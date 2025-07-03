聽見金句／吉卜力美術館，是為了洗滌世界的痛苦與悲傷而存在。

你喜歡日本旅遊嗎？嚮往精緻、簡約的日本美學嗎？厭倦了每次出國旅遊總是血拼、購物，很想好好來趟文化之旅嗎？

由哈日資歷超過20年、超人氣旅遊作家，同時也是知名旅遊集團「雄獅旅遊」王牌資深導遊的羅沁穎老師，精心挑出10間日本最具特色美術館，從傳承日本歷史人文的國家級經典系列，到開創藝術欣賞新視界的地方展館；為你分享必看的展覽作品、必須留意的建築細節，以及一個個關於藝術與美的故事。

想知道哪間美術館，只展出一件作品，就能讓遊客趨之若鶩嗎？陶淵明筆下的仙境桃花源，竟能在美術館人間重現？參觀美術館，不只用「眼」，原來還能五感互動全體驗？或是，美術館其實不只是建物，整個城市都能一起被藝術融入！

這是最新、最好玩、最經典的特色美術館攻略，還加碼送上絕不可錯過的週遭景點順遊，美食、伴手禮都推薦──日本去了好多遍，不知道還能怎麼玩？──原來還能「藝」起這樣玩！

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