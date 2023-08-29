文化部「第45次中小學生讀物選介」書單揭曉！

文化部「第45次中小學生讀物選介」結果出爐！本次共計選出8大類652種推介讀物，內含70本評審特別推薦的「精選之星」，主題豐富多元，兼顧知識、啟發及可讀性，期待此份書單成為學生及家長、老師們的選書指南。

鼓勵國家語言創作

文化部表示，本評選共分8大類－圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，共有301家出版社報名參選，由3,674種參選讀物中精選出652種，佔報名種數18%。本次評審委員們皆重視本土創作，其中含括了12種以國家語言[註]創作的作品，例如《做伙來踅大稻埕》結合在地人文特色及想像的台語繪本、以馬祖歲時節氣為主軸描繪日常的《每蜀日都是好日子：日日都是好時光》，是首部以馬祖語創作的圖畫書；文筆優美的《台語心花開：學台文超入門》則以淺顯之筆開啟學習台語之門。

具有在地關懷、涵蓋多元議題

此外，富有在地關懷的本土創作及回應時代議題的作品更是在評選中脫穎而出，例如《有故事的郵票：臺灣囡仔古》從郵票展現各族群的傳家故事，提供大眾認識文化的視角、漫畫作品《守娘》以新時代眼光詮釋民俗傳奇，並呈現清代臺灣女性群像；而反映時代性作品中，如繪本作品《SDGs悅讀行動：你從這一天開始說自己的故事！》探討了自我認同及包容差異等多元議題、《寫給中學生看的AI課：AI生態系需要文理兼具的未來人才》則以近年全球熱議的AI入題，深入淺出的說明其應用與趨勢，期使青年學子培養國際觀點，並具備社群媒體識讀與調適能力。

文化部表示，本次獲選書籍及評選報告，都可於活動官網查閱，相關推廣活動訊息亦將陸續於官網發布，歡迎各界踴躍參與。

註

國家語言： 目前除華語之外的國家語言皆面臨嚴重的世代斷層及語言流失，其中臺灣台語、馬祖語、臺灣手語的復振資源，亟需政府規劃與挹注。文化部自106年起，推動國家語言發展法立法，至111年行政院核定四部會研提之「國家語言整體發展方案」，逐步整合法令規範、各界意見及部會資源，並轉化成具體的各項語言復振工作，共同推動各面臨傳承危機國家語言之傳承與發展。 （資料來源：文化部官網）