17集《猴猴族的祕寶》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化股份有限公司

出版時間：2025-11-03