聽見金句／新手父母的第一要務——保持你的健康快樂。

你是有了新生寶寶，滿心喜悅，卻也手足無措的新手爸媽嗎？還是，你榮升爺奶，歡喜金孫報到，卻也看不慣兒媳的照顧方式，引起爭執，不知該管是不管？

照顧0-3歲的小寶寶，疫苗、健檢選項那麼多，什麼才是必要實際的選擇？夜奶、副食品、學步……哪些情況必須留意？穿衣、過敏或生病，如何提供孩子最安全的照顧？關於育兒經驗，要不是三叔公、六嬸婆眾說紛紜，就是網路傳言滿天飛，到底該聽誰？

陳俊仁醫師有多年小兒科執業經驗，同時也是一對雙胞胎女兒的父親，理解照顧者最切身的實際難題；將醫學專業與照顧經驗結合，提供嬰幼兒照顧的全方面知識，期待每位新手爸媽不再慌張，同享為人父母的珍貴喜悅！

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