世界遺產化身天然劇場　奧地利千年礦場迎星光歌劇夜

文、圖_宋雅雯

絢麗舞臺的後方是壯闊的古老採石場，抬頭不見劇場的華麗天花板，取而代之的是一片燦爛星空。

即便此時已是炎炎夏日，但置身於大自然劇場的每位觀眾都還是穿著厚外套。在這裡，不只遠離了塵囂，也遠離了夏日，大家都享受著開得有點過強的「天然冷氣空調」。

布爾根蘭的聖瑪格麗森採石場（St. Margarethen），此處開採石灰砂磚已有兩千多年的歷史。

奧地利的卡農圖姆（古羅馬遺跡）、維也納聖斯蒂芬大教堂以及環城大道，許多宏偉建築都是奠基於此處的石灰砂礦。2001年這個歷史悠久的採礦場已被列為聯合國教科文組織世界遺產，各種歌劇便年年在這個歐洲最大的天然舞臺上演。

2021年劇碼：杜蘭朵公主

舞臺一側崎嶇陡峭的牆壁賦予了這個劇院最獨特的風景。而新西德爾湖（Neusiedler See）和萊塔山脈（Leithagebirge）之間的地理位置也為這裡帶來了殊特的文化體驗。採石場內設有兩個舞臺，具有獨特的氛圍和音響效果。較大的一個是巨大的露天音樂廳，有將近五千個座位。

親臨此處，自然風光與戲劇場景的相互作用展現出一種非常獨特、無與倫比的魔力，為相應的作品增添了一個維度。年復一年，引人注目的舞臺布景和華麗的特效確保了精彩絕倫的表演。

奧地利的夏季，著名的樂團與歌劇劇碼都休假去了，但在這裡最棒的戲碼卻不曾間斷。來到奧地利，無論如何都該到此體驗星空下、千年礦場裡的歌劇夜。

礦場中的劇院全景

我是候鳥，歐、亞、美洲都曾有我深戀的家，熱愛透過文字分享旅程中的故事！

