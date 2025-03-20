歐洲最美小鎮藏在哪？捷克庫倫諾夫，讓你一秒穿越文藝復興
捷克庫倫諾夫的獨特性就是：在全歐洲你要找到一個比它更純粹、更完整的「文藝復興時期」的小鎮，幾乎找不到。你也很難找到世界上有一個小鎮，它竟然蓋在一個河流面──這個小鎮正好被河流切割成兩半。
「Krumlov」在捷克話來講，其實就是「河中間的淺灘」。
（摘自林瑞昌聲音課程：《歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線》）
你是否有過這樣的經驗：「明明這個地方我去過了，可是過一陣子再回想，卻什麼也想不起來。」
不論你是否去過歐洲，林瑞昌Domingo以20多年的歐洲領隊經驗，提供一場難忘的旅遊盛宴！以歐洲「在地」的視角，從知名大城走向遺世獨立的古跡；從自然美景尋訪絕俗的小鎮祕境。
本課程每集精選一個歐洲小鎮，各集從當地的歷史、人文、節慶、飲食、自然景觀等多元角度，知性解說，帶你聲入其境，神遊達人心中最美的10大歐洲小鎮。聽了只覺意猶未盡，聽完只想一遊再遊。
更特別的是，Domingo將每兩個小鎮搭配周邊景點，規劃為一條12天行程的旅遊路線，讓你的心動可以化為實際的行動！
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線》
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