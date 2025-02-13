從零基礎到出版繪畫專書 藝術蝦「林致維」繪出熟悉的台灣風景

撰文／邱璟綾

圖片／林致維提供

多數人難以將理性科學的工程師，與浪漫自由的藝術家聯想一處，但在林致維身上，能看見理性與感性完美的交集。1986年生於新竹的他，兒時曾懷抱考取美術班的夢想，但在科技之都成長，無論教育環境或迎向未來的城市氛圍，都將他渲染成外界眼中典型的理工男。

儘管一路以來背負繁重的課業壓力，但昔日與藝術擦肩的遺憾，始終在內心深處難以忘懷，他在廣告紙背面塗鴉、在繁瑣的化學公式旁構圖、甚至在下課後，鼓起勇氣走入畫室學畫……直到研究所畢業，臺南成為他的第二個家，府城如蜘蛛網般縱橫交錯的街巷，與悠悠緩緩的日常，漸漸在他二分之一的人生中，孕育出一位「藝術蝦」。

圖／取自琅琅書店

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在圖書館復萌的繪畫夢

「一半的我是工程師，但另一半的我卻是一個熱愛藝術的人。」林致維笑說，從學畫的那一天起，一直過著二分之一的生活，2013年首度入選全國美術展，隔年以「藝術家」諧音，開設「藝術蝦Artshrimp」粉絲團，以業餘畫家的身分，和喜愛藝術的大眾互動。

學畫，對他而言不是偶然，更像是無意間完成與童年的自己的約定。他回憶，幼兒園時期喜歡在隨處可得的廣告紙背後塗鴉，在家人支持下，甚至曾短暫進入畫室學畫，夢想考取美術班，進而走入藝術的殿堂。

13歲的夏天，林致維與藝術擦肩而過，再次拾起畫筆，已是20歲的少年。「我很喜歡讀書，課餘時幾乎都往圖書館跑，而我最常坐的位置附近都是畫冊。」林致維回憶，讀書的空檔，他習慣起身翻看畫冊，直到大學3年級，一個偶然的念頭飄入腦海：「我可以自己畫畫看嗎？」

筆名「藝術蝦」的林致維，是畫家也是作家，以理性思維結合感性筆觸，將所思所見，描繪成一幅幅寫實與抽象並行的風景

他買了素描書和畫紙，卻毫無頭緒，「小學短暫學畫的經驗早就忘光了，看著白紙，就像個沒有繪畫基礎的人。」圖書館成為林致維自學的起點，他從靜物素描、水彩開始苦練，等到大學畢業時，以超過3,000張大大小小的練習作品，硬生生將美術班學生的基本功練起來。

2006年開始學畫後，他早起畫、晚上畫，甚至假日都帶著畫具邊走邊畫，對當時仍是初學者的他而言，「畫得像」就是最大的滿足，在清華大學的校園內，剛萌芽的藝術蝦，正透過大量練習與嘗試，摸索創作的意義。

藝術蝦作品：台北林安泰古厝林園

從畫得像到畫得不像

「理工科訓練左腦，但繪畫卻是開發右腦，對我而言，學畫的過程就是學習用藝術家的角度觀察世界。」林致維很快發現自己有些許天分，開始學畫不過半年，已將水彩畫得如照片般逼真，卻也從臨摹中漸漸發現，自己的畫作似乎少了些什麼？

而在這時，他與梵谷在書頁間相遇，翻閱著《梵谷傳》，先被圖片吸引，接著讀文字，然後醉心於畫作中旋轉而流動的筆觸，「梵谷好像把所有情感，都融合在畫作裡了」。

梵谷像是跨時空的啟蒙老師，讓他頓悟「最想畫的，不是和照片一樣」。他漸漸以色塊取代細節、用筆觸簡化畫面，並將眼前風景映入腦海，再透過想像與感知加以變化，使他筆下的每一幅創作，皆能在寫實的基礎上，融入當下的心境。

藝術蝦作品：淡水觀音山

將感受化成圖畫與文字

研究所畢業後，林致維從新竹遷往臺南，生活步調一夕間慢下來，府城古寺、街燈、老屋，與縱橫交錯的街巷，讓他經常覺得，轉個彎彷彿走入一幅畫裡。林致維尤其喜歡在早晨散步，偶遇悠閒的居民或在某個轉角和街景相遇，他總是以畫家之眼，靜靜地感受城市的風土與人情。

「那些創作與散步的點點滴滴，讓我的思緒不斷湧現、膨脹，似乎有一股力量督促著我，要將感受都化成圖畫與文字。」一次參與葉石濤文學地圖導覽後，林致維決定循著文學家的生活軌跡，以水彩展開跨時空的對話。

「在他的文字裡，我看見一位春風少年，在變動的大時代闖蕩；也看見歷經牢獄之災、為生活奔波的中年人，依然奮力擁抱對文學的夢想，在葉石濤的某些生命片段，我彷彿看見自己的影子。」林致維決定抓緊一閃而過的念頭，在接下來整整一年，讀了200多篇葉石濤的小說及散文，循著葉石濤的人生經歷規劃走踏路線，終於在2018年出版第一本作品《台南巷框》，他以畫筆和文字，呈現文學家的生活軌跡，與他眼中錯亂而美麗的臺南地景。

林致維帶著畫筆走遍城市裡大大小小的角落，畫下他認為最美的風景，也從歷史的縱深，認識腳下的土地

閱讀帶來跨時空的感動

獨自一人完成企劃、採訪、繪畫、排版，對平常仍是工程師的他來說並不輕鬆，林致維只能靠著工作之餘的時間作畫。「為了逼自己把作品完成，會訂定創作的KPI，一張畫應該畫多久？在我的時間表裡都有完整的規劃。」也許是理工人性格使然，林致維妥善安排時間，甚至發展出獨特的拼貼畫法，猶如拼圖般，將一幅畫作拆成好幾個部分畫完。

林致維以《台南巷框》留下街巷裡變與不變的風景，然而，在接下來長達半年的時間，遲遲找不到下一個創作的動力，直到他從臺灣文學史中，遇見佐藤春夫的《殖民地之旅》。活躍於二戰前的日本名作家佐藤春夫，在1920年帶著鬱結的心情遊訪臺灣，他以文學之筆，為臺灣的風土民情留下樸實且動人的記錄。林致維決定跟隨佐藤春夫的腳步，透過漫步與漫談，讓靈感帶著自己前進。2020年，在佐藤的殖民地之旅滿百年之際出版《旅繪台灣》，這回他以畫家之眼和作家之心，記錄這座島嶼最感動的風景。

文學滋養他的心靈，藝術則成為生活中不可或缺的重心，在繪畫之餘，林致維通常沉浸在書的世界。「我是雜食性的，什麼都讀，最近特別喜歡人文歷史的主題。」他說，前陣子沉迷於歷史小說《顯微鏡下的大明》，彷彿穿越時空，從明代官場故事與小人物的視角，看見最鮮活的社會百態。

藝術蝦作品：淡水禮拜堂

有些書為生活帶來樂趣，有些則在內心深處產生共鳴，閱後仍低迴不已。他走到書架前，拿出已故作家劉宸君的散文集《我所告訴你關於那座山的一切》，同樣喜歡以移動探索世界，林致維從作家的心路歷程，看見對生命的思考與反省。

除此之外，他也欣賞插畫家徐銘宏創作的圖文書《畫說寶春姐的雜貨店》，看作者從想盡辦法逃離，到妥協坐在自家雜貨店櫃檯內，再以文字或畫筆，一邊顧店一邊記錄臺灣的生活小故事，同樣二分之一的生活，讓整本書讀起來笑中帶淚，又忍不住觀察畫裡藏著的細節！

繪畫與生活的交織

2006年習畫至今，林致維辦畫展、得獎、開班授課、出書，轉眼過了18年，日前他在臺南舉辦近4年來最完整的個展─「漫步顯影」。漫步於新竹、臺南，也走訪大稻埕、淡水、猴硐等地，以琢磨出的新風格「素描感水彩」為主軸，企圖描繪出屬於當代的臺灣風景。

「繞了一圈，水彩風格又回到學習素描的起點。」林致維笑說，他透過墨汁揣摩水彩的灰階變化，搭配膠水、砂紙等不同媒材，為畫面創造豐富的線條感。在展覽中，他最喜歡的作品莫過於新竹火車站旁的「護城河公園」，即使離開新竹多年，家鄉逐漸成為遠方，但清清淺淺的河水，承載高中青澀的回憶，也盪漾著他的鄉愁。

與新竹相對的，則是臺南的風景。在「漫步顯影」特展中，林致維特別著重繪製臺南神農街一隅，「寧靜、樸實，是我對臺南最早的記憶。」十多年過去，他感嘆城市進步得飛快，只能在記憶遠去前，將所思所見留在紙上，讓畫作成為如時光膠囊般的存在。

藝術蝦作品：台南神農街

以畫筆留下最感動的風景

林致維帶著畫筆走遍城市裡大大小小的角落，畫下他認為最美的風景，也從歷史的縱深，認識腳下的土地。他透露，下一本作品《漫步裡的台灣美術》將從臺灣美術史的視角，帶讀者看見名畫裡的地景。

「美術史不該只是一本精裝書或一篇嚴謹的論文，而是可以結合生活、貼近日常，就像淡水不只有老街，還有陳澄波的《淡水夕照》；大稻埕不只賣南北貨，還有郭雪湖的《南街殷賑》……」提起藝術，林致維彷彿有說不完的話題，眼前的藝術家仍以敏銳的雙眼與包容的心，持續尋求自我突破的契機，就像他曾說過的：「繪畫是此生最快樂的事，而百年以後，留下的畫作都將成為我存在過的證明。」

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌177期：樂讀在地學，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。