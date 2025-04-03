聽見金句／我們總以自己習慣的視野及角度，面對不熟悉的文化。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
新華社照片，暹粒（柬埔寨），2024年3月22日 在柬埔寨暹粒，太陽從吳哥窟最高塔尖上方緩緩升起。 新華社發（批隆攝） 新華通訊社
新華社照片，暹粒（柬埔寨），2024年3月22日 在柬埔寨暹粒，太陽從吳哥窟最高塔尖上方緩緩升起。 新華社發（批隆攝） 新華通訊社

面對不熟悉的文化，我們總以自己習慣的視野及角度，作出文明或野蠻的分類。

（摘自：《：王牌領隊的深度旅遊》）

1973年世界各國簽訂了《世界遺產保護公約》，集眾人之力，一同保護全人類共有的資產與普世的價值。

世界遺產項目共分為四大類：文化遺產、自然遺產、複合遺產、非物質以及口述遺產。迄至2018年為止，全世界的世界遺產共已有1092個，許多世界遺產因此聲名大噪，吸引許多觀光客到訪，但卻因此造成了當地傳統文化大量的流失。

資深國際領隊、世界遺產協會講師──馬繼康，秉著「旅行的傳教士」的使命感，精選9項知名的世界遺產，跳脫走馬看花的旅遊模式，從該地的文明發展演變史說明，深度介紹該地、該人、該事、該物。

一起跟著旅行的傳教士走一趟不一樣的文化之旅，從世界遺產中認識各文明的興衰演變、從旅遊過程中自我反思。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《世界遺產：王牌領隊的深度旅遊

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
一刻鯨選 鯨選課程 世界遺產 馬繼康

逛書店

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

迷走神經自我檢測與療癒聖經：為壓力與病痛找到解方！修復創傷、焦慮、憂鬱、自閉症、偏頭痛、呼吸障礙、胃食道逆流等病症的自救寶典

NT$ 599

應用統計學（第二版）

NT$ 570

窮查理的普通常識（紀念典藏版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學

NT$ 350

延伸閱讀

聽見金句／我們總以自己習慣的視野及角度，面對不熟悉的文化。

渾然天成的雲南風光！從海島到雪原 適合沉浸探索的旅居路線

花蓮逾30年海洋餐廳：第二代主廚永續海鮮信念 端出鮮絕味

聽見金句／獨立人生的開始——不過度倚賴不需要的。

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。