故宮北院特展「四通八達─古代道里交通圖籍展」從古地圖看臺灣交通史

文∣盧雪燕（作者任職於本院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

「道里」，道路與里程數的合稱詞，古代道里交通圖，泛指以道里為主要內容，或是兼繪道路，記有里程數的各種地圖，展覽分成五單元，第一檔：驛路大觀、南北大路、清帝謁陵、行遍天下、市民大道；第二檔維持前後不變，其餘調整為巡邊之路、翻山越嶺、南巡路上。兩檔精選故宮院藏十四世紀至二十世紀初期，具道里特性圖籍總二十組件，期能利用此專展，邀請觀眾進入古地圖的世界。

驛路大觀

驛路，泛指大道，古時設有驛站，專門為過往官員提供食宿、差役、馬匹。選展〈太原府至甘肅驛鋪圖〉、〈岳州至龍州驛鋪圖〉二幅。前者表現十四紀末，山西省太原府城向北，至大同府城，以及從大同府城起向北，沿著邊牆南側，向東，抵天城衛城，向西，達東勝衛城的驛路主線及支線，後者表現十五世紀初，從湖南洞庭湖畔的岳州府，向西南經長沙、衡州、祁陽、永州，至全州時進入廣西省境內，繼續往西南，最後至龍州與交阯布政司界為止的交通路線。

明 岳州至龍州驛鋪圖 局部 紙本彩繪 縱54.5，橫1851公分 國立故宮博物院藏 平圖020800

南北大路

選展〈臺灣圖附澎湖群島圖〉，圖的下方，從臺灣最南邊的沙馬磯頭（今名貓鼻頭），一路往北，最後抵達淡水河邊大八里坌社附近的點狀虛線，即清代連絡臺灣南北的主要交通大道—南北大路。

按荷蘭東印度公司（Vereenigde Oostindische Compagnie）檔案，南北大路的形成，應可追溯至荷治時期（1624-1662）。

清雍正間（1723～1735） 黃叔璥 臺灣圖附澎湖群島圖 局部 紙本彩繪 縱62.5，橫756.5公分 國立故宮博物院藏 平圖020794

巡邊之路

展出〈邊防圖〉，描繪清代西南邊境，從廣西省歸順州起，經榮勞、湖潤寨，往東南到下雷土州之間，與越南交界處一帶。圖中見繪兩國以「牆」、「濠」、「柵」為界之外，與防務相關的邊境隘口、兵卡、汛堡、村落也都一一入畫。

19世紀後期 邊防圖 局部 紙本彩繪 縱295，橫700公分 國立故宮博物院藏 購善002585

清帝謁陵

展出〈京城至山海關程站細圖〉、〈山海關至夏原行宮程站細圖〉、〈京城至孝陵往返程站細圖〉三圖。前兩圖記錄宣宗（1782-1850）於道光九年（1829）謁永陵的去程路線。第三圖記錄1890年，德宗（1871-1908）奉慈禧太后（1835-1908）謁東陵的往返路程。

翻山越嶺

展出〈乾州永綏保靖三廳縣碉卡全圖〉，卷首起自永綏廳（今花垣縣）弭諾屯卡，然後向東，至保靖縣，接著向南，到乾州廳，重點繪出城、碉、卡、汛、營等清軍營汛體系，除此之外，蜿蜒在叢山峻嶺之間，以黃色實線，加上短黑枕木橫線表示的道路，亦相當醒目。

清 同治以後 乾州永綏保靖三廳縣碉卡全圖 局部 紙本彩繪 每扣縱25，橫13.5公分 總67扣 國立故宮博物院藏 平圖020922

行遍天下

展出《石渠閣精訂天涯不問》，就是明萬曆間浙江寧波人蔣時機（生卒年不詳）書室「石渠閣」，精心訂勘的路程書—《天涯不問》，意思是說，行走天下，毋須問路。為方便攜帶，尺寸極小，內容共九卷，前有路程圖，後有路引。

南巡路上

本單元展出〈石門鎮北第二站至海寧縣塘棲鎮大營道里圖說〉、〈塘棲鎮第三站至省城內行宮道里圖說〉、〈海寧陳園第四站至行宮省城內道里圖說〉。三圖所敘應該都是乾隆皇帝第四次巡幸路線。

市民大道

第一檔選展欒城、望都兩縣縣志及縣圖，〈河南開封府道里圖〉以及〈浙江省海塘圖〉；第二檔選展東光、聊城兩縣縣志及縣圖，〈直隸通省輿地全圖〉以及《江南各道府圖表》裡的池州府、廣德州二圖。各圖表現及繪製時間，有十四世紀初期，也有二十世紀初期，時間跨度較大。

〈欒城縣圖〉縣內道路，以紅點虛線表示，大皆以縣城為中心，呈放射狀，路名、里至使用浮貼的紅色簽條墨書表示。〈望都縣閤境輿圖〉中間繪鈍角方形，表示縣治所在。〈聊城縣輿圖〉圖內以飾有城垛，四面皆有城門、城樓的方型符號為縣治中心，從縣城四個城門向外呈放射狀的紅點虛線，即該縣往外的聯絡道路。〈東光縣全境輿圖〉圖中心以實心紅框標「城」字為中心，繪「南北通行」、「南交河」、「赴阜城」、「赴景州」、「赴甯津」、「赴南皮」、「赴吳橋」等大道。〈河南開封府道里圖〉描繪清初開封府境內一府、四州、二十九縣。圖內呈蛛網狀，聯結各城之間的紅點虛線即道路。〈直隸通省輿地全圖〉描繪直隸全省的山川、城鎮、道路、長城、關隘。其中紅色單線表示道路。〈浙江省海塘圖〉左下角墨書「委員候補縣丞秦仲康畫士朱瑞麟謹呈」，是極少數記有獻圖及繪圖人名的古代地圖，除密如蛛網的水道系統外，採黑點虛線，加塗橙色實線，聯結各城的道路系統也很突出。《江南各道府圖表》之〈池州府圖〉與〈廣德州圖〉以黃色實線代表道路，包含府城內及府城與轄內縣城，以及縣城之間的聯絡通道。

清末民初 聊城縣輿圖（《聊城縣志》附件） 紙本彩繪 縱53，橫80公分 國立故宮博物院藏 故志006313～006320

● 本文摘錄自《故宮文物月刊》498期9月號〈四通八達—古代道里交通圖籍展〉。