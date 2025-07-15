聽見金句／人若要活得更美、更優雅，人性就必須做進一步的昇華。

古代的詩歌，就是今日的流行歌曲。從婚禮常見的誓詞「執子之手，與子偕老」；到不願輕易妥協於現實的「不為五斗米折腰」的抱負心，歎息「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同」的人生感慨──古人透過詩歌，精鍊且帶有美感的訴說和現代人相仿的隱隱約約的那些心聲。

臺大人氣教授歐麗娟老師，以新穎的詩歌解讀方式，透過《醉美古詩詞》系列課程，介紹跨越7個時代的詩歌特色與作品：

1. 系列（一）上古～先秦：神話的奇幻、《詩經》的純真、《楚辭》的磅礡。

2. 系列（二）漢代～六朝：漢詩的質樸、魏晉六朝的離亂。

3. 系列（三）隋唐～宋代：隋唐詩歌的繁盛、宋詩的高雅。

解讀47位詩人的創作背景與思想，旁徵博引鑑賞200餘首作品，涵蓋20個古今聯通的主題，引領你重新解讀詩歌名作，釐清對詩人作品的誤解與偏見，培養品鑑詩歌作品的能力，並從中安適心靈，讓生活洋溢美感。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《醉美古詩詞》