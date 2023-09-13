玩遊戲認識親密關係？來一場關於愛與理解的星球旅行：後浪賞〈Parentship〉

A space journey with your parent.

用互動補給飛船的燃料

這個遊戲設計作品讓我看了很久、思考很久。

在一艘名為〈Parentship〉的太空船裡住著一個機器人，他夢想前往遙遠的黃色星球，卻無法自己決定飛船的前進方向，不過他發現和飛船互動就可以補充燃料，讓船飛往下一顆星球，甚至可以詢問飛船一些問題來得知他將飛往何處；他更發現額外再做些努力，就能抵抗飛船的引力、改變航行的軌道，過程中只要小心躲避隕石、用道具保護飛船和自己就好。發現這些事情後，他想，他可以慢慢往黃星飛去。

書名：《書上設計展2021》

作者：尼普利編輯室企劃

出版社：尼普利出版

出版時間：2022年1月15日



About Parentship

乍看之下只是一個遊戲，但其中元素代換角色後，就成了一個寓言故事。「Parentship」這個單字在英文裡有親子關係、父母狀況、身分、角色等多重涵義，設計師廖健澔藉由創造出一個名為〈Parentship〉的太空船，搭載著隱喻自己的機器人，目標黃星像是機器人最終想抵達的自我模樣，如何一邊與飛船（父母）互動補充燃料，同時詢問問題（了解父母）來得知自己被設定好的目的地，最後自己做出努力，抵擋引力改變航向，最終前往自己的想望之地。遊戲中玩家可以在一開始將飛船設定為任何一個希望養育他成人的對象，並且執行一連串任務來與他互動，將互動的結果輸入遊戲後，就會使飛船在宇宙穿梭，靠近或遠離小機器人夢想的黃星。

透過遊戲認識家人

推動飛船前進與決定方向的機制靠著三種不同的任務，而這些線上遊戲的線下任務，透過設計師的巧妙安排，就成為與父母直接互動的好藉口。「燃料任務」是整個遊戲的推進動力，任務內容需要與對方互動，像是「請他推薦一首歌」、「替他拍一張照」、「和他一起吃早餐」等，只要成功做到就能補充燃料，讓飛船前進。「方向任務」會在遇到叉路時出現，任務內容是觀察對方與問問題，像是「站在對方身旁是否看得到髮旋」、「以後是否會想跟自己一起住」、「會不會後悔有小孩」等，答案將影響飛船飛行的方向。任務中可以用不同的角度認識相處好些年的家人，也能藉機思考對方的這項特質，除了影響自己的方向之外，是否還有其他自己也沒有察覺之處。而「抵抗引力任務」雖然執行任務的難度更高，但獲得道具後，可以直接改變航道，前往自己想去的地方。

第七屆後浪賞‧整合解決問題獎－〈Parentship〉（圖／尼普利 提供）

第七屆後浪賞‧整合解決問題獎－〈Parentship〉（圖／尼普利 提供）

每個人的不同人格面向

設計師實際請來玩家試玩，就有玩家說，像是「會不會後悔有小孩」這一題他就不敢問父母，因為覺得自己沒有這麼優秀，不敢聽答案。也有玩家表示，請媽媽用一個形容詞來形容自己，媽媽的回答：「策略思考」讓他非常驚訝，原來媽媽自我認知的形象跟他眼中的媽媽完全不同，有可能是媽媽職場與家中有兩個人格面向。

第七屆後浪賞‧整合解決問題獎－〈Parentship〉（圖／尼普利 提供）

潛意識改變人際間的關係

充滿 metaphor（隱喻）的設計讓我看得津津有味。家庭成員不太和睦的問題有時無法藉由任何道具或什麼方法直接改善，誤解總是出在不夠了解。或許我們總太習慣身邊家人的存在，自以為好像住在一起久了，應該就是最了解彼此的人，但其實不然。透過遊戲必須解任務的心理，給大家有藉口重新探索家中成員，增進彼此的瞭解與認知，讓遊戲除了有娛樂效果外，無形之中還能促進實際生活的人際互動；遊戲流程非常自然地從線上影響線下，甚至還能輕鬆影響玩家周遭的人，漂亮地解決一個很棘手的問題，這種能進行潛意識的改變，是對〈Parentship〉刮目相看的理由。

第七屆後浪賞‧整合解決問題獎－〈Parentship〉（圖／尼普利 提供）

以瞭解為前提的改變

人們總是害怕面對問題與改變，廖健澔說，遊戲抵達終點的中心主軸就是「以瞭解為前提的改變」，有些難以啟齒的問題或狀況，變成遊戲進行或許就成了一個很好的理由。我想，這個遊戲不限家人，也很適合情侶之間互動遊玩，甚至也很適合諮商師使用來解決一些親密關係的問題。真希望快點看到這個遊戲 APP 上線啊！

→ Parentship Vimeo

→ 設計發浪後浪賞報導

設計團隊

國立臺灣科技大學 設計系

Designer｜廖健澔

Advisor｜董芳武、陳威帆

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】