北美館2025夏季展覽「你的好奇旅程」 藝術家奧拉弗・埃利亞松帶你踏上感知旅程

「很多人認為『體驗』是種突如其來的感受，但我會這麼看，體驗其實是主動參與的過程。」冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松說。

北美館2025今夏重點展覽，冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松（Olafur Eliasson）個展「你的好奇旅程（Your curious journey）」即日起至9月21日於北美館大廳及一樓展覽室展出，共計展出17件代表性作品，橫跨藝術家逾30年創作歷程。

「你的好奇旅程」展覽現場。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

發跡於90年代，迄今奧拉弗・埃利亞松已是享譽全球的藝術家。埃利亞松出生於丹麥哥本哈根，創作深受其冰島成長經歷影響，他對自然現象尤其著迷，這樣的熱情反應在其作品中，便是種種獨到的自然元素運用手法。藝術家藉此放大、刺激觀眾的感知，促使人們反思藝術、環境與社會的深層連結。

體驗是須要主動參與的過程——這也是為什麼展覽名稱特別突出觀眾的主體性，這是屬於「你」的感知旅程。

冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松（Olafur Eliasson）於個展開幕導覽。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

埃利亞松提到，他來自傳統意義上的「全球北方」——也就相對於世界其他地區的西方世界。過去，這個世界以其獨特性自居，往往對其他族裔的知識表現出抗拒。然而，各地文化同樣擁有精神、知識的延續性及延伸。

作為西方世界的來客，他必須做的是懷著感恩之心來到不同文化之地，如此才能更坦誠地表達真實想法，同時見證人與自然的關係是如此精緻、千絲萬縷。他的旅程始於柏林工作室，而今延續至台北；然而他個人與這次的展覽，並非此行中唯一的旅人。來到北美館的觀眾同樣也在旅行，「觀眾從日常生活來到展覽室，然後將這一刻帶入回憶。我的展覽本身就像一場旅行，而你們，作為觀眾，也在這場旅程中。」

冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松（Olafur Eliasson）於開幕記者會受訪。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

在記者會上，埃利亞松熱情地邀請人們參與展覽，因為他深信真正能令人們展開深度探索的，只能是熱情與好奇，而我們也必然因為這份好奇心，察覺到個人體驗能夠如何豐富。對藝術家言，「你的好奇旅程」攜帶的體驗，不只是要揭示表象世界下存在玄奧難解的一面，更是生命的表達。

「我並不是單純為了展示作品而來。而是為了從你的好奇中學習，與你交流。」埃利亞松觀察到，人們總試著為生活下定義——因為我們暗地裡都期待，生活是可預測的，不會出亂子的。「我們喜歡知道接下來會發生什麼。追求儀式感，追求可操作性，喜歡讓事物井然有序——就像車子永遠靠右行駛。」

「但人生不總是那麼穩定。我們無法完全預知未來。」

作品《多重影子屋》。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

作品《多重影子屋》。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

聽起來讓人不安，但也因為不確定性存在，我們不得不開放思考，嘗試新事物。埃利亞松將穩定與不穩定的共存視為機遇，過分追求穩定，可能導致防衛心態——反之，則賦予人們選擇的自由，人們會對自己給人事物貼的標籤、既定的做事方法產生懷疑。

「藝術是不可思議的，它總能帶來驚喜。我希望你為這場展覽而興奮，因為這是一個機會，讓我們變得更有力量。我們不再只是防守，而是站在一個更強大的位置，去接納、去創造。規律和穩定讓我們感到安心，但真正的旅程——人生——卻是持續改變、持續前行的。」同時，他也希望藉此機會，呼籲大眾重新評價「脆弱」，脆弱並非軟弱，反而是生命活力的來源。

埃利亞松觀察到，人們在現代社會經常活得像個麻木的木乃伊——我們無時不刻被各種充滿沮喪、暴戾之氣的新聞轟炸。為了自我保護，不得不變得冷漠，轉而追逐外在的成功與主流美學標準。「人們用可量化的方式定義一切，卻遺忘了真正的感受。」

作品《美》。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

而體驗是唯一的解藥。體驗的本質正為了挑戰這樣的麻木。他相信，當人們重新開啟感官，便會體悟到脆弱的價值，而藝術和美術館是能夠容納這種脆弱的珍貴空間。它們允許人們誠實地面對自己的懷疑、猶豫與不確定。在這些空間裡，人們可以坦然地探索內心的脆弱，並從中找到力量。

「生命是一條奔流的河，從未停歇。」埃利亞松做了個比喻。當人感到快樂與感恩，河流便順暢無阻，相反的，挫折、憤怒、悲傷，則是河道上一塊塊石頭。「藝術的力量在於幫助人們移開這些石頭，或是引導河流改道，尋找新方向。」

「如果我們能創造自己所身處的世界，那我們也能創造一個真心想要的世界。」埃利亞松說，「最終，一切都關於旅程——這就是我展覽的核心。」

這場名為「你的好奇旅程」的展覽，是每一位觀眾人生旅途的一條岔路。而它的下一站，目的地已經在你步入展間的時候浮現，「我充滿好奇地盼望著，你能加入這場旅程。」

冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松（Olafur Eliasson）於作品《苔癬牆》前進行導覽覽活動。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基