聽見金句／我們總以自己習慣的視野及角度，面對不熟悉的文化。
面對不熟悉的文化，我們總以自己習慣的視野及角度，作出文明或野蠻的分類。
1973年世界各國簽訂了《世界遺產保護公約》，集眾人之力，一同保護全人類共有的資產與普世的價值。
世界遺產項目共分為四大類：文化遺產、自然遺產、複合遺產、非物質以及口述遺產。迄至2018年為止，全世界的世界遺產共已有1092個，許多世界遺產因此聲名大噪，吸引許多觀光客到訪，但卻因此造成了當地傳統文化大量的流失。
資深國際領隊、世界遺產協會講師──馬繼康，秉著「旅行的傳教士」的使命感，精選9項知名的世界遺產，跳脫走馬看花的旅遊模式，從該地的文明發展演變史說明，深度介紹該地、該人、該事、該物。
一起跟著旅行的傳教士走一趟不一樣的文化之旅，從世界遺產中認識各文明的興衰演變、從旅遊過程中自我反思。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《世界遺產：王牌領隊的深度旅遊》
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