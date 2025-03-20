歐洲最美小鎮藏在哪？捷克庫倫諾夫，讓你一秒穿越文藝復興

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
（圖片來源：一刻鯨選）
（圖片來源：一刻鯨選）

庫倫諾夫的獨特性就是：在全你要找到一個比它更純粹、更完整的「文藝復興時期」的小鎮，幾乎找不到。你也很難找到世界上有一個小鎮，它竟然蓋在一個河流面──這個小鎮正好被河流切割成兩半。

「Krumlov」在捷克話來講，其實就是「河中間的淺灘」。

（摘自聲音課程：《歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線》

你是否有過這樣的經驗：「明明這個地方我去過了，可是過一陣子再回想，卻什麼也想不起來。」

不論你是否去過歐洲，林瑞昌Domingo以20多年的歐洲領隊經驗，提供一場難忘的旅遊盛宴！以歐洲「在地」的視角，從知名大城走向遺世獨立的古跡；從自然美景尋訪絕俗的小鎮祕境。

本課程每集精選一個歐洲小鎮，各集從當地的歷史、人文、節慶、飲食、自然景觀等多元角度，知性解說，帶你聲入其境，神遊達人心中最美的10大歐洲小鎮。聽了只覺意猶未盡，聽完只想一遊再遊。

更特別的是，Domingo將每兩個小鎮搭配周邊景點，規劃為一條12天行程的旅遊路線，讓你的心動可以化為實際的行動！

林瑞昌：《歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線》（圖片來源：一刻鯨選）

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線》

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
一刻鯨選 林瑞昌 歐洲 觀光旅遊 鯨選課程 捷克

逛書店

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅

NT$ 294

找出飆股穩穩賺：臺大工程師的K線交易筆記，從線圖找出「飛龍訊號」，看穿主力動向，找出下一支大漲股【隨書贈價值1980元教學影片】

NT$ 315

原子目標

NT$ 270

延伸閱讀

歐洲最美小鎮藏在哪？捷克庫倫諾夫，讓你一秒穿越文藝復興

聚焦光與色的魔法 透納敬畏自然更省思人類文明發展

南美館打卡新熱點：「溫度：蒲添生x蒲浩明父子雕塑展」雕刻百年記憶

超下飯澎湖美食！被風乾的家鄉味：梅乾扣肉、高麗菜酸

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。