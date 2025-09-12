鎖住財產，更鎖住人心！盤點東西方六千年鎖具歷史與用途

文_張慧萱/旅讀

圖_Cheerimages、The Met、國立故宮博物院、Wikimedia Commons、圖蟲創意、旅讀

從東方的繩結與觿，到西方的木栓鎖，自人類開始群居生活以來，鎖具隨即登上歷史舞臺。鎖具從最初的安全功能，漸漸衍伸出美觀、刑罰、代表身分地位等功用。

前往歐洲各大城市旅遊前，好友們總會提醒我準備各種防盜措施。從防盜腰包、手機掛繩到包包鎖等，五花八門的鎖具樣式皆有。早在6000多年前，鎖具的形式已經出現在世界上。在兩河流域亞述帝國的杜爾舍魯金宮殿中，後人發現最早的鎖具記載。其後古埃及人研發出木栓鎖形制，東方的仰韶文化也發展出木栓鎖樣式。鎖具的誕生，與人類開始群居生活息息相關──私有產權概念出現，讓人們開始區分你我，而用來劃分這個物理界線的器具，正是如今人們仍舊每天使用的鎖具。

右_約18世紀法國鎏金銅鎖，美國大都會博物館藏。

左_約19世紀法國儀式鑰匙，刻著西班牙國王約瑟夫．拿破崙的字母組合JN，以及西班牙國徽，美國大都會博物館藏。

小小鎖具，多重花樣

遠自石器時代的繩結與觿（ㄒㄧ），是中國最早的鎖具雛形。早期人們會將物品用獸皮或是布包裹，接著繞上繩結，必須使用觿才能解開繩結，被認為是最初的鎖具。戰國時代已有鎖具相關記載，《周官‧司門》：「掌授管鍵，以啟閉國門。」其中的「管鍵」則有著鎖與鑰匙的意義。

早期鎖具形制為木栓鎖，商周時期青銅器冶煉技術發達，因此古銅鎖誕生。到了東漢末年，金屬鎖的使用進一步擴展，彼時鎖具以青銅器為主要材料，上面刻有老虎、蝴蝶與麒麟等象徵吉祥的花紋。唐朝時製鎖技術愈加發達，鎖具在此時有了多樣化型態。

人們會從日常生活中擷取靈感，常見樣式如陰陽結合、魚和魚鉤、弓箭頭與箭筒等。主要分為簧片構造鎖與組合鎖兩種。

山西平遙古城，清代紫檀木家具所附廣鎖鎖具。© 圖蟲創意

簧片構造鎖會搭配鑰匙使用，其中最常見的形制為廣鎖與花旗鎖。廣鎖發源於浙江紹興，因此又被稱為紹鎖，以「廣」為名是因為廣代表著橫的含義，與廣鎖凹字長方形的模樣相合。廣鎖鎖頭多位於側邊，正面常刻有各種吉祥話，常見材料如木頭、青銅、紅銅與金、銀、鐵器等，有錢人家則會使用雲南白銅與景泰藍材料製鎖。

花旗鎖代表著花樣的意思，是相當著重造型的鎖具，其上能看見鎖匠們匠心獨運的巧思，常見型態為魚形。

漢朝《公羊傳》：「王者無外，有輕魚鑰之心。」唐朝《芝田錄》則云：「門鑰必以魚，取其不瞑目，守夜之義。」魚為古時流行的鎖具樣式。同時，花旗鎖還有各式各樣的造型，動物如龍、鶴、蝙蝠、麒麟與烏龜，樂器如琵琶、胡琴與三弦琴，還有葫蘆與彌勒佛等，都有福祿壽的吉利寓意隱藏其中。相異的鎖具型態也代表著不同階級，像是達官貴人使用吉字孔、文人雅士使用士字孔，平民百姓多半使用樸素的一字孔。

清代玉璜銅鎖夔龍佩，國立故宮博物院藏。© 國立故宮博物院

新疆喀什大巴扎的魚形鎖匙，為花旗鎖的一種。© 麥翔雲/Cheerimages

國王也狂熱

西方從西元前建立的亞述帝國開始就已經使用鎖具。這種古埃及鎖為木栓鎖，主要由門固、門閂、栓鎖與木鑰匙組成，鎖上會有一個巴掌大的開口，讓木鑰匙可以伸入其中開鎖，是鎖具古早原型之一，至今在埃及與非洲地區仍能見到。

西元前900年左右，古羅馬人發明出金屬鎖。金屬鎖借鑑古埃及鎖設計，加上古羅馬人研發的鎖眼安全系統，以金屬如青銅製作，成為往後千年歐洲主要的鎖具形態。流傳千年的Warded lock型態，中世紀時開始活用於修道院中，人們更進一步完善設計，如今在英國與愛爾蘭的文化遺跡中仍能看見相關形制。

約15-16世紀《紐倫堡十二兄弟會藏書》所收錄的鎖匠圖畫，德國紐倫堡市立圖書館藏。

中世紀時，鎖具行業蓬勃發展，德國紐倫堡的匠人們以精湛製鎖技術聞名。法國國王路易十六的業餘愛好是研究鎖具，他在私人圖書館上面建造了一座小型鍛造工坊，並秘密聘請一位名叫Gamin的鐵匠，專為國王傳授各類鎖具知識。

工業革命使得鎖具普及化，原本需要高超工藝鎖匠製作的鎖具，因為科技發展開始批量生產，同時鎖具形制也有了突破性創新。西元1784年，英格蘭發明家Joseph Bramah研發出Bramah lock，這款鎖因為高安全性，被視為重大技術突破。

Bramah鎖具公司甚至在倫敦的商店中設置「挑戰鎖」，只要有人可以破解這款鎖，就可以獲得兩百Guinea Coins的獎勵；直到67年後，這項挑戰才由美國鎖匠Alfred Charles Hobbs解開。其後相繼出現喇叭鎖、珠子鎖和彈子鎖等形制，如今的智慧密碼鎖更是人類科技文明的展現。

造型多變的拜占庭鐵鎖，美國大都會博物館藏。

鎖住的是心安？

不管是東西方，人們使用鎖的原因通常是為了安全，富貴人家想守住自己的財富、黎民百姓想守護自己的安全。因為私有產權概念的誕生，相關的栓鎖形制應運而生。人們開始用實體工具區分你我的界線，其後還衍生出監獄專門使用的鎖具，鎖具從原本自衛用的器具，變成了限制他人自由的刑具。

從鎖具的演變，可以看出人類心態上的轉變。鎖具鎖住的，除了實體物品之外，或許更重要的是為人們帶來心理上的安全感。

鎖具百百種

魯班鎖

魯班鎖（Burr puzzle）其實並不是一種鎖具，而是一款益智拼圖，相傳由魯班或諸葛亮所發明。六子聯方為常見款式，藉以闡述六藝（禮、樂、射、御、書、術）相互承接的作用。魯班鎖可以拼出超過12萬種結果，格外激發玩家想像力。

© Meronim/Wikimedia Commons

長命鎖

鎖具因為具有安全的意涵，相傳只要配戴長命鎖就能去邪擋災，因此在明清時期變成長輩贈與孩童的飾品。古時人們只要生兒育女，會特別以金銀玉器打造百家鎖、長命鎖，刻上長命富貴等帶有平安、美好寓意的詞語。

銀製長命鎖，福州泰寧古城尚書第博物館藏。© 黃焱紅 /Cheerimages

哥德式鎖具

顧名思義，哥德式鎖具（The decoration of Gothic iron locks）造型取自哥德式建築。鑰匙上會有華美裝飾，如比例縮小的窗飾圖案、細緻的微型雕塑等。哥德式鎖具有時為複合鎖，需要搭配多把鑰匙，並以正確的順序使用才能開鎖。這款流行於15-16世紀的鎖具，展現當時發達的工藝技術，以及工匠們的獨特巧思。

14世紀哥德式鐵鎖，美國大都會博物館藏。 15世紀德國哥德式鐵鑰，美國大都會博物館藏。

鎖具千年大突破 4000 B.C. 亞述帝國都城尼尼微已經開始使用鎖具 西元6-7世紀拜占庭木鎖，美國大都會博物館藏。 1000 B.C. 早在周朝時已有鎖具雛形繩結與觿 © 國立故宮博物院 600 B.C. 古羅馬人發明了金屬鎖和鑰匙安全系統 西元1-7世紀羅馬青銅鑰匙，美國大都會博物館藏。 550 B.C. 戰國時期監獄鎖具發明 山西平遙古縣衙木枷鎖 © 陳育陞/旅讀 220 東漢末年青銅鎖、古銅鎖流行 690 唐朝時製鎖技術發達，最具代表性的廣鎖在此時普及。 唐代鎏金銅鎖 © Wikimedia Commons 1784 英格蘭發明家Joseph Bramah研發Bramah lock © Geni/Wikimedia Commons 1848 美國發明家Linus Yale, Sr.創造耶魯圓柱鎖

