旗袍美人、火雞通通有？台灣畫家鄭烱南畫筆下鍾愛的臺南孔子廟──#名單之後170

炎熱的南方天空，一抹赭色映照斑斕，散發著沈著古香之美的臺南孔子廟，是許多畫家熱愛挑戰的取景之一。除了著名臺籍畫家廖繼春、郭柏川、方昭然、沈哲哉、張炳堂外，日籍的梅原龍三郎、石山定俊、藤島武二、御園生暢哉等人，也曾駐足捕捉孔廟風彩。

還有一位被歷史遺忘的畫家，也對臺南孔子廟情有獨鍾，這人便是鄭烱南。

目前我們對鄭烱南的其人其事知之甚少，僅在《臺灣美術奉公會規約竝名簿》（1943）臺南州畫家名單，及約在1943年舉辦的「美術總突擊獻納畫會」宣傳單見到其名。

《臺灣美術奉公會規約竝名簿》，1943。圖片來源：陳凱劭

「美術總突擊獻納畫會」宣傳單，c. 1943。圖片來源：陳凱劭

鄭烱南似乎故意地隱沒自身其他相關資訊與生平事蹟，要我們專注於他的畫作上，以最直接的方式去試著理解他。

現存臺、府展圖錄中，得知鄭烱南以《臺南孔子廟》（1939）、《文昌閣》（1941）、《禮門》（1942）三度叩關府展。三次皆以臺南孔廟為題材的作品，與廖繼春、並列為臺、府展史上，以臺南孔廟為題入選最多次的畫家。本文將以同時代畫家御園生暢哉1943年9月於《臺灣建築會誌》刊登〈孔子廟與畫家〉（註1）一文作為參照，了解當時臺南孔子廟之形貌與氛圍。

火雞

「庭園裡火雞叫著，冬陽柔軟的光線下芒果花散發出黃色的光輝，甜甜的香味四溢。陽光下穿著中國服裝及高跟鞋的女子一本正經地走著。季節風嘯嘯地吹，卻看不到落葉。」（註2）

鄭烱南，《臺南孔子廟》，1939。圖片來源：第二回府展圖錄

御園生文中所描述的景物，幾乎就在鄭烱南筆下完全地展現了出來。身穿長袖旗袍的女子，於綠意盎然的中庭緩緩往明倫堂前行。畫家視角採背對明倫堂左側穿透中間庭院，往入德之門望去作為取景，同樣角度的描摹，也在1942年第五回府展入選的張炳堂（玉堂）之作《朝の廟庭》（朝之廟庭）出現。

張炳堂（玉堂），《朝の廟庭》（朝之廟庭），1942。圖片來源：第五回府展圖錄

《臺南孔子廟》庭中有兩隻「火雞」正在啼叫找食，好一派生機蓬勃的景致！當然火雞或許是真實的存在，也可能僅是閒散的意象表現，抑或者是為契合孔廟題材，以雉雞圖像作為手取雉翟、跳八佾舞祭拜孔子的象徵。不管真相為何，成對火雞（或雞或雉），不僅在鄭烱南作品中出現，廖繼春1931年的《臺南孔廟》亦見蹤跡。

廖繼春，《臺南孔廟》，1931，畫布油彩，38x45公分，朱銘美術館。圖片來源：朱銘美術館官網

塔

「此作的構圖主題是塔為主題，在畫面中心畫得很大，前景可以看到明倫堂的一部分，樹木出現在右側。」（註3）

御園生提到的塔，指的其實是文昌閣，描述的畫作構圖為梅原龍三郎1933年首次來臺寫生的創作《臺灣風景》。1930年代起，梅原來臺遊訪，多次由廖繼春相陪，《臺灣風景》中文昌閣的取景角度，與廖繼春1931年《臺南孔廟》視角相似，或許是廖氏的好康道相報吧。如此構圖就這樣承襲了下去，多位畫家（註4）以同樣的視野，畫出不同風格與特色的文昌閣，鄭烱南也是其中之一。不過鄭氏的筆觸不似梅原的瀟灑奔放，線條規矩略帶生硬，的確在整個畫面的鋪陳上稍顯拘束了點。

梅原龍三郎，《臺灣風景》，1933，油彩畫布，37.4×45.2公分，府中市美術館。圖片來源：林曼麗總編輯，《「日本近代洋画大展」展覽圖錄》（臺北：臺北教育大學MoNTUE北師美術館，2017），頁131。

鄭烱南，《文昌閣》，1941。圖片來源：第四回府展圖錄

禮門

「……有些地方綠色系調與朱色或粉紅色相接觸，充分利用互補色的新鮮色感，極為好看。尤其在畫塔或屋簷以及樹幹時，其輪廓線極為有力，而且沈重的感覺有如男性式的官感。像這樣描寫的孔子廟塔別具有男性式的官感氣勢迫人。」（註5）

鄭烱南，《禮門》，1942。圖片來源：第五回府展圖錄

鄭烱南的《禮門》可見佔據畫面大半部分、頗具份量感的樹叢描繪，繁茂的枝葉將禮門環繞，充滿生命力。在粗壯樹幹的筆勢上，與御園生描寫梅原龍三郎的繪畫模式十分類似。或許鄭氏對於梅原龍三郎慣用的野獸派油彩筆法感到新鮮，或多或少曾試著學習、融合梅原風格在自身作品之中。

略覽至此，不免看出鄭烱南之於臺南孔子廟，著實富含深蘊情感，但原因為何？目前還不得而知。希望未來能在新史料中與鄭烱南再次邂逅，現在僅能算是未完待續。

＃名單之後170 註釋 1.御園生暢哉〈孔子廟與畫家〉一文，敘說他在臺南孔子廟看見日本畫家藤島武二於此地寫生，及其創作出的畫面景象。御園生也談及自己在偶然機遇下，見到梅原龍三郎畫臺南孔子廟塔（文昌閣）的彩色複製圖版，便對此作以文字描述之。御園生暢哉，〈孔子廟與畫家〉，顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀（上）》（臺北：雄獅美術，2001），頁426-427。 2.御園生暢哉，〈孔子廟與畫家〉，顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀（上）》，頁426。 3.御園生暢哉，〈孔子廟與畫家〉，顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀（上）》，頁427。 4.如廖繼春、石山定俊、郭柏川等畫家皆有同樣的文昌閣取景視角。 5.御園生暢哉，〈孔子廟與畫家〉，顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀（上）》，頁427。

