從古代預言到AI演算法：威廉．肯特里奇《女先知》令人讚嘆的奇觀

文／林伯杰

面對不可知的未來，你算命我占卜；遭逢不可解的問題，我求神他問佛，直到如今仍盛行不衰，也許有人轉而求助於Google或AI，透過演算法來指引迷津。人們永恆的大哉問，讓當代藝術大師肯特里奇（William Kentridge），創造了多媒體表演《女先知》（Sibyl），呈現一個融合視覺與聽覺的煉金術劇場。

希比爾（Sibyl）是誰？泛指古希臘時代傳達神諭的女先知，在西元前五世紀，即有文字記載道：「希比爾以狂亂嘴唇吐露著不可嘲笑的話語，儘管樸實無華，但神的助力，她的聲音延續上千年。」

肯特里奇從最知名的庫邁希比爾（Cumaean Sibyl）獲得了創作靈感。這位掌管太陽神阿波羅神諭的女先知，住在拿坡里附近的庫邁山窟裡，人們向她詢問自己的問題，她把答案寫在橡樹葉上，隨意丟在洞穴前的一堆樹葉中，無可避免地，風兒捲動吹亂眾多樹葉，即使你拿到答案，卻永遠不知是自己或他人的命運。

這種古代預言方式，就成為肯特里奇創作《女先知》的概念。整個演出是22分鐘的電影《瞬間已逝》（The Moment Has Gone），加上42分鐘的室內歌劇《等待女先知》（Waiting for the Sibyl）。這套作品已在全球各大劇院上演，廣受熱烈好評，2023年更贏得英國劇場界最重要的「勞倫斯奧利佛獎」，2025年4月即將在臺北表演藝術中心登台。

2024年5月在北美館展覽「William Kentridge 威廉．肯特里奇」展場照。圖像由北美館提供

當代最具影響力的藝術家

今年迎接七十大壽的肯特里奇，1955年出生於約翰尼斯堡，當時的南非仍是實施種族隔離的不公不義年代，他的雙親都是為此奮鬥抗爭的人權律師，這也深刻影響到肯特里奇，雖然後來走向藝術創作之路，但作品仍強烈反映出他的人道關懷與政治立場。

八歲的肯特里奇開始學習木炭繪畫，展現了極高的藝術天份，大學攻讀政治與非洲研究，之後卻以繪畫揚名國際。一度曾去巴黎學習戲劇，但肯特里奇回憶說：「我很幸運，在戲劇學校發現自己非常不擅長當演員…以至於我『淪落』為一名藝術家，我也就安然接受。」

當代藝術大師肯特里奇（William Kentridge）。圖／取自北藝中心官網

雖然先以視覺藝術建立起國際名家地位，但肯特里奇很早便涉及戲劇領域，20歲即在南非劇院擔任演員與導演。爾後跨足影視產業，也應邀於全球各大劇院，擔任舞台設計與導演，例如莫札特《魔笛》和蕭斯塔科維契《鼻子》，他把自己的觀點，呈現在歌劇製作上，皆獲得極高評價。2015年他執導貝爾格兩大現代歌劇《露露》及《伍采克》，媒體讚譽「充滿挑釁且視覺上令人驚嘆」。

「William Kentridge 威廉．肯特里奇」創作中有大量的炭筆素描。圖像由琅琅悅讀編輯室提供

從神話蛻變成戲劇，將預言呈現於舞台

《女先知》同樣帶給觀眾強烈的感官衝擊。這部作品的由來，與美國雕塑大師考爾德（Alexander Calder，1898-1976）有所關連。考爾德亦曾為戲劇擔任舞台設計，1968年他為羅馬歌劇院的芭蕾舞劇《進行的工作》（Work in Progress）擔任導演與設計，時隔半世紀，該劇院委託肯特里奇創作一齣「姊妹作」，因此有了2019年首演的歌劇《等待女先知》。

但形塑成如今的演出形式，卻歷經數年光陰。原本羅馬歌劇院在音樂部分只需以錄音來呈現，但肯特里奇深覺劇場需要Live的音樂，因此邀請兩位音樂家共同合作，恩赫蘭赫拉·馬哈蘭古（Nhlanhla Mahlangu）負責合唱與編舞，爵士鋼琴家凱爾·謝潑德（Kyle Shepherd）負責音樂創作。

恩赫蘭赫拉·馬哈蘭古出身自南非社會底層的棚戶區，畢業於著名的動動舞舞團（Moving into Dance Mophatong），擁有舞蹈、歌唱、作曲、戲劇製作等多重身分，他的創作根植於南非傳統歌舞，因而享譽國際。他與肯特里奇合作過多部作品，在《女先知》中，恩赫蘭赫拉·馬哈蘭古不僅負責編排歌詠與舞蹈，更親自率領眾歌手一同登台演出。

在《女先知》的音樂呈現方面，恩赫蘭赫拉·馬哈蘭古解釋「我帶來了傳統和本能，凱爾·謝潑德則帶來了古典和技巧」。凱爾·謝潑德是南非出類拔萃的鋼琴家兼作曲家，發行過七張爵士樂專輯，亦大量參與電視電影配樂的創作。在《女先知》中凱爾·謝潑德負責音樂的創作與設計，同時也在舞台上現身擔任鋼琴演奏。

《等待女先知》的演出長度42分鐘，從肯特里奇的旋轉雕塑揭開序幕，在光影之間，觀眾見到圖像的散落、匯集又再分離，如同女先知的預言手法。六個場景以投影方式揭櫫人類各種問題，文字則取自肯特里奇多年來收集的不同語言之語錄，轉化為隱含的神諭，投射於大銀幕上。

舞台上共有九名歌舞演員，扮演女先知與問卜人們，他們跨越語言障礙，極具動態效果的演出，強烈傳達了音樂舞蹈的意義，讓觀眾感受到原始情感的力量。負責編排的恩赫蘭赫拉·馬哈蘭古解釋，他將古代女先知的神諭改成南非文化的術語，因此特別邀請具有傳承祖先精神天賦的歌手舞者來共同演出。

改編當代藝術大師肯特里奇（William Kentridge）作品節目《女先知》將在2025年4月即將在臺北表演藝術中心登台。圖／北藝中心官網

令人歎為觀止的戲劇奇觀

肯特里奇為了讓整套節目更加完整，因此在室內歌劇《等待女先知》之前，加上了長度22分鐘的電影《瞬間已逝》，作為預示與連結。這部影片融合了肯特里奇的木炭動畫電影《城市深處》（City Deep）及其創作過程之片段，以美術館和廢棄礦區作為背景，講述南非從種族隔離邁向民主制度之混亂過程。在播放的同時，舞台上有謝潑德的現場鋼琴配樂，搭配恩赫蘭赫拉·馬哈蘭古率領的四位男聲合唱。

在《瞬間已逝》中，觀眾可以深刻感受到南非祖魯族的「Isicathamiya」演唱風格，這字義原本是描述獅子「輕輕地行走」，因此歌唱顯得較為輕緩柔美，歌手們必須注重彼此聲音之間的和諧融合。Isicathamiya大約興起於十九世紀末的祖魯部落，在1980年代因為雷村黑斧合唱團（Ladysmith Black Mambazo）的推動下，成為最受國際歡迎的南非傳統樂音。

原本Isicathamiya是男聲無伴奏合唱，在第一部《瞬間已逝》裡，調整由男聲四重唱和凱爾·謝潑德的鋼琴聲相融合，挖掘出底層勞工偷取片刻歡樂的壓抑情緒。進入到第二部《等待女先知》，無論音樂或舞蹈，都顯得更加奔放多變，如此構築了整齣《女先知》的完整表演。

肯特里奇的《女先知》首演後，在世界各地的巡演都獲得熱烈喝采，他企欲帶給受眾兩個層次的觀戲體驗。一是新鮮刺激的感官享受，有他備受推崇的繪畫創作，有來自南非的歌舞文化，有亮眼的燈光、道具與服裝，讓舞台上充滿了令人讚嘆的奇觀。

而表演的弦外之音，肯特里奇更想讓我們在觀看《女先知》時進行反思。這些全都是人類生活中的深刻命題，在混亂與秩序之間，在希望與絕望之中，我們如何進行抉擇？

尤其當現代人告別女先知的幻象之後，是否還能抵禦大數據演算法，所偽裝而成的確切與權威？這是肯特里奇《女先知》的寓意，讓我們看完戲，走出臺北表演藝術中心，仍在腦海中思索的無窮迴響。

改編當代藝術大師肯特里奇（William Kentridge）作品節目《女先知》將在2025年4月即將在臺北表演藝術中心登台。圖／北藝中心官網

展演資訊： 北藝嚴選：威廉．肯特里奇《女先知》𝑺𝑰𝑩𝒀𝑳

演出時間｜𝟐𝟎𝟐𝟓.𝟎𝟒.𝟏𝟏-𝟎𝟒.𝟏𝟑

演出地點｜臺北表演藝術中心 大劇院

售票連結｜兩廳院官網開賣中

𝟤𝟢𝟤𝟧北藝嚴選年度鉅獻《女先知》主視覺。圖／取自北藝中心臉書

●本文由臺北表演藝術中心授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，原文為「《從女先知到AI演算法》｜ 威廉．肯特里奇」，未經同意，請勿轉載。