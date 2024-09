進電玩《書行者：盜賊傳奇》扮文豪竊賊奪寫作能力，及其他藝文短訊

文/Sway、Bambook(文字工作者)

【產業消息】

■敘事型冒險電玩《書行者:盜賊傳奇》(The Bookwalker: Thief of Tales,暫譯)全球跨平台震撼登場!這款遊戲同時支援簡中、英文、日文、韓文、西文、德文等多語字幕,且不論你是PS4/5、Xbox還是PC玩家,都能充分享受這款遊戲。

玩家將扮演文豪竊賊Etienne Quist——為了奪回失去的寫作能力,必須潛入不同的書中世界,竊取雷神之鎚、湖中劍等6件傳說神器。隨著主角在現實與書中世界穿梭,遊戲也在「第一人稱探索視角」與「第三人稱全景視角」切換,玩家必須進行搜索、對話(有時得欺騙與說服),甚至戰鬥,才能揭開謎底,在書中世界卡關時也可回到現實世界搬救兵。但請注意!根據玩家的選擇,故事會被改寫,有時可能埋下任務失敗的伏筆。

【新書快報】

■已有豐富業界資歷的加拿大編輯Deborah Willis,6月中終於以新銳小說家身分,推出個人第一本長篇小說《Girlfriend on Mars》。氣候問題惡化敲響了末日警鐘,「星際移民」也從人類古老的妄想,搖身一變成為未來生命存續不得不為的現實選項——Willis以千年不敗的「愛」為主題,譜寫21世紀版的「嫦娥奔月」!

開什麼玩笑?從高中交往超過10年的女友,一言不合就獨奔火星,還在全宇宙放送的戀愛實境秀上跟別人卿卿我我?!透過轉播看著(前?)女友安珀的宇宙愈來愈寬廣,留在地球的凱文覺得他的世界變得愈來愈逼仄,槁木死灰的戀情還有復燃的0.000000001%可能性嗎?一場近未來微科幻的戀愛諷刺喜劇,荒謬登場!

■美墨混血詩人及小說家、《蜂鳥的女兒》作者路易.艾伯托.伍瑞阿(Luis Alberto Urrea)出版最新歷史小說《晚安,艾琳》(Good Night, Irene,暫譯),從2位女英雄的視角重新詮釋第二次世界大戰,故事靈感其實就來自伍瑞阿母親當年在紅十字會「俱樂部點心車」(Clubmobile)服務的真實經歷。這個以優雅文筆織就的不凡故事,洋溢著慈悲與智慧的光彩。

1940年代,紐約都會女子艾琳為了擺脫施暴的未婚夫而加入紅十字會,結識了開朗堅毅的印第安農家女孩桃樂絲,2人一起被送往英國支援前線的美軍,開著由戰車改裝的餐車,為士兵送上咖啡、甜甜圈與音樂的心靈聊慰,成為戰火中的心靈燈塔。

艾琳和桃樂絲眼底看盡戰爭的暴行,痛苦懷疑自己是否失去人性及助人的力量,但抵禦困境的勇氣與韌性也油然而生。書中寫道:「女人被徵召來重新黏合這個破碎的世界。男孩們炸毀了一切,包含他們自己,再擴及我們。我們必須包紮一切回復原樣——不只是那些男孩,這個世界,還有我們自己。」

小說家路易.艾伯托.伍瑞阿出版最新歷史小說《晚安,艾琳》。(左圖來源:© 2023 Lannan Foundation)

【得獎消息】

■英國布克國際獎於5月底頒獎,今年由保加利亞小說《時間庇護所》(Time Shelter,暫譯)的作者戈斯波帝諾夫(Georgi Gospodinov)和英文譯者羅玳爾(Angela Rodel)共同獲獎,這是獎項成立以來,首度頒發給保加利亞作品。

《時間庇護所》主要故事發生在瑞士蘇黎世一間專治阿茲海默症的「過往診所」,各樓層和房間被布置成不同年代,透過配件和家具細節、甚至特定的氣味和光線,讓患者有如走進時光機,能在最安心熟悉的狀態下找回記憶。「過往診所」越來越有模有樣,卻招來健康的有錢人將此地當成回味往日榮光的「時間庇護所」,事情自此如滾雪球般無法收拾。社會上興起一股回到過去的風潮,過去與現在的界線逐漸模糊,全歐洲的未來也面臨崩解。

儘管故事設計精巧獨到,本書仍不失作者的幽默和人文關懷。戈斯波帝諾夫表示,人們普遍認為「大主題」專屬於「大文學」或以主流語種寫作的文學,而小眾語言只能流於「本土」或「異國」。戈氏認為:「布克國際獎正在改變現狀⋯⋯我認為每一種語言都有能力講述關於這個世界的故事,也能講述關於個人的故事。」

■同志文學獎先驅「浪達文學獎」今年邁入35周年,本月9日公布評選結果,從超過300家出版社、1300多件報名作品中,選出30個獎項的得獎者,恰如其分呼應了浪達文學獎想強調的多元燦爛。得獎作品包括聚焦女同志、男同志、雙性戀者、跨性別者、酷兒經驗的各種文體,如小說、回憶錄、詩集、童書、漫畫、研究專論等,無論想教小孩或教大人,或只是想讀本好書,都不妨從此得獎名單著手,本文僅挑選其中幾本介紹。

出道作《動物寓言》(Bestiary,暫譯)驚艷文壇的台裔美籍作家張欣明(K-Ming Chang),這次以短篇小說集《Gods of Want》獲頒浪達女同志小說獎。《Gods of Want》包含16個短篇故事,從廟裡偷親親的阿姨們、纏著活人的表親鬼魂,到香菸廣告中走出來的女人,張欣明再次妙筆靈動,將移民、女性、女同志的日常經驗,如稜鏡般折射出魔幻的光景。

跨性別非虛構文學獎同樣頒給新人的出道作,得獎者是艾瑪.葛洛芙(Emma Grove)的第一本圖像回憶錄《第三人》(The Third Person,暫譯)。艾瑪找上諮商師托比尋求核准荷爾蒙置換治療,但讀者會隨著他們的互動和對話,逐步了解她如何發現自己患有解離性身分障礙和未解的童年創傷,又如何正視療傷的重要性。葛洛芙粗厚、情感豐沛的線條,以及節奏流暢的對白,都讓人難以相信這是她第一本漫畫作品。

圖像回憶錄《第三人》內頁(圖片來源:amazon)

普立茲長篇報導獎得主凱特琳.舒茲(Kathryn Schulz)的《失與得》(Lost and Found,暫譯)獲頒女同志回憶錄獎。舒茲與未來的妻子一見鐘情,快速墜入愛河的兩人正要共同開展人生,卻聞噩耗降臨,舒茲摯愛的父親猝然病逝。人在無盡的悲傷中,是否還能感受喜悅?舒茲夾在兩種極端的情緒間,細數人生中的消失與發現。她以記者的專業梳理傷慟和失去的心理機制,筆鋒機敏幽默,但字裡行間充滿女兒對父親、妻子對伴侶的深情。

■《享受吧,一個人的旅行》、《女孩之城》作者伊莉莎白.吉兒伯特(Elizabeth Gilbert)本月6日宣布明年2月將推出新小說《The Snow Forest》,講述西伯利亞荒原一個遺世獨立的家族,如何抵抗政府和工業化、捍衛自然。

由於故事背景設在俄羅斯,許多使用者在Goodreads網站留下一星負評,認為本書有美化俄羅斯的嫌疑,忽略俄烏戰爭現況。吉兒伯特在一週後宣布暫停出版本書,以平息讀者的失望和怒火,但此舉也引起文壇議論。美國作家公會(Authors Guild)認為作者自然有權決定出版時程,美國筆會CEO諾索(Suzanne Nossel)則表示遺憾,認為作者不應因戰爭而限縮創作和藝術表達。目前出版社網站已移除本書資訊,出版時程未定。

作家伊莉莎白.吉兒伯特即將推出新小說《The Snow Forest》(左圖來源:twitter/Seattle Theatre Group)

■美國當代文學巨擘戈馬克.麥卡錫(Cormac McCarthy)於6月13日與世長辭,享壽89歲。麥卡錫被譽為美國當代最偉大的作家之一,有「海明威與福克納唯一後繼者」之美名。1960年代將處女作《The Orchard Keeper》投稿至藍燈書屋,便獲得威廉.福克納責編Albert Erskine的青睞,本作也榮獲「福克納基金會矚目出道小說獎」(Winners of William Faulkner Foundation Award for Notable First Novel),此後麥卡錫與Erskine展開長達20年的「創作者-編輯」合作關係,直到後者退休。

麥卡錫是美國西部小說與末日小說的代表作家,讓讀者彷彿置身其中的生動暴力描寫是他的金字招牌。「邊境三部曲」首卷《All the Pretty Horses》一舉摘下美國國家書卷獎、美國國家書評人協會獎;2007年末日父子求生小說《長路》(The Road)榮獲普立茲小說獎,同年由麥卡錫小說《險路》(No Country for Old Men)改編的電影《險路勿近》叫好又叫座,除了贏得4座奧斯卡小金人,也創下全球票房超過1.71億美金(約合51.3億台幣)的佳績。

美國當代文學巨擘戈馬克.麥卡錫逝世,享壽89歲。(圖片來源:facebook/Cormac McCarthy)

自2014年起,麥卡錫在美國新墨西哥州聖塔菲研究中心(Santa Fe Institute)與一群科學家鎮日相處。毫無科研背景的麥卡錫,在2017年發表他生平第一篇研究論文〈The Kekulé Problem〉,分析探索人類的無意識及語言的起源,這也是麥卡錫人生唯一一件非虛構的出版品。

這段浸淫在科研環境的經歷,也淬鍊出了「麥卡錫3.0」。睽違16年,麥卡錫終於在去(2022)年3月及10月一口氣推出小說姐妹作《The Passenger》及《Stella Maris》,雖然新作少了老讀者期待的血腥暴力場面,卻反映了麥卡錫對於理論數學及物理的熱愛與洞見。

