三點水滋養的高雄畫壇長青樹：鄭獲義——#名單之後80

文／陳坤毅（打狗文史再興會社理事）

鄭獲義 入選 臺展第2、3回

說起臺灣南方美術的推手，不得不提及高雄的著名畫家鄭獲義，畫齡超過八十年，不僅曾被形容為臺灣最資深的油畫家，更是見證港都美術發展史的重要耆老。來自澎湖的他，一直抱持著「三點水」[註1]精神，高齡九十八歲之際尚創作不輟，這位畫壇的常青樹至今仍是後輩藝術家十分尊敬的榜樣。

負笈千里到為人師表

1902年出生於澎湖白沙赤崁村的鄭獲義，自白沙島公學校（今赤崁國小）畢業後，成績優異的他在1918年考上臺灣總督府國語學校師範部（後改為臺北師範學校），當年澎湖廳只有三人獲得入學資格，此事還特別見於報紙之報導[註2]。鄭獲義搭船渡海再乘坐火車北上，千里迢迢地來到島都臺北求學，透過四年的學習涵養，逐漸開啟了他揮灑畫筆的巧手。

當時鄭獲義和幾位熱愛美術的學長郭柏川、劉清榮，以及廖繼春、李梅樹等同學組織自習室，一同學畫並互相研習，也常利用假期到郊外寫生，每學期還開一次「自習室展覽會」，在彼此的砥礪下，有了長足的進步[註3]。1922年鄭獲義畢業後，原本欲前往東京美術學校深造，不過因家人的顧慮而放棄，故回到澎湖任教於馬公第一公學校（今馬公國小），隔年又轉任湖西第二公學校（今隘門國小）的訓導。

1920年鄭獲義（左一）與廖繼春（左二）、郭柏川（右二）等人前往校外寫生之合影。圖片來源：《藝術瑰寶：鄭獲義先生集》。

1924年鄭獲義來到正蓬勃發展的高雄，先於林園公學校（今林園國小）任教，不久後取得圖畫專科正教員資格，專事美術教育，1927年再轉至高雄第三公學校（今三民國小）與同是畫家的蔡朝枝成為同事。由於第三公學校被官方指定為示範學校，對於教學法之研究曾數次舉辦發表會，各地常派員來觀摩，當時正值「自由畫教育」的推行，欲打破過去較重臨摹的圖畫課程，鄭獲義也因為教學掛圖的製作而於1928年受獎，更被派往日本考察美術教育[註4]。

1930年間的高雄第三公學校外觀。圖片來源：高雄市立歷史博物館。

支撐港都畫壇發展的元老

1927年臺灣首次舉行大型美術展覽會，喚起各地美術風潮，山田新吉隨即發起白日畫會，剛就任高雄第三公學校的鄭獲義也加入畫會，因此有了更多與同好彼此切磋交流的機會。1928年鄭獲義以〈靜物〉入選第二回臺展，和蔡朝枝同為高雄地區最早獲臺展肯定的臺籍畫家，而隔年的〈朝ノ湖畔〉不僅入選第三回臺展，畫作刊登報上並有題詩，曾令他深覺意外。然而因為學校課務逐漸繁重，致使鄭獲義有一段時間疏於執筆。

1928年入選第二回臺展的〈靜物〉。圖片來源：《第二回臺灣美術展覽會圖錄》。

曾刊登於《臺灣日日新報》的〈朝ノ湖畔〉。圖片來源：《臺灣日日新報》，1929-12-11（8版）。

除了入選臺展的兩幅西洋畫，鄭獲義還有一幅耐人尋味的作品，為1931年由高雄市役所發行《高雄大觀》中的鳥瞰圖，風格應有受到吉田初三郎[註5]影響，可說是最早以高雄市區為中心繪製出的鳥瞰圖作品，儘管畫面表現的掌握不如後來吉田初三郎或金子常光[註6]繪製的高雄鳥瞰圖，帶有些許童趣的意匠還是十分可愛。

1931年由鄭獲義繪製的高雄市與附近地區鳥瞰圖。圖片來源：國立臺灣歷史博物館。

鄭獲義於1940年自教育界退休，隔年獲敘勳八等瑞寶章[註7]，不久進入高雄州廳總務課任職。戰後開設有新民書局，專售教科書與文具，他在經營生意的餘暇，才再拾起畫具創作，其妻洪月嬌[註8]曾在畫展中的題詩「粉筆生涯幾十年，又攜彩筆寫雲天」[註9]正是最佳寫照。1952年鄭獲義與劉啟祥、張啟華等畫友創組高雄美術研究會，爾後又參與南部美術展覽會數屆，1971年再與劉清榮、林天瑞、宋世雄等畫友另外成立高雄市美術協會。

1955年高雄美術研究會第一屆會員展合影（後排左三者為鄭獲義）。圖片來源：高雄市立美術館。

戰後五十多年間的勤快創作，鄭獲義累積了可觀的作品，不僅推動南部美術風氣，還提攜了許多後進，資深畫家的風範令人景仰。晚年常他與夫人洪月嬌四處郊遊寫生，詩與畫相伴自娛，或許是這位畫壇常青樹的益壽良方吧？

＃名單之後080 註釋 1. 澎湖人自稱「三點水」（氵），早年因生活艱難、民風樸素，養成勤儉耐勞的個性，予人好勝心強、堅毅奮鬥的印象。 2. 〈及第上府入學〉，《臺灣日日新報》，1918年4月21日（第6版）。 3. 鄭燿男、邱麒麟、胡文心編，《藝術瑰寶：鄭獲義先生集》（高雄：高雄市文化中心管理處，1998），頁143。 4. 鄭燿男、邱麒麟、胡文心編，《藝術瑰寶：鄭獲義先生集》（高雄：高雄市文化中心管理處，1998），頁152。 5. 吉田初三郎為活躍於大正至昭和年間的著名鳥瞰圖繪師，最初學習西洋畫，後來轉向商業美術發展，設立大正名所圖繪社，獨特的繪圖風格更被稱為「初三郎式鳥瞰圖」。吉田初三郎以臺灣為題材的鳥瞰圖作品中，最著名者當屬1935年繪製的「臺灣八景」鳥瞰圖。 6. 金子常光曾師事吉田初三郎，1922年脫離師門後，獨自成立日本名所圖繪社，也逐漸開創自己的風格。日治時期臺灣的鳥瞰圖中，以金子常光所繪製的作品數量最為豐富。 7. 「志田正雄外百六十一名（賞勳局）」（1941年04月13日），《臺灣總督府府報第4163號》，國史館臺灣文獻館。 8. 洪月嬌幼時舉家自澎湖渡臺，其父洪少陵為秀才出身，於高雄設帳教學，亦培養出洪月嬌的詩學造詣，成為高雄極具代表性的女性詩人，1925年與鄭獲義結為連理。 9. 鄭獲義、鄭洪月嬌，《鄭獲義畫集・鄭洪月嬌詩集合編》（高雄：福澤慈善事業基金會發行，1994），頁13。

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