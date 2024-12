走訪周杰倫MV拍攝地！蘇格蘭皇家週一睹愛丁堡建城900年的歷史榮光

文_Shelly/旅讀

圖_Shelly/旅讀、Forever Edinburgh、Wikimedia Commons

2024年,愛丁堡迎來建城900週年。英國國王查爾斯三世、王后卡蜜拉與許多皇室成員,於今年7月特地前往愛丁堡參與多項重要文化儀式,一同歡慶愛丁堡900歲。

20224年,愛丁堡900歲了。這座蘇格蘭首府不僅以壯麗的建築和豐富的文化遺產聞名,今年更因一系列的慶祝活動湧入大批觀光客。讓我們一起穿越時光的石板街,走進這座九百年歷史古城。

荷里路德宮 ©Reinhold Möller/Wikimedia Commons

從濱海小鎮到藝術盛地

愛丁堡位於蘇格蘭東海岸、通往北海河口的福斯灣南邊,是蘇格蘭歷史上最為重要的城市之一。這座城市的起源與愛丁堡城堡密不可分。中世紀早期,愛丁堡的城堡岩(Castle Rock)上已有堡壘存在,當時的愛丁堡城堡因為得天獨厚的戰略位置,使其成為古代部落和王國爭奪的焦點。1124年左右,愛丁堡一躍為皇家自治城鎮,之後經歷大規模城鎮開發、宗教改革、蘇格蘭啟蒙運動吸引大批思想家和學者、新城建立成為歐洲城市典範等,促使這座城鎮逐漸代表蘇格蘭政治經濟與文化知識中心。

走過近千年光陰,今日愛丁堡仍保留著獨特的歷史風貌,古老建築與現代化設施交織,新舊城區於1995年一同被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。如今舊城區中心的愛丁堡城堡是歐洲最古老城堡之一,自中世紀起此座城堡不僅作為蘇格蘭國王的皇家住所,也曾作為軍事基地、戰俘監獄。昔日的皇家住所現為博物館,開放給一般民眾參觀,裡頭保存著蘇格蘭皇家珠寶和命運之石(Stone of Scone,蘇格蘭歷代國王加冕時使用的一塊長方石)。除了歷史建築,每年愛丁堡舉辦的藝文活動如愛丁堡國際藝穗節、國際圖書節和軍樂節等,也吸引全球無數遊客和藝術家前來。

王子街花園內的羅斯噴泉 ©Forever Edinburgh

愛丁堡老城區內的作家博物館 ©Forever Edinburgh

小小鑰匙藏大大學問

文化遺產豐厚的愛丁堡有一項傳承數百年的皇家盛事──蘇格蘭皇家週(Scottish Royal Week)。蘇格蘭皇家週又稱為聖魯德週,這項傳統活動是英國王室每年會在六月底或七月初訪問蘇格蘭,歷時一週期間舉辦一系列官方儀式和慶典,如受鑰儀式(Ceremony of the Keys)、花園派對(Garden Party)、薊花勳章授勛儀式(Order of the Thistle),以及參訪蘇格蘭各地文化遺產與慈善機構等,彰顯蘇格蘭與英國王室之間的緊密連繫。

2024年蘇格蘭皇家週適逢愛丁堡建城900週年,皇家週活動比往年更加盛大。英國國王查爾斯三世在7月2日出席荷里路德宮的受鑰儀式,為皇家週拉開序幕。按照傳統,查爾斯國王從市長手中接過這座城市的鑰匙,之後再交還,象徵英國君主把愛丁堡的管治權託付給當地民選代表。其後也與王后卡蜜拉一起參加花園派對和文化招待會等系列慶祝活動。花園派對為邀請制,僅有來自各行各業、為蘇格蘭做出重大貢獻的人士受邀,但在派對當天卻可見許多穿著高雅的男男女女走在愛丁堡大街上,如同時裝走秀十分吸睛。

聖吉爾斯大教堂

薊花中的蘇格蘭精神

今年7月3日於聖吉爾斯大教堂舉行的薊花勳章授勛儀式則是皇家週高潮。薊花勳章是蘇格蘭最高榮譽的騎士勳章,也是英國僅次於嘉德勳章的第二高階騎士勳章。薊花勳章的歷史可追溯至1687年,由蘇格蘭國王詹姆斯七世創立,其名稱源自於蘇格蘭國花薊花,象徵堅韌不拔的蘇格蘭精神。勳章的授予對象通常是對蘇格蘭或整個英國有著重大貢獻的人,勳章騎士數量僅有16位,以及少數來自皇家和外國皇室的「額外騎士」。

薊花勳章 ©Public Domain

典禮當天,皇家遊行行經皇家一英里,可見浩浩蕩蕩的遊行隊伍蘇格蘭皇家軍樂團與蘇格蘭國王保鏢皇家弓箭手團。被授勛的王后卡蜜拉、愛丁堡公爵、斯特羅姆的布萊克男爵夫人、肖斯的肯尼迪男爵夫人和傑夫.帕爾默爵士等人則身穿綠色天鵝絨長袍和白色羽絨帽,胸前佩戴著描繪聖安德魯與光環的徽章,受頒薊花勳章不僅是一種榮譽,更象徵著對蘇格蘭歷史和文化的尊崇。

為期一週的蘇格蘭皇家週活動為愛丁堡帶來眾多遊客,錯過這場盛事也別失望,愛丁堡九百年慶祝系列活動將持續至2025年8月。值得一提的是,亞洲歌壇天王周杰倫知名歌曲〈明明就〉MV也在此拍攝。下次來愛丁堡,記得跟著周董歌詞一起走進這座中古世紀城市,伴隨著風笛聲打卡經典MV景點吧!

愛丁堡市天文台

愛丁堡藝術節街景

大衛一世於1128年建造的荷里路德修道院 ©Daniel Kraft/Wikimedia Commons

漫遊愛丁堡

愛丁堡除了悠久的歷史之外,更擁有著豐沛的藝文能量。走入將近千歲的古城之中,一同探索愛丁堡的千層風華。

卡爾頓山

卡爾頓山是愛丁堡藝術家們的最佳寫生地點。在此不僅可以俯瞰愛丁堡市壯麗自然與城市風光,山頂上佇立著多座紀念碑與古典風格建築,如納爾遜紀念塔、杜格爾德‧斯圖爾特紀念亭、未完工的國家紀念堂和愛丁堡市天文台等等。

蘇格蘭國家博物館

蘇格蘭國家博物館由1866年成立的皇家博物館與新蘇格蘭博物館組成。館內展示著蘇格蘭的考古發現、中世紀遺存之外,還有來自全球涵蓋自然歷史、科學、人類技術與藝術等文物,最引人矚目的為全球首隻複製羊桃莉標本。

© Forever Edinburgh

皇家一英里

古老街道連接愛丁堡城堡與荷里路德宮,自中世紀便是重要的政治與商業中心。如今每到夏季,愛丁堡國際藝穗節、愛丁堡國際藝術節與愛丁堡軍樂節接連於此上演,展現這座濱海城市的生命力。

© Forever Edinburgh

