7年詩作集一書！理解鰭與傷的反覆 ── 專訪作家紅紅《和鏡子說話像一隻鬥魚》

《和鏡子說話像一隻鬥魚》，英文名THE MIRROR OF ERISED，以意若思鏡為概念，將二十四小時化為章節與頁碼，以詩為鏡，看見自己的真相與渴望。張開一身絢麗的鰭，義無反顧地赤裸與感知，向自己奔赴，向自己衝撞，在受傷的那一刻，離自己最近。

Q 因為失去狗狗而開始創作，為何詩作中更常出現兔子的意象？又為何選擇「鬥魚」為書名？

A 我養過一隻鬥魚。鬥魚是很孤單的，只有牠在一個空間裡，但牠以為鏡子裡是另外一隻魚，沒有遮住的話，牠就會衝撞牆壁，而創作之於我我就好像一個自言自語的獨處空間。我倒沒有養過兔子，但對兔子有很多想像與投射，第一是弱者、被欺壓的對象，第二是美味可口的，再來是愛麗絲夢遊仙境裡「時間」的隱喻。

Q 本書收錄的詩作跨度有七年之久，期間在創作心境和理念上是否有所變化？

A 創作前六年都在香港，剛好遇到社會運動與疫情，心境起伏蠻大的。從一個平凡無憂的人，到一個充滿催淚瓦斯、流血的社會環境，我因此寫了很多社會運動的詩，但沒有全收錄在詩集中。

Q 你如何在創作中處理親情這樣切身的題材？

A 我以回顧的角度書寫，編輯認為我寫父親的作品通常比書寫母親好一些，我想是因為距離感的關係。因為保有距離才得以有足夠的空間處理好作品，過度貼近會讓我太投入其中，已經失去的反而才更容易書寫，這也是我在創作上的課題。

Q 是什麼原因讓你決定創辦〈火寺Ra Poetry〉？作為詩刊主編，你如何看待自己作品的語言特質？

A 在疫情期間和幾位好友開始發想一個脫離詩社的刊物，我們理想中的刊物是純粹以詩入刊，而不是因為社員身分而選錄。目前我們結合微電影、podcast，讓詩刊不只是平面作品，也和攝影師合作將視覺和主題結合。在這之中的自我期許是，成為能夠推浪與造浪的詩人。

我的語言很口語、現代，且沒有刻意經營特定風格或主題，《和鏡子說話像一隻鬥魚》也只是將平常累積的創作集結。在章輯中穿插了黑色扉頁的部分，其實是我過去的日記的自由書寫，把詩集中不同時期的作品串接起來，讓故事性更明確。

