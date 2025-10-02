軍事古蹟化身藝文基地！基隆港人文散策：4大歷史遺跡與好玩的海上活動

文、圖_李智凱/旅讀

今年夏季，位居山海制高點的旭丘指揮所開幕。曾經的軍事要地變身藝文基地，也帶動了周邊景點，無論是正濱漁港，還是沙灣歷史文化園區，都將一同迎接美好旭日。

坐擁山海美景和豐厚人文的基隆，2026年即將迎來建城400週年。400年間，自大航海時代開始，經歷了西荷殖民、清領、日治、戰後等不同時期，在漫漫歲月長河中，留下許多歷史遺址在城市的山海間，尤其是位在基隆東岸的旭丘指揮所以及其周邊的沙灣歷史文化園區，經過基隆市政府與民間團體多年的努力，終於讓這些沒落的歷史遺跡重現在世人眼前。今日，我們將從正濱漁港出發，走進要塞司令部、登上旭丘指揮所，從大海到山丘，一步一步重拾老基隆的美麗記憶。

正濱漁港彩虹屋

迎向藍海，正濱漁港的遊艇下午茶

夏至的暑氣逼人，我們在正濱漁港頂著烈日，準備乘上遊艇用基隆的藍海消消暑。遊艇「喜洋洋88」為正濱漁港店家「喜舍咖啡」老闆所組織的遊艇活動，民眾能坐上遊艇，一邊享用下午茶、一邊進行如SUP和海釣等海上活動。其實，對於平時不諳水性的我，在行前是有些緊張的。不過遊艇由老闆親自駕駛，船上也安排專業的SUP教練，減緩了緊張感，連旱鴨子都能完成SUP初體驗，而且沒有落水。簡單地沖洗身體後，接著進行海釣體驗。船上配備釣竿、釣餌和所需的裝備，只要跟著教學就能學會。在短短的時間內，我們一行人釣上無數條有「黑貓」之稱的橫紋石斑，聽船長說煮湯非常美味！玩累了，船上有提供可頌、千層蛋糕和各式飲品，讓所有人都能盡興而歸。

船上安排專業的SUP教練

遊艇「喜洋洋88」

新手也能體驗海釣

重拾記憶，海水浴場再現往昔風華

從正濱漁港上岸，我們一行人來到距漁港10分鐘車程的沙灣歷史文化園區。甫踏上園區，實在很難想像如今堅實的水泥底下，曾經是一片柔軟的沙灘。日治時期，基隆的休閒風氣漸興，日本人開闢了台灣第一座海水浴場大沙灣海水浴場，盛極一時。然而隨著基隆港在1960年代展開填海造陸的工程，沙灘消失了，取而代之的是軍營的圍牆與鐵籬。如今，雖然沙灘無法復原，但與沙灘相鄰的日式建築古蹟群，如基隆要塞指揮所，以及基隆要塞司令部校官眷舍、基隆要塞司令官邸等，都繼續遙望著美麗的海景，為往來人們訴說這裡曾經的風華。

基隆港的橋式起重機

漁港時常可見討海人整理漁網

歷史再現，軍事要地化身藝文基地

體驗過沙灣的往昔風華，我們緩步上山，到達今夏甫開幕，同樣是日治時期遺跡的旭丘指揮所。旭丘指揮所原名「松本紀念館」，位於三軍總醫院的旭丘山上。當時為紀念基隆築港功勞者松本虎太，籌資興建的紀念館。至二戰時期為日軍所用，作為重炮兵指揮所。後二戰結束，國民政府來台後就一直被軍方使用，並改稱為旭丘指揮所，時任台灣省行政長官陳儀也曾短暫停留於此。2015年正式登錄為基隆市歷史建築，10年後正式作為藝文基地開幕。

為了旭丘指揮所的開幕，這裡籌辦一系列展覽。此次「迎向旭丘」將在9月以「藝職共鳴」為題，展出基隆在地或斜桿職人的藝術創作，展現多樣化的創意面向。展覽特別邀請基隆油畫藝術家邱匡毅和七堵瑪西社區的斜槓職人們等，無論是傳統技藝的再現、現代設計的融合，還是將基隆地方元素轉化為視覺藝術，皆呈現基隆創意的美學創作。

基隆要塞司令部校官眷舍

海上晴空萬里 橫紋石斑

旭丘指揮所風景

大基隆歷史場景 景點1 基隆要塞指揮所

建築體採T字型配置，外觀由褐色系的十三溝面磚立柱與舊米黃色調的洗石子欄杆組合而成，風格典雅卻不失嚴謹。現在這裡已改建為結合展覽、餐飲與活動空間，民眾可參加導覽，體驗百年建築的當代生命。 基隆要塞指揮所 景點2 基隆要塞司令部校官眷舍

這幢建築為校官眷屬的宅邸，面擁曾經的大沙灣海水浴場，堪稱當時「海景第一排」的高級住宅。兩幢失修荒廢的日式建築，其一修復為昔日和洋風建築樣貌，另一幢則刻意保留紅磚地基。 基隆要塞司令部校官眷舍 景點3 基隆要塞司令官邸

落成於1931年的建築，室內規劃了風雅的草坪庭園，以及以碎花磚鋪設而成的魚池，展現昔日宅邸的豪奢氣派，是一個充滿禪意、雅致的日式宅邸空間。目前經過整修後已重新開放，成為可供民眾參觀。 基隆要塞司令官邸 景點4 旭丘指揮所

旭丘指揮所的外觀相當特殊，採用「和洋折衷樣式」的建築風格，外牆以黃褐色的勾面磚施作，門廊設有類似螺旋狀門柱，地磚則有多種幾何造型。館內有松本虎太塑像，由曾任臺灣總督府鐵道部的雕塑家鮫島台器製作，風格簡潔而典雅。 旭丘指揮所 旭丘指揮所

