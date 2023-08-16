把閱讀當禮物！桃園「小兔子書坊」推廣閱讀就在日常

採訪撰文｜ 許瑛娟 ；攝影｜ 李政剛

漫步公園、水圳旁，草地上的讀書會

在1895 乙未保台紀念公園裡，有綠地、兒童遊戲場，還有石門大圳分渠的潺潺流水，是附近居民休閒散步的好去處，在這裡，每個月有1場大人、小孩樂融融一起參與的讀書會。

只要帶著一本最近正在閱讀的書，就可以一起在草地樹蔭下，享受樹影婆娑，陽光灑下的快意舒適，聆聽讀書會成員朗讀分享的同時，也感受到大自然的美好安寧，閱讀是可以不拘空間形式的，這是再輕鬆不過的體驗。在此，帶領大家閱讀的是附近的小兔子書坊（以下簡稱書坊），書坊主人黃淑貞還會向大家介紹公園的由來。

閱讀是可以不拘空間形式的，無論是輕聲誦讀、隨地盤腿而坐，或是伴隨悠揚的小提琴，這是再輕鬆不過的體驗。

每一個大人都曾經是孩子

小兔子書坊是位在桃園平鎮的獨立書店，店面外觀蘋果綠的窗戶門框，帶有童話故事的味道，不時有路過的社區媽媽和孩子會進來看書或等待家長，書坊的存在就像街坊的好鄰居。

書坊主人黃淑貞本身是兩個孩子的母親，有了孩子後開始接觸繪本，發現社區這一帶沒有兒童書店，為了能照顧孩子與兼顧家庭，才在住家附近開書坊。同時黃淑貞也是繪本的創作者，這樣的雙重身分，讓她更能了解孩子和家長需要什麼，以及如何將書香帶入社區。

小兔子書坊是位在桃園平鎮的獨立書店，帶有童話故事的味道，路過的媽媽常不自覺帶著孩子們推門而入，體驗繪本中一個又一個不同的奇幻世界。

閱讀，是送給孩子最棒的禮物

書坊的每一本選書，都是黃淑貞自己閱讀過後，確定書要傳達的意義是可以給孩子有所學習才會陳列，並且她也認為閱讀是送給孩子最棒的禮物之一。透過閱讀，孩子可以探索不同的世界，擴展想像力和知識面。更重要的是，閱讀能啟發孩子對於學習和探索的熱情，進而成為一個好奇心旺盛、自信和有創造力的人。

此外，孩子也能在書中找到同理心、自信心，例如《我是比比比利》，書中主角是一個有口吃、連自我介紹都有困難的男孩，為了成為喜劇演員的夢想，克服自卑走向自信，用幽默感克服逆境，這樣動人的故事成為在迷惘中的青少年最好的鼓勵，每個人都是獨一無二，找到方法戰勝挫折，一定可以走出自己的路。所以，送給孩子一本好書或培養閱讀習慣，是一份讓孩子受益終身的最棒禮物。

澆灌小小種子，推廣閱讀

黃淑貞會藉由每月舉辦1到2次的讀書會，用朗讀、討論的方式介紹繪本，通常媽媽們會比較有空參加，媽媽喜歡、接受的書籍，自然而然就會購買，或是在圖書館借閱，帶回去和孩子共讀；讀書會可以讓讀者體會繪本雖然輕薄短小，但不是只有看到表面的一種樣子，而是有許多面向可以去深入了解。

另外，也有青少年小說讀書會，讓現今課業壓力繁重的孩子們，有轉換心情的閱讀時光。而為了拓展繪本人口，書坊也會利用出版社資源辦活動，例如捐書活動，只要捐1本書就可以換取1本新的推薦繪本，吸引大、小朋友關注，達到推廣閱讀的目的，也讓書的價值變多。

以繪本創作關懷土地、社會議題

不只是書坊，黃淑貞用桃園在地居民的角度，陸續出版《埤塘奶奶說再見》、《城市的河流》、《蝴蝶結》，這3 本繪本分別探討關於生態、環境，社會等內容，黃淑貞以母親關懷的角度，拋出對社會議題的觀察想法，引起許多讀者共鳴。

《埤塘奶奶說再見》將歷史悠久的桃園陂塘化做「陂塘奶奶」，用輕柔的口吻述說著過往歲月裡，生活在陂塘中的小夜鷺、赤蛙、萍蓬草，以及時常來陂塘嬉戲的孩子、傷心的少女、散步的老人……種種生活互動的美好回憶，呼籲人們對陂塘生態的保護。

《城市的河流》是以中壢區老街溪為主角，橫跨先民生活、近代歷史、工商發展、水域保育等主題，其中也包括1977年的中壢事件，對這條城市的河流有深刻的描寫。《蝴蝶結》蝴蝶結作為意象，故事則是以RCA汙染事件為背景，描述女性隨著產業成長又失落，又從失落中挺身而出，面對不義的勇氣與團結。

這3本看似大人主題的繪本，其實都適合親子共讀，大人可以結合現實生活中所看到的現況，回溯過往的軌跡，讓孩子們也從中認識到和我們居住環境息息相關的問題。

大人從繪本中找生命的答案

黃淑貞提到，繪本和一般書籍相比，是比較容易消化、易讀，沒有壓力感，也可以拆解每一個章節，去思考各種作者想要傳達的面向，就像海明威的《冰山理論》所提到的，「寫作就像海上漂浮的冰山，文字表達出來的只是海面上的八分之一，而八分之七是在海面以下，需要讀者去思考」。繪本即是如此，這就是繪本有趣的地方，不一定是給小孩看，大人更能從其中去找到共鳴點，找到自己想要的答案。

黃淑貞以「閱讀就在日常」來和大家分享，多看就對了！

●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第34期〈激發想像力：把閱讀當禮物 推廣閱讀就在日常〉。