菩薩穿女裝？從日本清涼寺藏北宋彌勒菩薩像的「四川風格」談起

文∣賴依縵（作者任職於國立故宮博物院展示服務處）

圖∣國立故宮博物院、波士頓美術館提供

臺灣各地寺廟常見笑口常開、大肚能容的彌勒佛，與佛教起源地印度雄健挺拔、英姿煥發的彌勒菩薩像（圖1），相當不同。如果大肚彌勒，已經相當顛覆原初佛教造像的準則，那麼，穿女裝的彌勒，是否更匪夷所思呢？

圖1 西元3世紀 貴霜王朝 巴基斯坦（古犍陀羅） 彌勒菩薩 國立故宮博物院藏 圖2 北宋太平興國9年 彌勒菩薩像 版畫 局部 日本京都清涼寺藏 取自小川裕充、弓場紀知編，《世界美術大全集．東洋編．5．北宋．遼．西夏》，東京：小學館，1998，頁329。

圖2 北宋太平興國9年 彌勒菩薩像 局部 日本京都清涼寺藏

一幅北宋太平興國九年（984）〈彌勒菩薩像〉版畫（高53.6、寬28.3公分、圖2），為討論中古時期四川地區以及北宋初期宮廷繪畫時，一再被援引的圖像證據。畫中描繪主尊衣紋細密的線條，從耶魯大學班宗華（Richard Barnhart）教授以降，即認為體現了流傳於四川的某一流派的繪畫風格；然而，以較濃重線條描繪應為同類裝束的元代〈姨母育佛圖〉（高31.9、長93.8公分、圖3），史丹福大學文以誠（Richard Vinograd）教授則認為應是域外風格的影響。造成這種看似矛盾的現象，應該是兩件作品中，主要人物穿著的，都是密教女尊服飾有關。

圖3 元 王振鵬 姨母育佛圖 卷 局部 波士頓美術館藏 Photograph © [2023.06] Museum of Fine Arts, Boston.

〈彌勒菩薩像〉版畫題記，透露是以北宋宮廷畫家高文進（活動於950至1022之後）繪畫為底稿的作品。開版印製不久，此幅即被日本僧人帶回東瀛，隨後納入京都清涼寺釋迦佛像中，等於進入了時空膠囊，直到二十世紀中，才與其他文物重現人世。這幅一千年前的版畫，是理解早期北宋繪畫的重要例證。

高文進出身四川，當地佛教人物畫主要有曹樣與吳樣，分別是「密」與「疏」兩種風格，而高文進是當時極少數仍以「曹樣」作畫的畫家。〈彌勒菩薩像〉繪製主尊貼體衣服所採用的線條，彷彿體現了「曹畫衣紋稠疊」、「曹衣出水」的樣貌，班宗華教授早在他的博士論文，即認為應是反映了「細密的蜀地線描風格」，直至近日學者仍奉為圭臬。

圖4 （左）日本明治時代 現圖 胎藏曼荼羅毗俱胝 仁和寺版 取自高楠順次郎、渡邊海旭都監，《大正新脩大藏經》，圖像部，冊86，頁695。 （右）大理國 張勝溫 宋時大理國描工張勝溫畫梵像 卷 局部 國立故宮博物院藏

但是與見於前述院藏彌勒菩薩像，僅僅身披條帛的菩薩不同，此幅彌勒菩薩身穿應為唐朝所創發的密教女尊裝束，與源流為德宗朝（779-805）唐畫的胎藏曼荼羅女尊（圖4左）比對，兩者都有僅及腰際的對襟衫、肘部一圈衣褶等酷似之處。九世紀末唐代密教已沒落，此類女子尊像服飾的宗教脈絡被遺忘，因此逐漸亦被應用於觀音、文殊以及彌勒等大菩薩像，例如大英博物館藏絹畫之四變化觀音及此幅版畫主尊；但是與此同時，保有唐代密教知識的雲南大理國，此類裝束則仍僅繪製於女尊像，如本院藏〈宋時大理國描工張勝溫畫梵像〉中鬼子母等造像。（圖4右、圖5）

圖5 大理國 張勝溫 宋時大理國描工張勝溫畫梵像 卷 局部 國立故宮博物院藏

時代再晚些，元代王振鵬（活動於1280至1329）白描〈姨母育佛圖〉（見圖3），釋迦佛姨母大愛道與侍者，穿著與彌勒菩薩像相似貼體裝束，只是恐怕因為時隔數百多年，被不明就裡的畫家增長、變形，而且整體衣著線條與暈染較濃重。文以誠教授以為，這類以繁複線條描繪平行衣褶及風格化的暈染，應是尼泊爾等地帶來的外來風格，然而其衣褶特色，亦應該考慮為承繼唐代密教女尊圖像演繹而出的樣貌。

如果仔細觀察，不難在歷朝繪畫中看到相關圖像，如以道、釋人物畫見長的北宋李公麟（1049-1106）〈白蓮社圖〉藏在遼寧省博物館及上海博物館的南宋摹本中，騎獅文殊的衣著；而院藏明代《法華經》塔寫經，騎獅文殊則穿著相類卻不盡相同的服飾。

一千年前宮廷畫家高文進，應不理解在密教傳統中，前述特殊服飾僅應用在女尊圖像，因此讓菩薩穿上女裝。在二十世紀的現代，學界仍和北宋畫家一樣，不太理解這個密教傳統，因此將表現貼體的衣紋，解讀為曹衣出水的風格或是尼泊爾等地帶來的外來影響。無論如何，女尊服飾讓歷代畫家樂於應用於各種繪畫，為後世留下許多珍貴遺產。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》483期6月號，原題： 〈風格或圖像志議題？—從日本清涼寺藏北宋彌勒菩薩像的「四川風格」談起〉。