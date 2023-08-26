給同代人的記憶合奏！五月天瑪莎《昨天的孩子》與未來世代的對話錄

大家好，我是詹慶齡，在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

喜歡聽流行音樂的朋友，對於「五月天」一定不陌生，這本《昨天的孩子》正是我們非常熟悉的五月天貝斯手瑪莎的自傳式音樂文集。無論你是五月天的歌迷，或者和出生於1970年代的瑪莎有重疊的成長期，讀來都能產生共振的頻率，那個美好年代堪稱華語流行樂壇的巔峰期，曾經陪伴無數人度過燦爛的青春。

這本書的作者瑪莎當然是其中之一，他不只是一個愛收藏卡帶並且聽到天荒地老的學生歌迷，音樂後來甚至成為他的終身志業，當年師大附中的吉他社同學們，為了相同的音樂信仰走上自己的搖滾之路，到如今站上萬人舞台，紅了20年成為名符其實的天團，瑪莎一路娓娓道來，讀者可以在這本書裡看到一個音樂人如何受到啟蒙、開始學習、嘗試創作，乃至後來在一次次的舞台歷練當中，隨著年歲增長成為更成熟的個體和團體。

從表面上看，五月天在華語流行樂壇取得無可替代的成就，音樂想當然耳是每位成員們人生裡的不可或缺，不過瑪莎進一步告訴大家，他從小學五年級就開始研究錄音帶裡的歌詞詞本，甚至連參與的工作人員名單都會看個仔細，現在回頭看，這似乎預示了他未來的音樂創作人生，然而還有更重要的一點，他說音樂是他的榜樣，甚至，小至談感情，大至怎麼看這個世界，所有看事情的角度，他都是從華語音樂的歌詞上學到的，可以說，他今天長成什麼樣的人，或者想事情的邏輯，都與他喜愛的作品有關，雖然他也愛書、看電影，不過主人翁瑪莎認為，相對起來，音樂才是他最初的啟蒙。

他說歌詞教他成為男人，比方說羅大佑。小時候聽懵懵懂懂知道主題，但是高中時期讀了馬世芳撰寫的導聆書，讓他進一步理解到羅大佑在不同階段對音樂的想法、關注的主題和創作上的變化，藉由系統性的分析，已經開始從純粹的聆聽者邁入創作階段的自己，得以補足過去未知以及未曾參與到的部分，瑪莎自承，他在羅大佑的歌曲中更深刻理解了詞跟曲的密合度之重要，彈唱流暢的背後，原來有著創作者苦心鋪陳的安排。

書名：昨天的孩子

出版社：木馬文化

出版時間：2022-12-01



同樣的，他也在李宗盛的作品中領略到相同的意境，不同於羅大佑對社會的旁觀批判，他在李宗盛的歌曲裡還聽到了幽默感，兩位重量級大師分別帶給他在思考與處事上很大的影響。當然，在瑪莎和我們的成長期一定還會提到陳昇，他眼中的陳昇是自由浪漫的靈魂，詞曲都隨性而不受制約，對當時的青少年來說具有相當大的吸引力；至於更嚴肅的思考生命樣態、生老病死，則是薛岳用生命帶給他的震撼，而那個年代玩樂團的年輕人，幾乎都會受到紅螞蟻的洗禮，早期的五月天成員們就是在羅紘武的音樂裡體會搖滾樂團的精神。

我個人相當喜歡這本書前半部關於瑪莎自述從男孩變成男人的歷程，字裡行間彷彿就能流瀉出我們共同熟悉的旋律，除了讀起來非常有帶入感，一直算是好學生的瑪莎，似乎也從就讀政大的張雨生身上認知到，好學生和玩音樂兩者之間並不違和，對於那個升學體制下成長的人來說，這是個會讓每個人都會心一笑的話題。

多數人都知道，五月天最早的組合是從師大附中的吉他社開始的，瑪莎當然沒有錯過這段過程的精彩，我們可以從他自述的歷程看到一群熱血學子當年如何把社團當事業在經營，交互激盪出屬於自己的音樂風格，講述這些不僅是回憶他們從沒沒無聞到天團的過程，而是讓樂迷和讀者清楚看到，音樂的範疇無邊無際，今天的五月天絕不是只靠熱情和才氣而成就出來的，早年的刻苦鍛鍊出他們的基本功，持續地吸納專業知識鋪墊出更廣闊的創作之路，當羞澀男孩成為成熟男人站上舞台，演唱會這個多重美學的集合體，為身處其中的人開拓了更大的格局和眼界，借閱這本《昨天的孩子》，一起從文字裡共鳴音樂。

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：木馬文化 《昨天的孩子》，授權於琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。