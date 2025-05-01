聽見金句／新手父母的第一要務——保持你的健康快樂。
父母的健康快樂，對寶寶最重要。
你學會調適心態，不要因爲負擔過多壓力，讓寶寶感到不快樂的情緒，才是做爲父母的第一要務。
（摘自小兒科專科醫師陳俊仁：《新手爸媽不要慌！兒科醫師幫你忙》）
你是有了新生寶寶，滿心喜悅，卻也手足無措的新手爸媽嗎？還是，你榮升爺奶，歡喜金孫報到，卻也看不慣兒媳的照顧方式，引起爭執，不知該管是不管？
照顧0-3歲的小寶寶，疫苗、健檢選項那麼多，什麼才是必要實際的選擇？夜奶、副食品、學步……哪些情況必須留意？穿衣、過敏或生病，如何提供孩子最安全的照顧？關於育兒經驗，要不是三叔公、六嬸婆眾說紛紜，就是網路傳言滿天飛，到底該聽誰？
陳俊仁醫師有多年小兒科執業經驗，同時也是一對雙胞胎女兒的父親，理解照顧者最切身的實際難題；將醫學專業與照顧經驗結合，提供嬰幼兒照顧的全方面知識，期待每位新手爸媽不再慌張，同享為人父母的珍貴喜悅！
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