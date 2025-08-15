一刻鯨選獨家！第一堂故宮聲音課，聽見蘇東坡書法的萬象人生

文／趙孝萱（「故宮開講 x 國寶發聲」聲音課程主持人）

如果說主持一檔節目是工作，那麼這一次，我更願意說：這是一場學習的旅程。

最近「一刻鯨選」與國立故宮博物院合作錄製「故宮開講 x 國寶發聲」的系列聲音課程。

書畫文獻處何炎泉處長為亮相的第一棒。我作為主持人，我們一起錄製了《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》線上課，內容精選16件故宮院藏的蘇東坡書法，共20講。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》

這不是普通的講座或導覽，更像是一場對蘇東坡的深度重逢，更是一次打破既定印象、重新認識書法與書家的旅程。

說是「主持」，其實我與何處長與製作人張孝慈更像是一個共學論學的小團體。我是真的有好多書學上的問題想請教何處長。我們每次開錄前，總會先一起消化資料，整理出真正「我們想問的問題」：例如蘇軾的書法除了〈寒食帖〉、〈赤壁賦〉還有哪些不為人知的面貌？他的書風真那麼「瀟灑不羈」嗎？筆法是不是純靠性情？他又怎麼從「二王」的傳統中，走出自己的「尚意之境」？

這些問題，只有對書法運筆用墨思慮夠深的學者，才能説得深、談得廣。而何炎泉處長，正是這樣一位儒雅又犀利的談者。

國立故宮博物院書畫文獻處何炎泉處長。（圖／一刻鯨選）

何炎泉（右）、趙孝萱（左）合影。（圖／一刻鯨選）

第一次進錄音室，我們都對何處長的形象有一種「預設」：嚴肅、不苟言笑、標準學院派。但沒想到，麥克風一開，他果然字字鏗鏘、思緒縝密；麥克風一關，他又變成段子職人、笑點製造機。那種忽而嚴謹、忽而機鋒四起的轉換，成為我與孝慈在錄音現場最享受、也最想偷偷保留的彩蛋時刻。

而正是這樣的多面性，也呼應了我們對蘇東坡書法的新理解。

很多人對蘇東坡書法的印象，可能只停留在〈寒食帖〉的奔放、〈赤壁賦〉的氣勢。但透過這 20 講，我們跟著何處長一起翻看了更多面貌：有給杜家幾代親友的〈寶月帖〉，姿媚圓潤；有在黃州雪中送暖的〈京酒帖〉，筆勢豪邁；有用花箋書寫的〈致運句太博尺牘〉，帶著梅香的溫潤；也有〈江上帖〉這樣臨終前三月寫下的天真自然，宛如一聲餘響。

這些書信、詩文，不只是藝術品，而是蘇軾對摯友的情誼、對命運的體悟、對生死的寬解。從中，我們才真正看見一個「全人」蘇東坡：堅實的筆法、縱橫的情思、無可模仿的神韻。

這套聲音課程，從〈寒食帖〉、〈寶月帖〉、〈渡海帖〉到〈江上帖〉，幾乎收錄了國立故宮博物院所藏東坡書法的精華。每一集都深入介紹作品的歷史背景、書法特徵與人物關係，兼具藝術性與可聽性。不論你是初學者還是深度書法愛好者，都能從中獲得一種全新的視野。

蘇東坡曾說：「意造本無法，因心以為形。」他的書法從不只是「寫字」，而是一種心靈的映現、一種人生的承擔。而這 20 講，也希望成為你走近蘇軾書法與思想的一道橋。

現在，就從「一刻鯨選」平台收聽這套聲音課程，打開蘇東坡書法的萬象人生。

《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》錄製現場，左為主講何炎泉，右為主持趙孝萱。（圖／一刻鯨選）

國立故宮博物院與一刻鯨選合作聲音課程，第一門課程《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》由故宮書畫文獻處何炎泉處長主講。（圖／一刻鯨選）

