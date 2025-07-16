從圖書館出發認識地方！花蓮縣吉安鄉立圖書館

市場的熱鬧與圖書館的寧靜形成對比，卻同樣深植於居民的日常。閱讀與生活，應是彼此緊密交錯，匯集為成長的養分，豐富人們的生命。

撰文╱游苔

攝影╱林靜怡

黃昏市場是吉安鄉民生活的一部分，攤販的叫賣聲、購物的人潮、空氣中飄散著剛起鍋的米粉湯香氣。過個馬路，穿越榕樹、樟樹與苦楝樹林，來到綠意盎然的草地旁，一座低調卻充滿生命力的建築映入眼簾——吉安鄉立圖書館。

與居民一起成長的閱讀空間

吉安鄉立圖書館（以下簡稱吉安鄉圖）於1988年正式啟用，為地上2層、地下1層的方正建築。這座建築雖已有近40年的歷史，但近年來經過重新規劃，展現出嶄新的活力。7年前，圖書館進行空間改造，拆除多數隔間，讓空間更加通透，開放式的閱讀環境讓讀者可以更自在的享受書本時光。

館內1樓規劃為書報閱讀區與親子閱覽區，2樓則是藏書與自修空間。此外，也特別設置了哺乳室與親子廁所，為親子共讀提供友善環境。戶外的大片草地、環繞步道與健體設施，讓圖書館不僅是閱讀空間，更是一處讓人放鬆身心的社區場域。

圖書館經過空間改造，打造更通透的閱讀空間，讓讀者可以自在的享受書本時光。

每週四早上，是圖書館最熱鬧的時刻——「故事一直說」活動在戶外的「糖果故事屋」登場。出自吉安鄉鄉長游淑貞的想法，獨立空間設計的故事屋，像極了孩子們的秘密基地，希望孩子們在聆聽故事的同時也能夠暢所欲言，緊張時尖叫、開心時大笑，不用擔心會影響館內其他讀者。

志工媽媽與館員輪流替0到5歲的孩子說故事，有的孩子甚至從媽媽懷胎時就開始參與，長大後依然會回到這裡看書、寫功課，故事屋的存在，讓圖書館不只是藏書的場所，而是一個孩子們願意待著、感到安心的地方。

吉安鄉幅員遼闊，人口雖然僅次於花蓮市，但面積卻是花蓮市的2倍之大。對於農家子弟來說，父母日出而作、日落而息，能夠帶孩子來圖書館的時間有限。吉安鄉圖館長楊惠美說，為了讓閱讀不受地理限制，圖書館選擇主動出擊，與鄉內學校合作，安排專車接送學生來館參訪，甚至直接進入校園辦講座。例如，曾與吉安國中合辦活動，邀請世界盃咖啡大賽臺灣冠軍林東源，向學生介紹咖啡的產業發展與風味知識，也與暢銷書《你好，我是接體員》作者大師兄合作前進校園的講座，現場師生專注聆聽。學生不僅能從課堂學習，也能透過講座拓展視野。

「糖果故事屋」讓孩子們聆聽故事時能夠暢所欲言，隨心所欲表達自己的心情。

「希望我們圖書館攜手吉安的孩子們有更多機會，接觸更多面向的世界。」楊惠美說。閉館後的圖書館仍然燈火通明，轉變為另一個活動空間。館方曾帶領學生前往市場採購，再回到閱覽室進行料理課程，將吉安特產「吉安四寶」——米、芋頭、龍鬚菜、韭菜入菜，讓孩子透過食材認識地方文化。甚至舉辦夜宿活動，讓孩子們在圖書館裡閱讀、探索，從不一樣的角度體驗閱讀的樂趣。

這些活動的推動，對於館員來說無疑是挑戰。人力有限、資源不足，策劃活動往往需要付出極大的心力，他們有時也會感到疲憊。然而，隨著科技的進步，知識的載體不再僅限於書本，社區型圖書館扮演的功能必須更多元彈性，才能擔任知識節點，串起人與人之間的連結。當孩子們滿足地依偎在故事屋裡，當家長在社群媒體留言感謝，他們知道，這座圖書館真正改變了一些人的生活。

吉安鄉的另一面 歷史與自然之間的風景

圖書館之外，在吉安鄉還有另一種閱讀方式——透過歷史與自然，感受時間的流動。

擁有百年歷史的吉安慶修院，是臺灣少數保存完整的日式寺院。這裡曾是日本移民的信仰中心，如今成為花蓮重要的文化景點。走進寺院，木製長廊、日式庭園與參拜石道，都仍然保持古典風貌，時間彷彿在這裡被拉長，與市場、圖書館的日常形成有趣的對比。

位於吉安溪出海口的化仁海堤則是另一種風景，這條沿著太平洋的自行車道，是當地居民晨跑、散步、騎行的熱門路線。沿途可以遠眺太平洋，清晨的海風、黃昏的彩霞，讓這裡成為吉安人心中最自在的角落。每年8月，白芒草與甜根子草形成一大片如夢似幻的白色花海，吸引許多遊客前來打卡拍照。或漫步在令人心曠神怡的田間小路，遠離都會的繁雜，感受「結廬在人境，而無車馬喧」的寧靜氛圍。

擁有百年歷史的吉安慶修院。

以農立鄉的吉安，也是花蓮重要的農業與旅宿重鎮，一年四季都能看到不同景致的稻田風景，近年農業與觀光的結合也頗為蓬勃，例如「秧悅美地」，過去是一座休閒農場，後來轉型為香草主題的五星級度假飯店，種植香草植物並融入料理與住宿體驗之中——以香草調味的雞肉料理、公共庭園種滿各式香草、房內提供香草蒸氣浴等，讓農作不再只是傳統種植，而是與旅遊、飲食相結合的新型態。

市場裡的味道 地方記憶的組成

另一處不可忽略的吉安黃昏市場，不僅是當地生活的縮影，也是最能感受到地方文化的場所。市場被稱作「獵人食材百貨」，是花蓮最大的晚市，也是最早發展原住民野菜專區的市場。每天，阿美族族人從山上採摘新鮮野菜，樹豆、苦瓜、馬告等，讓人大開眼界。如果擔心不會使用食材，品嘗原民特色料理也是不錯的選擇，竹筒飯、阿美飯糰「哈哈」（HakHak），市場裡一應俱全的傳統米食帶出屬於花東的獨特風味。

楊惠美推薦到訪吉安鄉的旅客品嘗位於市場入口處的米粉湯與黑輪，這是許多吉安人的日常組合。大骨熬煮多時而成的湯頭，滾燙的黑輪、甜不辣、沾上特製醬料，搭配一碗熱騰騰的米粉湯，這樣的簡單美食，成為許多居民記憶裡的溫暖味道。南華麵店也是在地人喜歡的口袋名單，各種台式早午餐包括榨菜肉絲麵、爌肉飯、滷肉飯還有豐富的小菜，贏得在地人的好口碑，每到中午就座無虛席。

吉安黃昏市場是花蓮最大的晚市，也是最早發展原住民野菜專區的市場。

位於市場入口處的米粉湯與黑輪。

旅程的最後一站，可以前往由吉安鄉農會所經營的「山海正甜吉製冰所」，這裡推出以在地食材製成的「米淇淋」最受歡迎，呼應了以米為特產的特色，夾在米香中間的芋頭冰淇淋與米香的酥脆結合蹦出新滋味。想要嘗試特殊口味，香菜醬油冰淇淋、皮蛋冰淇淋，無論話題性還是口感的衝突性都非常足夠，讓旅人們用味蕾記住吉安鄉的獨特。

圖書館與市場，一靜一動，看似沒有直接關聯，卻共同組成吉安的日常風景。圖書館讓閱讀融入生活，市場則展現地方的味道。這座城鄉既有傳統的延續，也有新的可能性，閱讀與生活在這裡交錯，吉安的故事，持續被書寫下去。

由吉安鄉農會所經營的山海正甜吉製冰所，以在地食材製成的「米淇淋」最受歡迎。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌178期：閱讀無所不至，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。