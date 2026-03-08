川普失言想要的格陵蘭是維京人發源地？《國家地理雜誌292》2026年3月：消失的維京人

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

格陵蘭的啟示

格陵蘭近來因為美國總統川普矢言將其劃入美國版圖而成為舉世矚目的焦點。這座世界最大的島嶼位於北極圈，被北冰洋和大西洋環繞，現屬於丹麥王國的一部分。

較不為人所知的是，格陵蘭曾經是維京人的領土，他們約在1000 年前遷移至此。然而在這片土地聚居近500 年後，他們又神祕消失。我們在這期雜誌裡帶領讀者一窺這個至今未得到完整解答的考古之謎。

考古學家曾經以為這些被稱為諾爾斯的維京人分支，是因為過度放牧、氣候變遷或者瘟疫而消失。如今隨著更多的研究和考古證據，諾爾斯人的故事浮現出更加複雜的面向。關於今日考古學家的解釋，請讀者移步到這期報導的內容一窺究竟，不過其中一個重要的環節與海象牙有。考古學家認為，促使諾爾斯人移居到格陵蘭最初的原因很可能是海象牙的貿易，當海象牙的貿易因為種種原因而消失，諾爾斯人喪失了貿易優勢，也可能因此失去留在格陵蘭苦寒之地的意願和能力。最終，他們被真正適應北極地區生活方式的游牧民族因紐特人取代。

今日格陵蘭因為軍事、礦產和地緣政治的理由再次受到覬覦。然而，諾爾斯人的興衰為我們留下了一個冷峻的啟示：即使在最荒涼的邊疆，人類的命運也往往與全球貿易網和氣候變遷緊密相連。當海象牙的奢華光環褪去，維京人最終選擇了撤離；而今，隨著冰川融化使稀土與石油開採更加便利，格陵蘭再度從被遺忘的冰封之地，躍升為強權對弈的棋盤。

當世人目光再度聚焦於這片銀白大地，格陵蘭究竟會重蹈覆轍，成為資源爭奪戰後的棄兒，還是能藉由這股地緣浪潮，重新定義自己在現代世界中的角色？格陵蘭的故事，或許在某種意義上也是許多其他國家和地區的寫照。

試閱內容：

揭密蛛絲奇蹟

在美國密西根州某處，有1 0 萬隻家蠶正在吐絲編織超級材料的未來。

牠們在溫暖潮溼倉庫的悶熱空氣中辛勤工作，從臉部的絲腺分泌出一條溼黏的白色細線，織成葡萄大小的蠶繭。自從數千年前在中國首次馴化家蠶以來，人類就持續用蠶絲製作世界上最精美的織品。但這些蠶與之前的無數家蠶不同，牠們吐的是蜘蛛絲，或者說是非常接近蜘蛛絲的東西。

以相同重量為比較基準，蜘蛛絲兼具強度和彈性，是其他自然或人造材料都難以比擬的，數十年來令科學家深深著迷。同重量下蜘蛛絲的強度是鋼的五倍，卻完全是有機物質，它是「超級英雄的東西」，麻州塔夫茨大學絲研究室主任菲奧倫佐．歐梅內托說。蜘蛛絲與石墨烯和克維拉纖維屬於同一類稀有物質，後兩者是人造產物，具有同樣卓越的物理特性，但製造時需要合成化學物質。蜘蛛絲可以達到它們的效果，甚至可能更好，而且是有機物質。這也因此引發了一波接一波的宣傳炒作：蜘蛛絲若能量產，可望應用於改良型防彈背心、超輕量噴射機，到新一代疫苗遞送等領域，前提是我們能破解它的製造密碼。然而，若強迫讓許多蜘蛛生活在一起，牠們會同類相殘，既無法馴養，也難以量產。

圖／取自《國家地理》雜誌第292期：打造超級纖維

但在過去幾年，一切都改變了。那些吐蛛絲的蠶都經過基因改造，養在生物技術公司「克雷格生物技術實驗室」位於密西根州蘭辛的研究中心裡。全世界有好幾家公司在製造蛛絲（或者說是非常接近的類蛛絲材料）上已有突破，克雷格只是其中之一。這些蠶吐的絲還無法完全媲美蛛絲那種超級英雄等級的物理特性，但混入的蜘蛛基因已足以讓牠們的絲纖維具有特殊性質。有些公司則另闢蹊徑，不那麼仰賴這些大嚼桑葉餅的蠶，但目標相同。「目標是模仿天然蛛絲的性能，最終超越它，然後推動實際應用。」中國重慶的西南大學蜘蛛絲專家胡文波說，「我們已經非常接近了。」

這是史上頭一次，炒作已久的超級材料「超級絲」似乎要成真了。然而，投入多年（以及數百萬美元）尋找這個聖杯的新創公司與基因工程師，如今必須面對一個在追求商業化生產超級絲的過程中一直忽略的問題：一旦製造出超級材料，打算拿它來做什麼？結果顯示，答案並不如他們原本想像的那麼顯而易見。(全文未完)

