為何宜蘭地圖上有「猴猴坑」？跟著漫畫考察東台灣被遺忘的族群與地名歷史

如果仔細看宜蘭的地圖，會發現幾個有些奇特的地名，例如：「猴猴坑」或「猴猴鼻」。乍看之下，或許會讓人以為這些地方曾經住滿了猴子，但事實上，這些地名所指向的，是一個曾在臺灣東部生活、如今卻幾乎被遺忘的族群——猴猴族。

雍正聞見錄臺灣後山圖。圖中可見「猴猴社」的位置。 圖片來源：陳倫炯，《海國聞見錄》（南投：台灣省文獻委員會，1996），頁76。

關於猴猴族的記錄並不多，但從歷史資料與地名線索中，我們仍能拼湊出他們曾經的生活軌跡。十八世紀晚期，由於太魯閣族與泰雅族的遷徙壓力，猴猴族逐漸從花蓮一帶向北移動，最後來到宜蘭武荖坑溪口的沙洲定居。當時，清政府將他們列入「東勢十六社」之一，並與噶瑪蘭族共享名為「加留餘埔」的保留地。

然而，隨著漢人開墾土地，族人又被迫遷徙到臨海的南方澳。在那裡，他們依靠捕魚維生，逐漸建立起相對穩定的生活。猴猴族熟悉海洋，也擅長航行，能駕駛獨木舟往返花蓮與南方澳。他們會織布、曬鹽、製作武器，也會在部落中舉行祭儀與歌舞，形成獨特的文化生活。

可惜的是，這樣的生活並沒有持續太久。日治時期南方澳港的建設，使族人再次被迫遷移，逐漸分散各地。隨著時間推移，猴猴族的文化與語言也慢慢消散，只留下零星的文獻記錄與地名痕跡。

幸好，在清末到日治時期之間，有不少外國人曾到訪南方澳，為這個族群留下了珍貴的紀錄。例如英國領事史溫侯、加拿大傳教士馬偕，以及後來的研究者伊能嘉矩與波越重之等人，都透過觀察與訪談，記錄了猴猴族的生活、語言與傳說。

而在更早之前，大航海時代的歐洲人也對「福爾摩沙」充滿好奇。十八世紀，一位名叫貝紐夫斯基的匈牙利冒險家，在逃亡航海途中短暫停留於台灣。他在日誌中描述自己與島上居民的衝突與和解，也記下被招待茶水、菸草與檳榔的經歷。回到歐洲後，他甚至提出在福爾摩沙建立王國的計畫，將這座島嶼描繪成資源豐富、充滿機會的理想之地。

莫利斯．貝紐夫斯基（Benyovszky Móric）像。（圖片來源：Wikimedia Commons）

集合漫畫中的貝紐夫斯基及其來台前經過。 圖片來源：集合017《猴猴族的祕寶》，頁71。

《集合》第17集《猴猴族的祕寶》，正是以這段歷史為靈感出發。想像如果貝紐夫斯基真的在福爾摩沙建立勢力，歷史會變成什麼樣子？從這裡出發，前往冒險家、島民與各方勢力交會於同一片土地，展開一場關於寶藏、傳說與命運的冒險旅程。

或許，下次當你經過「猴猴鼻」或「猴猴坑」時，可以稍微停下腳步想一想——那些看似普通的地名，其實是幾百年前人們留下的痕跡。它們提醒著我們，台灣的歷史並沒有消失，只是靜靜藏在地圖與故事裡，等待被重新看見。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0017：猴猴族的祕寶，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。

書名：集合漫畫第17集《猴猴族的祕寶》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化股份有限公司

出版時間：2025-11-03