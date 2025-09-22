青果職人也能闖畫壇！1930年代台中斜槓畫家：王坤南──＃名單之後172

撰文｜曾郁真（國立中央大學藝術學研究所碩士）

王坤南 入選 臺展第6～9回、府展第6回

「斜槓」在近年來一直是熱門的話題，在本職工作之外，無論是因為興趣使然，或是追求更多的收入，多重身分在現代社會中已是常見的生態。然而早在20世紀初期，王坤南就已經將「斜槓」一詞充分演繹在他的人生中。畢業於臺中商業學校的王坤南，一生中並未真正接受過正統美術教育，（註1）但是對藝術的熱愛，讓他從18歲開始不斷自學，不惜花費高額的價格，購買有關西洋藝術的書籍、畫作等自己臨摹，且熱愛西方的寫實風格。（註2）除了自學之外，也在業餘時間參與陳慧坤和其他日籍畫家舉辦的講習會，（註3）並且在1930年加入臺中當地的西洋畫畫會「東光社」，（註4）在戰後初年，還特地向當時居住在臺中的李石樵拜師請益，1954年開始與其他畫家，如林之助、顏水龍、葉火城等人共同創立臺灣省中部美術協會，是創始會員之一，直到2002年去世前，王坤南都還有作品不斷推出，（註5）繪畫可說是他一生的摯愛。

而本職在青果同業組合服務的王坤南，平時都利用下班後的時間作畫，因此他的作品以靜物畫為大宗，畫作的內容也多為夜晚時分的居家生活。據王坤南的兒子王昇龍先生所說，下班後的王坤南常常一作畫就是一整個晚上，廢寢忘食地投注心力在作品上，對於自己的畫作十分要求，常常反覆修改，或是同一主題反覆創作，直到爐火純青為止，在藝術上追求完美，曾經在作畫時拒絕旁人的購買要求，堅持一定要創作到滿意的程度才願意出售，（註6）也因為如此的高要求，所以王坤南的靜物畫栩栩如生，十分寫實。而除了油畫創作之外，其實王坤南對於版畫創作、雕塑都有一定的水準，如〈机上の夜色〉中的洋娃娃，在其子王昇龍先生的回憶中，王坤南也曾親手製作該玩偶的雕塑翻模，至於畫中的洋娃娃是否就是王坤南親手製作就不得而知了。

在王坤南所入選臺展的作品中，〈机上の夜色〉（第七回臺展入選，1933年）和〈夜の書齋〉（第八回臺展入選，1934年）是兩幅同樣角度、配置相近的作品，值得一提的是，像這樣主題相似的畫作，在王坤南的作品中還有許多，例如入選1935年第九回臺展的〈晚餐の果物〉和他在1977年創作的〈宴前〉，（註7）就是兩幅類似的畫作，但兩者欲強調的重點又有所不同，〈晚餐の果物〉著重在畫面中檯燈光影投射的變化，燈光投射在器皿、玻璃酒杯上，形成靜謐的氛圍，畫面右方切開的水果和咖啡杯在鏡子中的倒影仿若實物，塑造出畫家在晚飯後獨自享用水果、享受獨處時光的悠閒感。而〈宴前〉這幅作品的光源則來自於自然光，從畫面的左邊經由酒瓶、玻璃杯、果盤後投射到畫面右方的鏡子，不僅將空間感擴大、拉長，還給予觀者明亮而開闊的視覺效果，在靜物寫實方面的功力，與1935年的作品相比，更為精進，畫中蘋果、橘子、桃子的果皮紋路栩栩如生，好像可以透過畫面聞到水果的香氣一樣。另外，王坤南在1980年的另幅作品〈夜之几上〉，也運用了相似的手法與構圖，在單一光源的照射下，酒瓶、水果盤、玻璃杯均勻反射出光線，而背景的布幔也以光線和陰影表現出柔軟的皺摺感和垂墜度，此件作品同樣也賦予觀者寧靜悠遠之感。

王坤南，〈夜の書齋〉，1934

王坤南，〈晚餐の果物〉，1935

在〈夜の書齋〉入選臺展之後，曾有《臺灣日日新報》的日籍記者野村幸一對王坤南的作品做出評價：「王坤南的畫，似乎是不知有寫真（照相）這種東西的作家，但描寫像這樣的nocturne（夜曲）的努力，值得欽佩。」（註8）指出其繪畫作品因為太過寫實如同照片一般而缺乏美感。但是綜觀王坤南的作品，在深厚的寫實功底上，還蘊藏對光線的透徹瞭解，讓畫面充滿寧靜的氛圍；飽和色彩的運用，使得他的作品充滿溫暖、明亮的感覺，也許照片能夠還原事物的本質，但是在王坤南的畫中，除了真實之外，還多了善與美。

王坤南，〈宴前〉，1977

王坤南，〈夜之几上〉，1980

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。