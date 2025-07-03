聽見金句／吉卜力美術館，是為了洗滌世界的痛苦與悲傷而存在。
宮崎駿說，之所以成立吉卜力美術館，並不是單純的為了動畫迷創造出記憶中的場景，而是希望藉由充滿夢想的動畫故事，鼓勵大家一定要保持一顆童趣的心靈，洗滌成人世界中，那些痛苦與悲傷的事情。
（摘自日本旅遊作家羅沁穎：《「藝」起玩日本：此生必去十大特色美術館》）
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