聽見金句／孩子不是不聽話，而是做不到；請用陪伴取代指責。
適時對孩子給出建議並不是不好，而是常常我們給出的建議，孩子不是沒想到，而是做不到；或者他可能也試過了，但發現沒有用；而這時你越這麼說，他會覺得自己很蠢。一個人在情緒低落的當下，最需要的不是任何高明的建議，而是陪伴與理解。
（摘自諮商心理師陳志恆：《讀懂孩子，讓我們再長大一次》）
如果身為父母的你一直苦於以下問題：
「為什麼我的孩子總是講不聽？」「為什麼我的孩子一直在犯錯？」「為什麼我的孩子永遠不像我期待的那樣？」……甚至產生了「我是不是失敗的父母？」這類的疑問與困惑。
為了協助陷入親子難關的你，〈一刻鯨選〉找來曾任學校輔導教師的諮商心理師陳志恆，期望透過十集課程內容，與你分享：在家庭裡面，父母對於孩子的一切行為，都充滿了愛。只是很多時候，我們很容易便會用錯了方式；而這個錯誤的方式，終將深深地影響孩子，乃至於孩子的孩子。
——究竟該怎麼做，才能夠真正觸及到孩子的內心，讓他們願意聽進我們的話語，理解我們的這份關愛呢？戴上耳機，敬請你期待！
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《讀懂孩子，讓我們再長大一次》
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