歐洲最美小鎮藏在哪？捷克庫倫諾夫，讓你一秒穿越文藝復興

你是否有過這樣的經驗：「明明這個地方我去過了，可是過一陣子再回想，卻什麼也想不起來。」

不論你是否去過歐洲，林瑞昌Domingo以20多年的歐洲領隊經驗，提供一場難忘的旅遊盛宴！以歐洲「在地」的視角，從知名大城走向遺世獨立的古跡；從自然美景尋訪絕俗的小鎮祕境。

本課程每集精選一個歐洲小鎮，各集從當地的歷史、人文、節慶、飲食、自然景觀等多元角度，知性解說，帶你聲入其境，神遊達人心中最美的10大歐洲小鎮。聽了只覺意猶未盡，聽完只想一遊再遊。

更特別的是，Domingo將每兩個小鎮搭配周邊景點，規劃為一條12天行程的旅遊路線，讓你的心動可以化為實際的行動！

林瑞昌：《歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線》（圖片來源：一刻鯨選）

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